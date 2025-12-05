Ocesa confirma reembolsos ante molestias por ‘La Casita’ en conciertos de Bad Bunny

Bad Bunny se ha vuelto a posicionar en el centro de una gran controversia por su nueva gira ‘Debí tirar más fotos’, debido a un segundo escenario llamado ‘La Casita’, lo que generó mucha inconformidad entre quienes ya habían comprado sus entradas.

Fans llegaron a solicitar la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para un asesoría en las solicitudes de reembolso.

Ante esta catastrófica situación, la boletera Ocesa finalmente rompió el silencio: “Sabemos que los cambios anunciados en la producción de los shows de la gira ‘Debí titar más fotos’ World Tour de Bad Bunny pueden generar dudas, y queremos que sepan lo más importante para nosotros es que cada fan viva la experiencia que desea junto a su artista favorito”.