Ocesa confirma reembolsos ante molestias por ‘La Casita’ en conciertos de Bad Bunny
‘La Casita’ es una réplica icónica de una vivienda tradicional de Puerto Rico que forma parte integral de la escenografía de los conciertos de Bad Bunny
Bad Bunny se ha vuelto a posicionar en el centro de una gran controversia por su nueva gira ‘Debí tirar más fotos’, debido a un segundo escenario llamado ‘La Casita’, lo que generó mucha inconformidad entre quienes ya habían comprado sus entradas.
Fans llegaron a solicitar la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para un asesoría en las solicitudes de reembolso.
Ante esta catastrófica situación, la boletera Ocesa finalmente rompió el silencio: “Sabemos que los cambios anunciados en la producción de los shows de la gira ‘Debí titar más fotos’ World Tour de Bad Bunny pueden generar dudas, y queremos que sepan lo más importante para nosotros es que cada fan viva la experiencia que desea junto a su artista favorito”.
OCESA ACEPTA REEMBOLSOS POR EN CONTROVERSIA POR NUEVA GIRA DE BAD BUNNY
La famosa ‘Casita’ es un escenario que se instala en medio de zonas específicas, por lo que las quejas principales eran sobre la obstrucción a la vista de varios asistentes.
“Quienes hayan adquirido boletos en las zonas General A y Pits y sientan que esta modificación no les permitirá disfrutar el concierto como ustedes quieren, pueden elegir entre aceptar los ajustes y mantener su boleto aceptando los cambios de producción, o pedir la cancelación de su compra y el reembolso completo (incluyendo el cargo por servicio) hasta el 9 de diciembre, a través del botón de ayuda de tu cuenta Ticketmaster”.
¿QUÉ ES ‘LA CASITA’ DE BAD BUNNY?
‘La Casita’ es una réplica icónica de una vivienda tradicional de Puerto Rico que forma parte integral de la escenografía de los conciertos de Bad Bunny, como una forma de rendir homenaje al paisaje urbano donde creció el artista.
El intérprete usa esta plataforma para dar una parte del espectáculo con sus canciones más populares, aunque también es una zona donde se reciben invitados VIP.