¿Para siempre? María Julia Lafuente ‘se despide’ de la televisión en Monterrey en un emotivo programa

Desde el pasado 3 de septiembre, la periodista María Julia Lafuente anunció su salida de Multimedios como una “pausa indefinida”. Y, como no hay plazo que no se cumpla, ese día llegó este viernes, cuando estuvo por última vez frente al micrófono y la cámara como titular del noticiero vespertino del canal. “Muchas gracias por su respeto, por su aguante. Me llevo cada carita de ustedes en mi corazón. A toda la gente le dejé una semillita de lo que es trabajar en esta empresa”, expresó la periodista al partir el pastel que algunos fanáticos le enviaron como muestra de cariño. Notablemente conmovida, pero serena, María Julia continuó con este programa final entre saludos, mensajes de buenos deseos del público y homenajes de sus compañeros de la empresa.

¿POR QUÉ SE RETIRA MARÍA JULIA LAFUENTE? En su mensaje publicado en septiembre, la periodista aseguró que la empresa tenía planes para ella; sin embargo, ninguno se había concretado. “Muchos se van a sorprender, otros especularán, pero la verdad es una sola: yo dejo las puertas abiertas de par en par, porque mi vida va de la mano con la familia González y con el Grupo Multimedios. Hay proyectos y planes a futuro que, en su momento, revisaré con la dirección de esta empresa”, señaló entonces, postura que se mantuvo hasta este viernes 28 de noviembre. De manera extraoficial, se comenta que la comunicadora continúa en negociaciones con la televisora para encabezar un proyecto próximo.

UN PROGRAMA ESPECIAL Durante la transmisión, se explicó el origen de su icónica frase “¿Ya comió, compañero?”, además de recordar momentos memorables como las visitas de Yuri o Adal Ramones. Mientras el programa estaba al aire, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, le dedicó un mensaje en reconocimiento a sus 48 años de labor periodística. “Sin duda se le va a extrañar, porque usted forma parte del día a día de nuestro estado”, escribió el mandatario. Para despedirla en vivo de manera especial, Francisco González Albuerne, miembro del Consejo de Multimedios, acudió al foro para dedicarle unas palabras y agradecerle su entrega y compromiso.