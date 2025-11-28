¿Para siempre? María Julia Lafuente ‘se despide’ de la televisión en Monterrey en un emotivo programa

Show
/ 28 noviembre 2025
    ¿Para siempre? María Julia Lafuente ‘se despide’ de la televisión en Monterrey en un emotivo programa
    Trayectoria. La conductora recibió mensajes, homenajes y muestras de cariño durante su último programa al frente del noticiero vespertino. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

La reconocida conductora y periodista dejó su papel como presentadora de noticias en Multimedios tras 48 años de trayectoria frente a las cámaras, asegurando que se trata de una ‘pausa necesaria’

Desde el pasado 3 de septiembre, la periodista María Julia Lafuente anunció su salida de Multimedios como una “pausa indefinida”. Y, como no hay plazo que no se cumpla, ese día llegó este viernes, cuando estuvo por última vez frente al micrófono y la cámara como titular del noticiero vespertino del canal.

“Muchas gracias por su respeto, por su aguante. Me llevo cada carita de ustedes en mi corazón. A toda la gente le dejé una semillita de lo que es trabajar en esta empresa”, expresó la periodista al partir el pastel que algunos fanáticos le enviaron como muestra de cariño.

Notablemente conmovida, pero serena, María Julia continuó con este programa final entre saludos, mensajes de buenos deseos del público y homenajes de sus compañeros de la empresa.

¿POR QUÉ SE RETIRA MARÍA JULIA LAFUENTE?

En su mensaje publicado en septiembre, la periodista aseguró que la empresa tenía planes para ella; sin embargo, ninguno se había concretado.

“Muchos se van a sorprender, otros especularán, pero la verdad es una sola: yo dejo las puertas abiertas de par en par, porque mi vida va de la mano con la familia González y con el Grupo Multimedios. Hay proyectos y planes a futuro que, en su momento, revisaré con la dirección de esta empresa”, señaló entonces, postura que se mantuvo hasta este viernes 28 de noviembre.

De manera extraoficial, se comenta que la comunicadora continúa en negociaciones con la televisora para encabezar un proyecto próximo.

UN PROGRAMA ESPECIAL

Durante la transmisión, se explicó el origen de su icónica frase “¿Ya comió, compañero?”, además de recordar momentos memorables como las visitas de Yuri o Adal Ramones.

Mientras el programa estaba al aire, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, le dedicó un mensaje en reconocimiento a sus 48 años de labor periodística. “Sin duda se le va a extrañar, porque usted forma parte del día a día de nuestro estado”, escribió el mandatario.

Para despedirla en vivo de manera especial, Francisco González Albuerne, miembro del Consejo de Multimedios, acudió al foro para dedicarle unas palabras y agradecerle su entrega y compromiso.

PALABRAS FINALES

El empresario y jefe de María Julia, adelantó que ella encabezará un nuevo proyecto. “Esta no es una despedida, es una celebración de una persona de la cual estamos muy orgullosos de ella”, expresó González Albuerne. “Vendrá algo nunca visto en la televisión mexicana, lo voy a dejar de sorpresa”, agregó.

Mientras que en los últimos minutos del programa María Julia se desbordó palabras de agradecimiento a la audiencia y compañeros de trabajo.

$!En un anuncio se dio a conocer que Lafuente regresará en 2026 con otro programa.
En un anuncio se dio a conocer que Lafuente regresará en 2026 con otro programa. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

TE PUEDE INTERESAR: ¿Vas a ir? Confirman conciertos gratis en Jalisco de Maná y Alejandro Fernández por el Mundial 2026

Temas


Espectáculos
Viral
Despedidas

Localizaciones


Monterrey

Personajes


María Julia Lafuente

Organizaciones


Grupo Multimedios

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El incendio en el complejo habitacional comenzó el miércoles por la tarde. En los ocho edificios suman dos mil apartamentos. Siete de ellos fueron afectados por las llamas. FOTO: AP

Incendio en Hong Kong 2025: FOTOS del antes y después de la tragedia
Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante en prisión Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los líderes de ‘Los Chapitos’, se declarará culpable por narcotráfico.

Joaquín Guzmán López se declarará culpable por narcotráfico en EU
La Mandataria subrayó que la designación del próximo titular de la Fiscalía será determinante para fortalecer la estrategia de seguridad nacional y pública.

Sheinbaum elogia a Ernestina Godoy, pero deja la FGR en manos del Senado
La FGR acusa al empresario Raúl Rocha Cantú de colaborar con una red que presuntamente introducía armas al país ocultas en pacas de ropa y que operaba con apoyo de funcionarios y empresas fachada

Red ligada con Raúl Rocha habría utilizado pacas de ropa para transportar armas
La Presidenta aseguró que la transición temporal se hará con normalidad administrativa y que no se afectará la conducción de la política exterior ni los compromisos internacionales de México.

Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; toma licencia médica
Equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda entre las torres dañadas del complejo Wang Fuk Court, donde el incendio dejó más de un centenar de víctimas y cientos de residentes sin localizar.

Aumentan las víctimas del incendio en Hong Kong a al menos 128 muertos y 200 desaparecidos
La CURP Biométrica será parte esencial de la identidad digital en México. Te explicamos por qué la Llave MX es obligatoria para obtenerla, cómo activarla desde tu celular y dónde buscar los módulos oficiales.

CURP Biométrica obligatoria... requisito clave que debes cumplir para tramitarla y dónde buscar los módulos
Sergio Ramos dejará a Rayados de Monterrey al finalizar el Apertura 2025, pero continuará su carrera en otro club, según El Chiringuito.

Sergio Ramos se va de Rayados: central español dejará la Liga MX para jugar en otro club