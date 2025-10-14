Pedro Torres, productor saltillense, lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica

Desde cuentas especializadas en redes sociales y medios de espectáculos trascendió que el creativo y productor saltillense Pedro Torres fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y aunque continúa laborando, enfrenta este proceso rodeado de sus amigos y familiares. Según la información difundida —y también comentada por el periodista Gustavo Adolfo Infante—, el productor se ha enfocado en realizar videos para sus seres queridos. “Ahorita está grabando un montón de videos y cosas, porque el día de mañana no va a poder ni moverse”, declaró Infante, enfatizando la dificultad del momento que atraviesa el productor.

¿QUÉ PASÓ CON PEDRO TORRES? “Mi infancia fue en Saltillo, era un pueblo muy bueno, de gente muy trabajadora, gente de industria”, recordó Torres en una reciente charla con Isabel Lascuráin para su canal de YouTube. La revista TVNotas fue la primera en hacer público el padecimiento del productor; sin embargo, Torres no ha salido a confirmar ni desmentir la información. “Agradecidísimo con la vida, agradecido con Dios, los amigos y la familia”, expresó Torres a la cantante de Pandora, cuando fue cuestionado sobre qué le faltaba por decir.

En esa misma charla, el productor recordó su trayectoria en la publicidad y en la grabación de videos musicales, donde trabajó con figuras como Lucía Méndez, Luis Miguel, Amanda Miguel y Julio Iglesias, entre otros. Además, fue elegido para realizar el primer reality show en México, Big Brother, con el cual alcanzó históricos números de audiencia, impacto social y un antes y después en la producción televisiva.

Posteriormente continuó con proyectos en Televisa, como las seis ediciones siguientes del reality de Endemol, El Bar y otros programas de concursos. Su consolidación en la nueva era de la televisión llegó con la serie Mujeres Asesinas, de la cual produjo tres temporadas y destacó por su estrategia de marketing que integró plataformas de cable y streaming.