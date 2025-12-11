¿La vas a ver? Warner estrena tráiler de ‘Supergirl’ y las redes reaccionan

Show
/ 11 diciembre 2025
    ¿La vas a ver? Warner estrena tráiler de ‘Supergirl’ y las redes reaccionan
    Personaje. Milly Alcock encarna a una versión más cruda y emocional de Supergirl en el nuevo universo de DC. FOTO: ESPECIAL

La actriz australiana Milly Alcock, quien saltó a la fama en ‘La Casa del Dragón’ de HBO Max, aparece acompañada por Krypto, el perro de su primo Superman

Un nuevo paso dio DC Studios de la mano de Warner Bros., al revelar el primer avance de ‘Supergirl’, el filme que continúa el renovado universo de superhéroes bajo la dirección creativa del cineasta James Gunn.

La cinta, protagonizada por la actriz australiana Milly Alcock, llegará a las salas internacionales el próximo 26 de junio, con la clara intención de dominar la taquilla veraniega, tal como ocurrió con El Hombre de Acero en 2025.

Una vez más, Gunn funge como productor junto a Peter Safran, mientras que la dirección corre a cargo de Craig Gillespie y el guion está escrito por Ana Nogueira.

¿QUÉ PASÓ CON SUPERGIRL?

Esta nueva entrega del Universo DC promete mostrar a una superheroína con defectos, realista y emocionalmente compleja, lo que la hace cercana a millones de espectadores.

Se reveló que el personaje de Kara Zor-El, interpretado por Alcock, será un tipo distinto de heroína: “imperfecta”, muy diferente a su famoso primo Superman. En el avance aparece indiferente, por momentos triste, y cargando una gran frustración.

La historia comienza en su cumpleaños número 23, en un bar espacial. Tras conocer a Ruthye Marye Knoll, una joven alienígena que busca vengar la muerte de su padre, Kara se embarca en una aventura de justicia y venganza contra el villano Krem of the Yellow Hills.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Madrina de Lujo! Inaugura Galilea Montijo restaurante en Saltillo

La película combina ciencia ficción, acción y drama emocional, mientras profundiza en la compleja personalidad de la protagonista.

Como guiño al filme encabezado por David Corenswet, aparece Krypto, el perro de Superman, quien tiene una presencia notable en el tráiler y servirá para reforzar la conexión con el héroe kriptoniano, convirtiéndose en un personaje importante dentro de la trama.

Temas


Cine
Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Personajes


James Gunn

Organizaciones


DC Comics

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Noem se refirió al efecto de los cárteles mexicanos en EU durante una audiencia en la Cámara Baja.

Afectan cárteles mexicanos nuestros intereses: Gobierno de EU
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado asiste a una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo.

Machado agradece apoyo de EU a pide ayuda del mundo contra Nicolás Maduro
Organizaciones estiman que en México hay cerca de 2.8 millones de consumidores de vapeadores.

Prohibición a vapeadores entrega 5 millones de dispositivos por mes al crimen: activistas
A pesar de que el cabrito es el platillo representativo de la gastronomía de Nuevo León, la entidad enfrenta un déficit de hasta un 90% en su producción aseguró Jorge Grimaldo Liñan, productor del sector.

Enfrenta Nuevo León déficit de un 90% en la producción de cabrito
La reforma recién aprobada contempla penas de hasta 8 años de prisión a quien comercialice vapeadores.

Se coordinará con los estados freno a vapeadores: Claudia Sheinbaum
La reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que se aprobó en ambas cámaras impactará en mil 463 mercancías.

México aplicará aranceles en autos, ropa y tenis asiáticos

La célula liderada por “El Limones” fue vinculada por las autoridades al Cártel de Sinaloa.

Detienen en Coahuila y Durango a 5 vinculados a ‘El Limones’
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero