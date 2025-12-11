¿La vas a ver? Warner estrena tráiler de ‘Supergirl’ y las redes reaccionan
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La actriz australiana Milly Alcock, quien saltó a la fama en ‘La Casa del Dragón’ de HBO Max, aparece acompañada por Krypto, el perro de su primo Superman
Un nuevo paso dio DC Studios de la mano de Warner Bros., al revelar el primer avance de ‘Supergirl’, el filme que continúa el renovado universo de superhéroes bajo la dirección creativa del cineasta James Gunn.
La cinta, protagonizada por la actriz australiana Milly Alcock, llegará a las salas internacionales el próximo 26 de junio, con la clara intención de dominar la taquilla veraniega, tal como ocurrió con El Hombre de Acero en 2025.
Una vez más, Gunn funge como productor junto a Peter Safran, mientras que la dirección corre a cargo de Craig Gillespie y el guion está escrito por Ana Nogueira.
¿QUÉ PASÓ CON SUPERGIRL?
Esta nueva entrega del Universo DC promete mostrar a una superheroína con defectos, realista y emocionalmente compleja, lo que la hace cercana a millones de espectadores.
Se reveló que el personaje de Kara Zor-El, interpretado por Alcock, será un tipo distinto de heroína: “imperfecta”, muy diferente a su famoso primo Superman. En el avance aparece indiferente, por momentos triste, y cargando una gran frustración.
La historia comienza en su cumpleaños número 23, en un bar espacial. Tras conocer a Ruthye Marye Knoll, una joven alienígena que busca vengar la muerte de su padre, Kara se embarca en una aventura de justicia y venganza contra el villano Krem of the Yellow Hills.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Madrina de Lujo! Inaugura Galilea Montijo restaurante en Saltillo
La película combina ciencia ficción, acción y drama emocional, mientras profundiza en la compleja personalidad de la protagonista.
Como guiño al filme encabezado por David Corenswet, aparece Krypto, el perro de Superman, quien tiene una presencia notable en el tráiler y servirá para reforzar la conexión con el héroe kriptoniano, convirtiéndose en un personaje importante dentro de la trama.