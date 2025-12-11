¿La vas a ver? Warner estrena tráiler de ‘Supergirl’ y las redes reaccionan

Un nuevo paso dio DC Studios de la mano de Warner Bros., al revelar el primer avance de ‘Supergirl’, el filme que continúa el renovado universo de superhéroes bajo la dirección creativa del cineasta James Gunn.

La cinta, protagonizada por la actriz australiana Milly Alcock, llegará a las salas internacionales el próximo 26 de junio, con la clara intención de dominar la taquilla veraniega, tal como ocurrió con El Hombre de Acero en 2025.

Una vez más, Gunn funge como productor junto a Peter Safran, mientras que la dirección corre a cargo de Craig Gillespie y el guion está escrito por Ana Nogueira.