¿Qué hacer en Saltillo? Viernes de danzón, teatro para morir de risa y arte

Los conciertos más esperados del mes están a la vuelta de la esquina, pero mientras esa fecha llega aquí tienes algunos eventos igual de imperdibles para disfrutar en familia este fin de semana. La otra historia de Rosa Esta obra original de la Asociación Cultural Rodas y el Grupo Ecléctico de Teatro vuelve para contar con mucho humor la historia de Rosita Alvírez, salpicada de referencias al Saltillo “de antes”, su historia y tradiciones.

Con las actuaciones de Néstor “Harry” López, David Fraustro y José Palacios —quien también dirige— esta obra llena de risas, títeres, bailes y canciones, se presentará los días 8 y 9 de agosto en el Centro Cultural Teatro García Carrillo a las 20:00 horas. La entrada tiene un costo de 150 pesos. Viernes de danzón El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo continúa con sus actividades, luego de llenar a la ciudad de arte, cultura y espectáculos en julio con la FINA, este mes de agosto y uno de los eventos queridos que vuelve es el Viernes de Danzón.

Este viernes 8 en la Plaza del Congreso toda la familia se puede reunir a practicar esta tradicional danza en una sesión coordinada por el maestro Humberto Rivera en punto de las 18:30 horas. Nuevas exposiciones Esta semana se inauguró la muestra “Theatrum Mundi” del maestro Alejandro Cerecero en la Taberna el Cerdo de Babel. Es la exposición número 20 que realiza en por el aniversario de este lugar, que a su vez cumple en agosto 21 años de su fundación.