¿Dónde está? Reaparece Sergio Andrade y anuncia lanzamiento de nueva música

En un intento por recuperar su vida profesional, Sergio Andrade mostró su interés en retomar su carrera como productor y compositor musical luego de hacerse viral un video en el que —pese a los señalamientos por trata de personas y violencia física y emocional— presume su regreso a la vida artística. Dejando de lado las acusaciones que lo han perseguido durante décadas por violencia física, emocional, psicológica y económica, Andrade se mostró sonriente y expresivamente contento al hablar de su regreso, asegurando que busca ofrecer al público la oportunidad de “sentir afecto y cariño por la vida”. Sin especificar dónde se encuentra, pero con una actitud relajada, el exproductor compartió el clip que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En junio de 2024, el rumor de su presunta muerte en España se difundió ampliamente, señalado entonces como una posible estrategia para evadir los procesos legales que enfrenta en Estados Unidos. “¿Qué tal, amigos, cómo están?”, expresó Andrade al inicio del video mientras se retiraba las gafas oscuras. “Saludándolos desde este bellísimo rincón de nuestro planeta, muy contento, muy contento porque ya en unas horas viene el estreno de mi nuevo material, mis nuevas canciones... 11 cantadas y una instrumental, una de las que más me gustan, por cierto”, dijo, apareciendo con cubrebocas.

Quien fuera uno de los compositores más populares en la industria discográfica mexicana durante los años 80 y 90 —y que en 1999 fue denunciado por rapto, violación y corrupción de menores en perjuicio de la entonces menor Karina Yapor— compartió este video tras años de permanecer fuera del ojo público. En el clip, Andrade defendió sus nuevas creaciones musicales: “Está realmente hecho de una forma que ustedes van a poder sentir ese cariño, ese afecto por la música, por nuestra vida, por la existencia. Los espero, me va a dar mucho gusto compartir con ustedes las canciones a partir del día 2 de diciembre. Les habló su amigo Sergio Andrade”, expresó con aparente calma.