¿Dónde está? Reaparece Sergio Andrade y anuncia lanzamiento de nueva música

Show
/ 26 noviembre 2025
    ¿Dónde está? Reaparece Sergio Andrade y anuncia lanzamiento de nueva música
    Reaparición. Sergio Andrade sorprendió en redes con un video donde anuncia nuevo material musical tras años fuera del ojo público. FOTO: YOUTUBE

El exmánager de Gloria Trevi se dijo ‘feliz’ de compartir 11 nuevas canciones, sin hacer referencia al proceso legal que enfrenta en Estados Unidos ni al histórico escándalo

En un intento por recuperar su vida profesional, Sergio Andrade mostró su interés en retomar su carrera como productor y compositor musical luego de hacerse viral un video en el que —pese a los señalamientos por trata de personas y violencia física y emocional— presume su regreso a la vida artística.

Dejando de lado las acusaciones que lo han perseguido durante décadas por violencia física, emocional, psicológica y económica, Andrade se mostró sonriente y expresivamente contento al hablar de su regreso, asegurando que busca ofrecer al público la oportunidad de “sentir afecto y cariño por la vida”.

Sin especificar dónde se encuentra, pero con una actitud relajada, el exproductor compartió el clip que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En junio de 2024, el rumor de su presunta muerte en España se difundió ampliamente, señalado entonces como una posible estrategia para evadir los procesos legales que enfrenta en Estados Unidos.

“¿Qué tal, amigos, cómo están?”, expresó Andrade al inicio del video mientras se retiraba las gafas oscuras.

“Saludándolos desde este bellísimo rincón de nuestro planeta, muy contento, muy contento porque ya en unas horas viene el estreno de mi nuevo material, mis nuevas canciones... 11 cantadas y una instrumental, una de las que más me gustan, por cierto”, dijo, apareciendo con cubrebocas.

Quien fuera uno de los compositores más populares en la industria discográfica mexicana durante los años 80 y 90 —y que en 1999 fue denunciado por rapto, violación y corrupción de menores en perjuicio de la entonces menor Karina Yapor— compartió este video tras años de permanecer fuera del ojo público.

En el clip, Andrade defendió sus nuevas creaciones musicales: “Está realmente hecho de una forma que ustedes van a poder sentir ese cariño, ese afecto por la música, por nuestra vida, por la existencia. Los espero, me va a dar mucho gusto compartir con ustedes las canciones a partir del día 2 de diciembre. Les habló su amigo Sergio Andrade”, expresó con aparente calma.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Es hoy, es hoy! ¿A qué hora estrena en Netflix la temporada final de ‘Stranger Things’?

Al final del video aparece un mensaje con la fecha de lanzamiento: “Estreno disponible a partir del 2 de diciembre del 2025”. (Con información de Reforma)

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Sergio Andrade

Organizaciones


Youtube

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum añadió que las consideraciones de carácter político deben posponerse ante una circunstancia de esta naturaleza.

Sheinbaum frena a Noroña por declaraciones sobre la viuda del alcalde de Uruapan
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
Un tribunal en Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por el presunto delito de fraude.

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta el delito de fraude en Tailandia
Las redes sociales han estallado, luego de que en la cuenta oficial de la inolvidable Jenni Rivera se completaran los pétalos de la famosa flor amarilla

Jenni Rivera regresaría con nueva canción: fans avivan rumores tras publicación en Instagram
La Presidenta advirtió que se ha intentado vincular el caso penal del dueño del certamen con el logro de la joven mexicana.

Sheinbaum se pronuncia por acusaciones contra dueño de Miss Universo
El cierre anunciado por Costco para el 27 de noviembre generó dudas entre los socios.

¿Cierre masivo de Costco aplicará en México?... esto es lo que sabemos
Primer capítulo de una rivalidad intensa: Chivas y Cruz Azul buscan ventaja en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Chivas vs Cruz Azul: duelo vibrante en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025
La Pensión Vitalicia del IMSS es una modalidad garantizada por una aseguradora que te brinda un pago mensual de por vida.

¿Qué es la Pensión Vitalicia del IMSS?... cómo acceder a una pensión segura y sin riesgo de quedarte sin dinero en 2025