Rafa González anuncia pausa en su carrera para recibir tratamiento por depresión y ansiedad

La oportunidad de darse una nueva oportunidad en su vida personal para procurar su salud emocional y, con ello, continuar con su carrera profesional en Los Recoditos llevó al cantante monclovense Rafa González a internarse de manera voluntaria para recibir tratamiento por los problemas de depresión y ansiedad que enfrenta. Fue a través de un comunicado difundido en sus redes sociales como el cantante explicó que decidió priorizar su salud emocional para poder recuperarse y regresar a los escenarios. ”Quiero tomarme un momento para hablarles directamente. En últimas fechas he estado enfrentando un momento difícil con mi salud emocional: depresión y ansiedad que se fueron acumulando y que hoy he decidido atender con la seriedad que se merecen. Por eso he tomado la decisión de ingresar de manera voluntaria a un proceso de tratamiento”, se puede leer en el texto.

¿QUÉ PASÓ CON RAFA GONZÁLEZ? De acuerdo con el comunicado, difundido desde la ciudad de Mazatlán, el cantante tomó esta decisión pensando en su futuro, tanto personal como profesional. ”Toda esta decisión la tomo para estar mejor, para cuidar mi salud y poder regresar a los escenarios con la fuerza y la entrega que ustedes merecen”.

González también agradeció el respaldo que ha recibido por parte de la oficina que representa a Banda Los Recoditos, así como de sus compañeros de agrupación y de su familia durante este proceso. ”Quiero agradecer profundamente a la oficina de Banda Los Recoditos por el respaldo incondicional que me han dado en este momento. Su apoyo, comprensión y respeto hacia mi proceso significan más de lo que puedo expresar con mis palabras”, expresó.

SUS COMPAÑEROS, SU RESPALDO El cantante reconoció que no fue sencillo tomar la decisión de internarse, aunque considera que contar con el apoyo de su entorno le ha dado la fortaleza para enfrentar esta etapa. “No ha sido fácil tomar esta decisión, pero saber que cuento con un equipo que me acompaña sin juzgarme me da la fuerza para enfrentarlo con la seriedad que se merece”. Asimismo, dedicó un mensaje a sus compañeros y seres queridos. “También quiero agradecer a mis compañeros de la agrupación, que han sido un pilar fundamental, y, por supuesto, a mi familia, que ha estado a mi lado en cada paso”, escribió. Finalmente, pidió comprensión a sus seguidores mientras se concentra en su recuperación.

UNA SEPARACIÓN PÚBLICA El anuncio llega después de varios meses de fuerte presión personal y mediática para el cantante. En marzo de este año, su entonces esposa, Fernanda Redondo Cortés, hizo públicas en TikTok una serie de acusaciones en su contra por presunta violencia doméstica. La mujer aseguró haber vivido más de una década de presuntos abusos físicos, psicológicos y emocionales. También afirmó que, durante una discusión, el cantante la habría agredido físicamente, además de señalar supuestas amenazas, infidelidades y problemas relacionados con el consumo de alcohol. Incluso sostuvo que las agresiones afectaron su salud mental, por lo que comenzó un tratamiento psiquiátrico.

#RafaGonzález #BandaLosRecoditos #ElJunket #Polemica ♬ sonido original - Junket @eljunket 🚨 EXCLUSIVA - SEGUNDA PARTE 🚨 Fernanda Redondo continúa su contundente testimonio en la segunda parte de la exclusiva para El Junket, lanzando acusaciones que ponen en entredicho la integridad de Rafa González. La joven reveló que su hija en común no lleva los apellidos del vocalista de Banda Los Recoditos, debido a que el cantante estuvo ausente durante todo el proceso del embarazo. Además de señalar problemas de alcoholismo, Fernanda relató un alarmante episodio donde el intérprete habría llevado a su hijo de 17 años a un establecimiento para adultos. Para cerrar con una revelación explosiva, Redondo agradeció el apoyo femenino recibido y destapó una presunta infidelidad ocurrida hace menos de dos meses con una presentadora de televisión en Pachuca. #FernandaRedondo

Tras hacerse virales las denuncias, Rafa González rechazó categóricamente los señalamientos. Mediante videos y comunicados negó haber ejercido violencia contra su expareja, sostuvo que era incapaz de agredir a una mujer y afirmó que las acusaciones formaban parte de una campaña para desprestigiarlo. También señaló que el caso ya se encontraba en manos de las autoridades y expresó su confianza en que el proceso legal esclarecería los hechos. Como consecuencia de la controversia, Banda Los Recoditos informó en ese momento que, de común acuerdo con el cantante, quedaba suspendido temporalmente de sus actividades mientras avanzaban las investigaciones. La relación de pareja terminó de forma definitiva y, aunque meses después González volvió brevemente a la agrupación, ahora reconoce que la acumulación de los problemas personales y legales derivó en un deterioro de su salud emocional, motivo por el que decidió buscar ayuda profesional. (Con información de El Universal)

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