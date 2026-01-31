Recomendación de streaming: ‘Las Muertas’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 31 enero 2026
    Recomendación de streaming: ‘Las Muertas’
    Oferta. La serie fue de las producciones mexicanas más populares en Netflix en 2025. FOTO: ARCHIVO

Resulta indignante que algunas editoriales usen la imagen promocional con la que se ha anunciado la adaptación del emblemático libro de Jorge Ibargüengoitia

Las hermanas Arcángela y Serafina Baladro transforman con ambición un modesto bar en un inmenso imperio de burdeles mediante sobornos, manipulación y violencia. Lo que en un principio parece un ascenso hacia el éxito empresarial, pronto se revela como un sistema brutal de explotación: las mujeres que “trabajan” para ellas sufren abusos constantes, y una serie de muertes inexplicables comienza a atraer la atención de las autoridades.

En vísperas de que Emerald Fennell estrene su adaptación de Cumbres Borrascosas bajo una premisa exótica y confusa, ha comenzado a circular la idea de que será una reformulación muy personal de la obra. Esta propuesta ha generado controversia porque muchas portadas del clásico de Emily Brontë en librerías incluyen imágenes promocionales de Jacob Elordi y Margot Robbie.

Bajo una lógica similar, resulta indignante que algunas editoriales usen la imagen promocional con la que se ha anunciado la adaptación del emblemático libro de Jorge Ibargüengoitia. En esas portadas presentan a Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán caracterizadas como las protagonistas, reemplazando otras cubiertas que honraban la fuerza simbólica de una fotografía original, capaz de evocar el infierno en vida.

En la serie de Luis Estrada, los funcionarios aparecen como figuras profundamente corruptas; los policías se muestran indiferentes ante la violencia sistemática e institucionalizada contra las mujeres, al igual que una sociedad que prefiere no mirar. Esta representación conecta directamente con la ácida crítica presente en la obra de Ibargüengoitia, quien utilizaba un humor negro lo bastante irónico y realista para evidenciar la podredumbre moral tras la crudeza de su época.

Más que una simple adaptación, Las Muertas funciona como una poderosa denuncia sobre la explotación, la corrupción y la violencia de género en la historia reciente de México, superando los límites de la narrativa criminal tradicional y dejando una constante sensación de intranquilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Así despide el espectáculo mexicano a Pedro Torres, pionero del audiovisual

¿Dónde?: Netflix

Dirección: Luis Estrada

Año: 2025

Duración: 6 capítulos (1hr C/U)

Calificación: 85/100

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Opinión
Series de TV

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Netflix

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
Usuarios de las instituciones bancarias Santander y Scotiabank reportaron en redes sociales el fallo en sus aplicaciones móviles bancarias.

En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Banco de México crea nuevo billete de 100 pesos, en conmemoración de un centenario desde su fundación.

Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)
Manolo Jiménez Salinas informó sobre el avance del proceso jurídico y financiero de AHMSA.

Reactivación de AHMSA requerirá estructura financiera sólida: Manolo Jiménez
La Profeco hizo un estudio de calidad sobre diferentes marcas de yogur.

Lala, Alpura o Yoplait... Profeco revela cuál es el yogur más saludable, ideal para el desayuno
Muerte súbita

Muerte súbita
La Federación cuenta con una bolsa de mil 700 millones de pesos para iniciar los trabajos de la rectificación de las curvas en Los Chorros.

Carretera Interserrana y obras en Los Chorros mejorarán movilidad en la carretera 57