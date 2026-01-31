Recomendación de streaming: ‘Las Muertas’

Las hermanas Arcángela y Serafina Baladro transforman con ambición un modesto bar en un inmenso imperio de burdeles mediante sobornos, manipulación y violencia. Lo que en un principio parece un ascenso hacia el éxito empresarial, pronto se revela como un sistema brutal de explotación: las mujeres que “trabajan” para ellas sufren abusos constantes, y una serie de muertes inexplicables comienza a atraer la atención de las autoridades.

En vísperas de que Emerald Fennell estrene su adaptación de Cumbres Borrascosas bajo una premisa exótica y confusa, ha comenzado a circular la idea de que será una reformulación muy personal de la obra. Esta propuesta ha generado controversia porque muchas portadas del clásico de Emily Brontë en librerías incluyen imágenes promocionales de Jacob Elordi y Margot Robbie.

Bajo una lógica similar, resulta indignante que algunas editoriales usen la imagen promocional con la que se ha anunciado la adaptación del emblemático libro de Jorge Ibargüengoitia. En esas portadas presentan a Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán caracterizadas como las protagonistas, reemplazando otras cubiertas que honraban la fuerza simbólica de una fotografía original, capaz de evocar el infierno en vida.