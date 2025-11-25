¿Será villana? Ficha Netflix a Eva Green para la tercera temporada de ‘Merlina’ con Jenna Ortega

La exitosa serie ‘Merlina’, protagonizada por Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones y Emma Myers, tiene una nueva adquisición para su esperada tercera temporada: la actriz Eva Green.

De acuerdo con Variety, el personaje que interpretará la francesa será el de “la tía Ophelia”, quien formará parte de todos los episodios de la nueva entrega.

Y aunque aún no se han dado detalles sobre la filmación, entre el estreno de la primera y segunda temporada transcurrieron tres años, por lo que se desconoce si la producción mantendrá ese ritmo.