¿Será villana? Ficha Netflix a Eva Green para la tercera temporada de ‘Merlina’ con Jenna Ortega

/ 25 noviembre 2025
    ¿Será villana? Ficha Netflix a Eva Green para la tercera temporada de ‘Merlina’ con Jenna Ortega
    Personaje. Eva Green se incorpora al universo oscuro y peculiar de Merlina como la enigmática tía Ophelia, un personaje clave para la nueva temporada. FOTOS: ESPECIAL

El personaje que interpretará la actriz francesa fue presentado brevemente al final de la segunda temporada

La exitosa serie ‘Merlina’, protagonizada por Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones y Emma Myers, tiene una nueva adquisición para su esperada tercera temporada: la actriz Eva Green.

De acuerdo con Variety, el personaje que interpretará la francesa será el de “la tía Ophelia”, quien formará parte de todos los episodios de la nueva entrega.

Y aunque aún no se han dado detalles sobre la filmación, entre el estreno de la primera y segunda temporada transcurrieron tres años, por lo que se desconoce si la producción mantendrá ese ritmo.

¿QUIÉN ES LA ‘TÍA OFELIA’?

Este nuevo miembro de la ‘Familia Addams’ ya tuvo una breve aparición en el final de la segunda temporada, donde se reveló su existencia y su vínculo: es hermana de ‘Morticia’, madre de ‘Merlina’, interpretada por Catherine Zeta-Jones.

“Estoy encantada de unirme al mundo terriblemente retorcido de Merlina como la tía Ophelia. Esta serie es un mundo tan deliciosamente oscuro e ingenioso que estoy deseando aportar mi propio toque de locura a la familia Addams”, declaró Green en un comunicado compartido a la prensa.

@thedonchalo La Tía Ophelia Villana en Merlina Temporada 3 #wednesday #merlina #merlinaaddams #wednesdayadams #ladygaga ♬ sonido original - Thedonchalo

El personaje fue presentado en los momentos finales del último episodio de la segunda temporada, donde se mostró un primer vistazo de “Ophelia”. La elección de Green pone fin a las especulaciones de los fans, quienes creían que el personaje interpretado por Lady Gaga en su aparición especial, Rosalyn Rottwood, podría ser Ophelia.

‘Ophelia Frump’ fue internada en Willow Hill por su madre, Hester Frump (Joanna Lumley), antes de escapar del hospital psiquiátrico.

