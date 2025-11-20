¡Sigue la guerra! Donald Trump exige que ABC retire del aire el programa de Jimmy Kimmel

La guerra de Donald Trump con Jimmy Kimmel no ha terminado; por el contrario, comenzó un nuevo capítulo, pues una vez más el magnate y expresidente lanzó una petición a la cadena ABC para que retire de su programación el show del conductor y comediante. Este nuevo choque entre ambos se originó luego de que, en el monólogo de su programa anterior, Kimmel cuestionara la reacción del político ante preguntas relacionadas con los archivos del caso Jeffrey Epstein. A través de un mensaje en Truth Social, el mandatario republicano acusó a Kimmel de parcialidad y de carecer de talento.

Donald Trump on Jimmy Kimmel pic.twitter.com/PacdD33ePR — Lucas Sanders 💙🗳️🌊💪🌈🚺🟧 (@LucasSa56947288) November 20, 2025

¿QUÉ PASÓ ENTRE DONALD TRUMP Y JIMMY KIMMEL? Durante su monólogo, el presentador aseguró que el presidente “no está nada contento” y que, cada vez que se menciona su vínculo con el caso Epstein, “pierde los estribos”. “¿Por qué ABC, con sus noticias falsas, mantiene al aire a Jimmy Kimmel, un hombre SIN TALENTO y con PÉSIMOS ÍNDICES DE AUDIENCIA? ¿Por qué las cadenas de televisión lo toleran? Además, su cobertura es totalmente parcial. ¡¡¡Saquen a ese inútil del aire!!!”, escribió el exmandatario. El reclamo surgió horas después de que Kimmel se burlara de Trump por los insultos que lanzó a Catherine Lucey, reportera de Bloomberg News, cuando intentó cuestionarlo sobre la publicación pendiente de documentos relacionados con Epstein.