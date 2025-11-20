¡Sigue la guerra! Donald Trump exige que ABC retire del aire el programa de Jimmy Kimmel

/ 20 noviembre 2025
    ¡Sigue la guerra! Donald Trump exige que ABC retire del aire el programa de Jimmy Kimmel
    Llamado. Desde septiembre de este año la guerra pública entre ambos no ha dado tregua. FOTO: ARCHIVO

Durante su monólogo, el presentador aseguró que el presidente ‘no está nada contento’ y que cada vez que se menciona su vínculo con Jeffrey Epstein, ‘pierde los estribos’

La guerra de Donald Trump con Jimmy Kimmel no ha terminado; por el contrario, comenzó un nuevo capítulo, pues una vez más el magnate y expresidente lanzó una petición a la cadena ABC para que retire de su programación el show del conductor y comediante.

Este nuevo choque entre ambos se originó luego de que, en el monólogo de su programa anterior, Kimmel cuestionara la reacción del político ante preguntas relacionadas con los archivos del caso Jeffrey Epstein.

A través de un mensaje en Truth Social, el mandatario republicano acusó a Kimmel de parcialidad y de carecer de talento.

¿QUÉ PASÓ ENTRE DONALD TRUMP Y JIMMY KIMMEL?

Durante su monólogo, el presentador aseguró que el presidente “no está nada contento” y que, cada vez que se menciona su vínculo con el caso Epstein, “pierde los estribos”.

“¿Por qué ABC, con sus noticias falsas, mantiene al aire a Jimmy Kimmel, un hombre SIN TALENTO y con PÉSIMOS ÍNDICES DE AUDIENCIA? ¿Por qué las cadenas de televisión lo toleran? Además, su cobertura es totalmente parcial. ¡¡¡Saquen a ese inútil del aire!!!”, escribió el exmandatario.

El reclamo surgió horas después de que Kimmel se burlara de Trump por los insultos que lanzó a Catherine Lucey, reportera de Bloomberg News, cuando intentó cuestionarlo sobre la publicación pendiente de documentos relacionados con Epstein.

“Le dijo ‘Cállate, cerdita’ a una reportera y apenas salió en las noticias. Si un hombre le hablara así a una compañera de trabajo en un video de capacitación sobre acoso laboral, dirías: ‘Ah, eso es excesivo. Nadie haría eso’. Si el piloto del Air Force One se comportara como el presidente, no le permitirían volar el avión”, declaró el conductor.

En septiembre, el programa de Jimmy Kimmel salió del aire a nivel nacional luego de que varias repetidoras de ABC se quejaran por los comentarios relacionados con Charlie Kirk. (Con información de Reforma)

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

