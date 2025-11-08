¿Vas a ir? Todo listo para el ‘Mesa Longboard Fest 2025’ con música, deporte y gastronomía local

Teniendo nuevamente como sede el ejido Mesa de las Tablas, del municipio de Arteaga, Coahuila, del jueves 20 al domingo 23 de noviembre se llevará a cabo el esperado ‘Mesa Longboard Fest 2025’.

Se prevé que en esta séptima edición participen entre 650 y mil personas, además de invitados. Lo anterior lo confirmaron sus organizadores, dirigidos por Alain Carvajal, fundador de este evento deportivo, recreativo, turístico y cultural.

El jueves 20 arrancará, en horario de 9:00 a 12:00 horas, con el registro y firma de cartas responsivas respecto del cuidado de los menores de edad y, de 12:00 a 17:00 horas, con la organización de hits de Reconocimiento & Freeride. Ese mismo día, se podrán realizar prácticas de patinaje.