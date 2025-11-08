¿Vas a ir? Todo listo para el ‘Mesa Longboard Fest 2025’ con música, deporte y gastronomía local
Los organizadores de la séptima edición esperan la llegada de 2 mil 500 personas; apuestan por la presentación de más de 20 artistas y grupos musicales
Teniendo nuevamente como sede el ejido Mesa de las Tablas, del municipio de Arteaga, Coahuila, del jueves 20 al domingo 23 de noviembre se llevará a cabo el esperado ‘Mesa Longboard Fest 2025’.
Se prevé que en esta séptima edición participen entre 650 y mil personas, además de invitados. Lo anterior lo confirmaron sus organizadores, dirigidos por Alain Carvajal, fundador de este evento deportivo, recreativo, turístico y cultural.
El jueves 20 arrancará, en horario de 9:00 a 12:00 horas, con el registro y firma de cartas responsivas respecto del cuidado de los menores de edad y, de 12:00 a 17:00 horas, con la organización de hits de Reconocimiento & Freeride. Ese mismo día, se podrán realizar prácticas de patinaje.
LAS ACTIVIDADES
El viernes 21, de 9:00 a 12:00 horas, tendrá lugar la carrera —Freeride & Practice Runs— y, a partir de ahí hasta las 5:00 de la tarde, habrá Freeride & Racing.
El sábado 22, día de “finales”, de las 9:00 de la mañana hasta el mediodía, toca Freeride & Practice Runs y, de 12:00 a 15:00 horas: Finals & Freeride.
El domingo 23 ya no se patinará, a fin de abrir el tráfico a los locales y dar oportunidad a competidores y visitantes a que participen de las actividades organizadas por los habitantes del “Pueblo Mágico” Mesa de las Tablas, como son: exposiciones de productos de la región, mercadito, música en vivo, activaciones de patrocinadores, etcétera.
“Ese día no habrá carrera, la pista abre al tráfico local, pero el pueblo sigue vivo con música, comida y celebración”, anunció Carvajal, recordando a los competidores que el plazo para inscribirse cierra el próximo 17 de noviembre.
Para quienes solo deseen acudir a ver las carreras, no hay costo, solo deben llegar temprano y el staff les proporcionará la información necesaria.