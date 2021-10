Los mensajes de texto, los SMS, llegan al rescate tras caída de Facebook, Instagram y WhatsApp

Este lunes 4 de octubre colapsó el servicio de WhatsApp, Facebook e Instagram, por lo que millones de usuarios decidieron acudir a aplicaciones alternativas como Telegram y Twitter, sin embargo, la primera también cayó a minutos de reportarse el fallo en las tres primeras mencionadas.

Si bien Twitter se ha mantenido, internautas han reportado que la red del “pajarito está lenta”, mientras que Telegram también está tratando de “dar batalla”, pero las personas se queja de que sí pueden enviar mensajes, aunque estos están tardando varios minutos en poder enviarse.

No obstante, otros cibernautas han reportado que su servicio no funciona en su totalidad. Entonces ¿Cómo se van a comunicar las personas?

Las generaciones pasadas han destacado que es momento de volver al SMS, o las llamadas por teléfono.

Relacionado: ¡Oh no!... la falla de redes sociales alcanzó a TikTok y a Telegram

¿Qué es un SMS?

Un SMS (Short Message Service) son mensajes de texto solamente, es decir, no se pueden enviar emojis, stickers, audios ni imágenes.

A diferencia de los mensajes que normalmente enviamos por WhatsApp y otras redes sociales, identificados como MMS (Multimedia Message Service), los SMS no permiten ningún tipo de formato multimedia que no sea el texto. Asimismo, estos no requieren de internet, pero sí de saldo o “crédito”.

Este tipo de mensajes fue la manera en la que muchas personas no identificadas como “centennials” se comunicaban.

Lee más del tema: Esta sería la posible falla que ocasionó el desplome mundial de servicios de Facebook

¿Y las llamadas?

En Twitter, recientemente se ha visto comentarios de usuarios que han destacado el uso de las llamadas, las cuales parecen estar en desuso.

Lo sorprendente es que aunque las nuevas generaciones están muy familiarizadas con las videollamadas y transmisión en vivo (el también llamado: ‘live’), hacer una simple llamada por teléfono se les complica demasiado.