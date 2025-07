10 lecciones de nutrición que nos ha dejado 2025, hasta ahora

Por: Caroline Hopkins Legaspi

Ha sido un gran año para la nutrición, y solo llevamos la mitad recorrida. Las opiniones sobre la cantidad adecuada de proteínas abundan en las redes sociales; los alimentos ultraprocesados están en el foco de la atención política; y todavía no nos reconciliamos con los riesgos del alcohol para la salud.

Cómo y qué comemos son temas importantes para nosotros en Well, y pasamos mucho tiempo hablando con expertos en nutrición sobre ellos. Así que revisamos el archivo para recordar algunos de los mejores aprendizajes relacionados con la alimentación que hemos recibido en lo que va de 2025.

Aquí tienes 10 de nuestras lecciones favoritas sobre nutrición.

1. El envejecimiento saludable podría empezar con tu café matutino

Los investigadores conocen desde hace tiempo los beneficios de tomar café. Se ha relacionado con la reducción del riesgo de cardiopatías, diabetes de tipo 2, ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades. Ahora, según un estudio presentado en junio en una conferencia sobre nutrición, podría haber otra ventaja. Beber café en la mediana edad puede conducir a un envejecimiento saludable.

En el estudio, las enfermeras que consumían más cafeína entre los 45 y los 60 años tenían mayores probabilidades de envejecer de forma saludable —como no padecer trastornos cognitivos ni enfermedades crónicas como cáncer, cardiopatías y esclerosis múltiple— en comparación con quienes consumían menos cafeína.

¿Qué otros beneficios para la salud puede ofrecer el café? Esto es lo que hemos averiguado.

2. Los refrescos de vodka no son más ‘sanos’ que la cerveza o el whisky

Existe la percepción común de que ciertas bebidas alcohólicas, como los vinos tintos o los licores claros, son “menos malos” para la salud que los licores más oscuros o la cerveza. Pero “el alcohol es alcohol”, dijo Jürgen Rehm, científico del Centro de Adicciones y Salud Mental de Toronto. Cualquier tipo de alcohol, en cualquier cantidad, puede aumentar tu riesgo de padecer enfermedades como el cáncer y las cardiopatías.

Dicho esto, si quieres beber alcohol, hay algunas formas de reducir al menos algunos de esos riesgos para la salud, y potencialmente incluso el riesgo de resaca. Los expertos con los que hemos hablado tienen algunos consejos.

3. Lo que se dice en las redes sociales sobre las proteínas puede ser engañoso

Es uno de los nutrientes de los que más se habla en 2025, y también uno de los más polémicos. Muchos influentes de la nutrición afirman que no comemos suficientes proteínas y que deberíamos duplicar o incluso triplicar la cantidad recomendada por las autoridades de salud en la actualidad.

Pero muchos expertos en nutrición afirman que la mayoría de la gente consume lo suficiente, aunque las personas de ciertos grupos podrían beneficiarse de consumir más. Esto es lo que sugieren las investigaciones.

4. No pasa nada si no ‘haces’ todos los días

Los gastroenterólogos oyen continuamente ideas erróneas sobre la salud intestinal: el estrés provoca úlceras. Las limpiezas de jugos curan el intestino. Debes defecar todos los días.

Hemos preguntado a 10 expertos en salud intestinal cuáles son los mitos con los que se encuentran con frecuencia, y les hemos pedido que nos ayuden a aclarar las cosas.

5. El agua caliente con limón tiene algunos beneficios, pero no es un elixir mágico

Pérdida de peso, mejor digestión, menos hinchazón, piel más tersa: estas son solo algunas de las muchas afirmaciones de las redes sociales sobre los beneficios del agua caliente con limón en la salud.

Si bien la bebida puede ser hidratante y ofrecer un dosis de vitamina C, no va a derretir la grasa ni eliminar toxinas, dicen los expertos. Aquí tienes más información sobre lo que esta bebida puede y no puede hacer por tu salud.

6. No necesitas comer carne para obtener suficientes proteínas

Cuando piensas en proteínas, un filete grande y jugoso puede ser lo primero que te venga a la mente, al menos si comes carne. Pero consumir demasiada carne roja, y carnes procesadas en general, puede aumentar tu riesgo de padecer enfermedades cardiacas, ciertos tipos de cáncer y muerte prematura.

Preguntamos a los expertos por seis alternativas nutritivas ricas en proteínas a las carnes rojas y procesadas. Elogiaron las legumbres, el pescado, el yogur griego y mucho más.

7. Hay cereales saludables para el desayuno, solo hay que saber qué buscar

Desayunar es importante, sobre todo si contiene el equilibrio adecuado de proteínas, fibra y grasa para mantenerte saciado hasta el almuerzo.

Muchos cereales de desayuno, que la gente suele comprar por comodidad, también suelen ser criticados por sus altos niveles de azúcar y sus engañosas afirmaciones sobre la salud. Pero es posible encontrar un cereal saludable, dicen los expertos. He aquí cómo.

8. Los huevos son nutritivos, pero cocínalos con cuidado

En la década de 1970, la gente solía pensar que comer huevos podía aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aunque es cierto que los huevos tienen un alto contenido de colesterol, y que el colesterol alto puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiaca, ahora sabemos que las fuentes dietéticas de colesterol, incluidos los huevos, no elevan mucho los niveles de colesterol en sangre, y comer huevos no está asociado con los ataques cardiacos.

Los huevos son beneficiosos para ti: un huevo grande ofrece unos seis gramos de proteínas por unas 70 calorías.

Pero ten cuidado con cómo los cocinas. Desde febrero, un brote de salmonelosis en Estados Unidos relacionado con los huevos ha enfermado a decenas de personas y ha enviado al menos a 21 al hospital. No es necesario que renuncies por completo a los huevos, pero asegúrate de cocinarlos bien, hasta que las yemas estén sólidas, no líquidas.

9. Tu dieta puede influir mucho en lo bien que duermes

El jugo de cerezas ácidas, los “cócteles sin alcohol para chicas somnolientas”, las nueces, un vaso de leche caliente: hay muchos alimentos y bebidas que supuestamente te ayudan a conciliar el sueño. Pero, ¿realmente lo hacen? Pedimos a expertos en nutrición y sueño que nos ayuden a analizar las pruebas. Dijeron que algunos alimentos pueden estar relacionados con un mejor sueño, pero que el efecto más pronunciado puede deberse a tu patrón alimentario general, más que a alimentos y nutrientes específicos.

10. Estamos aprendiendo más sobre los alimentos ultraprocesados

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de Estados Unidos, ha calificado de veneno los alimentos ultraprocesados, culpándolos de impulsar las enfermedades crónicas.

En efecto, los investigadores han relacionado estos alimentos con afecciones a la salud como las enfermedades cardiacas, la diabetes de tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Y estudios recientes han analizado si los alimentos ultraprocesados pueden ser adictivos, o incluso provocar síntomas precoces de la enfermedad de Parkinson.

Pero a muchos de nosotros nos cuesta evitar los alimentos ultraprocesados, en parte porque es difícil identificarlos. Así que hemos desarrollado una simulación de supermercado [en inglés] para ayudarte a averiguar con qué frecuencia los estás poniendo en tu cesta de la compra.