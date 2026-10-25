Aceitunas: pequeños frutos con una historia milenaria

Esta gastrónoma-filósofa del sabor desea compartirles vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Hay ingredientes que, a pesar de su tamaño, tienen una historia enorme. Las aceitunas son uno de ellos. Verdes, negras, rellenas de pimiento o acompañadas de hierbas aromáticas, estas pequeñas joyas de la gastronomía han recorrido continentes, sobrevivido al paso de los siglos y conquistado cocinas de todo el mundo. Su sabor intenso, entre salado, amargo y ligeramente ácido, las convierte en un ingrediente capaz de transformar una preparación sencilla en un platillo lleno de personalidad. Pero detrás de cada aceituna hay mucho más que sabor: hay historia, comercio, tradición y un viaje que también dejó huella en México.

DEL MEDITERRÁNEO PARA EL MUNDO Para conocer el origen de las aceitunas tenemos que viajar miles de años atrás, hacia una región que comprende zonas del actual Medio Oriente, entre ellas territorios cercanos a Siria y Turquía. Allí comenzó la domesticación del olivo, cuyo nombre científico es Olea europaea, uno de los árboles cultivados más antiguos de la humanidad. Civilizaciones como la egipcia, la griega, la fenicia y la romana aprovecharon sus frutos y el aceite que se obtiene de ellos. Este último no solamente se utilizaba en la alimentación, sino también en ceremonias religiosas, cosmética y otros usos cotidianos. Para los antiguos griegos, el olivo era un símbolo de sabiduría, prosperidad y paz. Su importancia fue tan grande que sus ramas se utilizaron como emblema de victoria. Con el paso del tiempo, su cultivo se extendió por toda la cuenca mediterránea, especialmente en España, donde las aceitunas y el aceite de oliva se convirtieron en protagonistas de su cultura gastronómica.

Ahora bien, hay algo importante que debemos aclarar: aunque solemos llamar aceitunas a estos frutos, también se conocen como olivas. Ambas palabras son correctas. Y no todas las aceitunas saben igual. Las verdes se recolectan antes de alcanzar su madurez completa, mientras que las negras pueden proceder de frutos maduros o de procesos específicos de elaboración. Su sabor y textura dependen de la variedad, el momento de cosecha y el método de preparación. Además, las aceitunas recién cosechadas suelen ser muy amargas, por lo que necesitan un proceso de curado para resultar agradables al paladar. Es precisamente ese tratamiento el que ayuda a desarrollar los sabores que tanto disfrutamos. ¿CÓMO LLEGARON LAS ACEITUNAS A MÉXICO? La historia de las aceitunas en nuestro país comenzó durante la época colonial. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, también arribaron plantas, semillas y costumbres alimentarias procedentes de Europa.

Los registros históricos sitúan la introducción del olivo en México entre 1524 y 1531. Los misioneros españoles impulsaron su cultivo en el centro del territorio, particularmente en lugares como Tulyehualco, Xochimilco y otras zonas del Valle de México. La intención era reproducir parte de la agricultura mediterránea y disponer de aceitunas y aceite de oliva en estas nuevas tierras. Sin embargo, el desarrollo de los olivares novohispanos enfrentó obstáculos. Durante el siglo XVIII, la Corona española impuso restricciones al cultivo de olivos en sus colonias, en un contexto de protección de los intereses económicos peninsulares. Estas medidas frenaron una actividad que había encontrado condiciones favorables en algunas regiones. A pesar de ello, el olivo permaneció en nuestro territorio. Actualmente, México cuenta con zonas productoras en estados como Sonora, Baja California y Coahuila, entre otros. De esta manera, un fruto ligado históricamente al Mediterráneo también forma parte de la actividad agrícola y de las mesas mexicanas. En nuestra gastronomía, las aceitunas aparecen en preparaciones tan diversas como bacalao a la vizcaína, ensaladas, pastas, pizzas, carnes, pescados y distintos guisos festivos. Su sabor concentrado aporta contraste y profundidad, especialmente cuando se combina con ajo, limón, hierbas frescas y aceite de oliva. Y es que las aceitunas tienen esa cualidad: no necesitan ser las protagonistas para hacerse notar. Basta una pequeña porción para darle carácter a todo un platillo.