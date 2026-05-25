Linfedema y lipedema, inflamaciones en el cuerpo que no se deben confundir

Las denominaciones científicas de estos dos tipos de hinchazón persistente que afectan diversas áreas del cuerpo guardan cierto parecido, por lo que muchas personas confunden un problema con el otro, pero no son lo mismo, ni en cuanto a su origen ni en lo que respecta a sus consecuencias y tratamientos, explican los especialistas en medicina estética. El linfedema o edema linfático es una enfermedad crónica y progresiva caracterizada por una hinchazón (edema) y causada por la acumulación de líquido en los tejidos blandos del organismo, debido a la incapacidad del sistema linfático de drenar la linfa, un líquido esencial para el sistema inmunitario, explican desde Quirónsalud, QS.

La forma secundaria de esta dolencia (la más frecuente, debida un trastorno subyacente), afecta principalmente a las piernas y los brazos, pero también puede darse en la pared torácica, el abdomen, el cuello o los genitales. Esta afección puede producir inflamación, dolor severo e infecciones cutáneas recurrentes que alteran significativamente la calidad de vida, según QS. Por su parte, el lipedema es una patología crónica debido a la cual la grasa se distribuye de forma irregular debajo de la piel, formándose como consecuencia, acúmulos (acumulaciones) de tejido adiposo en algunas zonas del cuerpo, principalmente en las piernas, la cadera, los glúteos y los brazos. Esta patología cutánea y progresiva del tejido graso, que padecen casi exclusivamente las mujeres afectando a una de cada 10, está causada por la proliferación e inflamación de las células grasas, y suele ser infradiagnosticada. debido a que sus síntomas pueden confundirse con la obesidad o la celulitis (cambios en la apariencia de la piel), de acuerdo con Quirónsalud.

Esto ocasiona una desproporción entre el volumen de las zonas afectadas y el resto del cuerpo, según esta misma fuente. Linfedema o lipedema son términos ampliamente utilizados en el campo médico y estético, aunque a nivel de la población general plantean dudas, existiendo un gran desconocimiento sobre cada uno de dichos trastornos, según advierten los especialistas. “Muchas personas confunden el linfedema con el lipedema, que tienen algunos puntos en común, pero no son lo mismo”, explica a EFE el doctor Hamidreza Eskandari, director ejecutivo (CEO) y director de la clínica Golden Estética, (www.goldenestetica.es), quien analiza ambas problemáticas desde el punto de vista médico-estético. LINFIDEMA: ACOMULACIÓN DE LÍQUIDO LINFÁTICO Eskandari explica que el linfedema ocurre cuando existe una acumulación anormal de líquido proveniente de la linfa (rico en proteínas) en el tejido subcutáneo, ya sea por un fallo o bloqueo en el sistema linfático. “Por lo general este desorden se manifiesta con una hinchazón persistente (unilateral o asimétrica) o con una sensación de pesadez y endurecimiento progresivo de la piel, mientras que, en sus fases ya más avanzadas, ocasiona cambios cutáneos como la fibrosis (exceso de tejido fibroso)”, apunta el doctor Eskandari.

Explica que a diferencia del lipedema, que es simétrico, doloroso a la palpación y afecta casi siempre a ambas piernas, el linfedema presenta un indicio clínico característico, que ayuda a diagnosticarlo: el denominado ‘Signo de Stemmer’ positivo’, que se determina comprobando la dificultad para levantar la piel en la base de los dedos, cuando el facultativo los pellizca. “En casos dudosos, el diagnóstico del linfedema se apoya con pruebas como la linfogammagrafía, el linfoscintigrama o la linfografía con ICG”, señala el director de Golden Estética. “Con el linfedema conviene estar atentos, ya que, si no es tratado adecuadamente, podría generar complicaciones de salud importantes”, advierte Eskandari. Entre estas complicaciones figuran las siguientes: infecciones recurrentes, erisipela, dolor crónico y limitación funcional que reduce la capacidad de movimiento, fibrosis y engrosamiento de la piel, ansiedad, depresión y alteración de la imagen corporal, así como úlceras o problemas dermatológicos severos, en los casos más avanzados, según enumera.