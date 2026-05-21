¿Es dañino el uso de creatina en Adolescentes para desarrollar músculo?... esto dice la ciencia

El crecimiento de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube impulsó el interés de miles de jóvenes por consumir productos relacionados con el fitness. Videos de transformaciones físicas, rutinas de entrenamiento y recomendaciones de influencers han contribuido a normalizar el uso de suplementos a edades cada vez más tempranas.

En gimnasios, redes sociales y rutinas deportivas, la palabra creatina aparece cada vez con mayor frecuencia. El suplemento, ampliamente utilizado por atletas profesionales y aficionados, también comenzó a ganar terreno entre adolescentes interesados en desarrollar músculo y mejorar su desempeño físico.

A pesar de su popularidad, especialistas en nutrición y medicina deportiva continúan debatiendo sobre qué tan recomendable resulta el uso de creatina en menores de edad y cuáles son los posibles efectos a largo plazo.

¿QUÉ ES LA CREATINA Y CÓMO FUNCIONA?

La creatina es una sustancia producida naturalmente por el cuerpo y almacenada principalmente en los músculos. También puede obtenerse mediante alimentos como carnes rojas y pescado.

Su función principal es ayudar a producir energía durante ejercicios intensos y de corta duración, como levantamiento de pesas, sprints o actividades de alta explosividad física. Por ello, muchos deportistas la utilizan para mejorar fuerza, potencia y recuperación muscular.

De acuerdo con investigaciones científicas, la creatina puede aumentar el rendimiento físico y favorecer el crecimiento muscular cuando se combina con entrenamiento constante y una alimentación adecuada.

“La creatina es uno de los suplementos más estudiados en el mundo del deporte”, coinciden diversos especialistas en nutrición deportiva y fisiología del ejercicio.

LO QUE DICE LA CIENCIA SOBRE LOS ADOLESCENTES

Aunque existen numerosos estudios sobre adultos, la investigación en adolescentes todavía es más limitada. Sin embargo, varios análisis científicos recientes señalan que la creatina no ha mostrado efectos graves en jóvenes sanos cuando se consume bajo supervisión profesional y en dosis adecuadas.

La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva ha señalado que podría ser segura en adolescentes que practican deporte competitivo, siempre que exista orientación médica, madurez física y una correcta hidratación.

Aun así, expertos subrayan que el principal problema no siempre es la creatina en sí, sino el uso irresponsable, las dosis excesivas o la combinación con otros suplementos y sustancias estimulantes.

También advierten que muchos adolescentes consumen productos sin evaluación médica previa y guiándose únicamente por consejos en redes sociales o recomendaciones de amigos.

MITOS Y POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Uno de los mitos más extendidos es que la creatina daña automáticamente los riñones o el hígado. Hasta ahora, estudios realizados en personas sanas no han encontrado evidencia sólida que confirme daños severos por su consumo moderado.

Sin embargo, algunos usuarios pueden experimentar efectos secundarios leves como retención de líquidos, molestias digestivas, inflamación abdominal o calambres musculares, especialmente cuando no existe una adecuada hidratación.

Especialistas explican que el verdadero riesgo aparece cuando el suplemento se consume sin control, en exceso o acompañado de dietas extremas y rutinas de entrenamiento inadecuadas.

También existe preocupación por el impacto psicológico relacionado con la presión estética y la obsesión por desarrollar músculo rápidamente durante la adolescencia.

EL AUMENTO DE SUPLEMENTOS ENTRE JÓVENES

El mercado de suplementos deportivos dirigido a menores de edad ha crecido notablemente durante los últimos años. Actualmente es común encontrar adolescentes consumiendo proteínas, preentrenos y creatina incluso antes de cumplir 18 años.

Nutriólogos deportivos señalan que muchos jóvenes creen que los suplementos reemplazan hábitos esenciales como dormir bien, mantener una alimentación equilibrada o entrenar correctamente, cuando en realidad funcionan solo como apoyo complementario.

Además, los expertos recuerdan que durante la adolescencia el cuerpo aún atraviesa procesos importantes de crecimiento y desarrollo hormonal, por lo que cualquier suplemento debe evaluarse cuidadosamente.

“La alimentación sigue siendo la base principal para el desarrollo físico; ningún suplemento sustituye hábitos saludables”, advierten especialistas en medicina deportiva.