¿Sacar la lengua 40 segundos reduce el estrés? La ciencia analiza el truco viral de TikTok

El estrés se ha convertido en el enemigo público número uno de nuestra salud mental y física en pleno 2026. Por eso, no es raro que las redes sociales se llenen constantemente de trucos rápidos para ganarle la batalla a la ansiedad. El último fenómeno viral en plataformas como TikTok promete algo casi milagroso: sacar la lengua por completo durante 40 segundos para “apagar” de golpe el cortisol, la famosa hormona del estrés. A simple vista, el ejercicio parece una broma o un gesto de mal gusto. Sin embargo, miles de creadores de contenido aseguran que realizar esta postura genera una sensación inmediata de calma. ¿Tiene esto alguna lógica real o estamos ante otra mentira de internet? La ciencia tiene una explicación muy interesante al respecto.

EL ORIGEN DETRÁS DEL TRUCO: YOGA Y SISTEMA NERVIOSO Aunque en redes sociales se presenta como un descubrimiento moderno, la realidad es que este movimiento está inspirado en una técnica ancestral de yoga conocida como la “postura del león” (Simhasana). En la práctica tradicional, estirar la lengua al máximo se acompaña de una exhalación profunda para liberar la tensión acumulada en el rostro, el cuello y la mandíbula. Desde el punto de vista de la neurociencia, el truco tiene una base real, aunque un poco exagerada por los algoritmos. Al estirar la lengua de forma consciente, se estimulan ciertos receptores y ramificaciones nerviosas que están conectadas directamente con el nervio vago. Este nervio es el encargado de activar el sistema nervioso parasimpático, que funciona como el freno de mano del cuerpo frente a las alertas de peligro, ayudando a disminuir el ritmo cardíaco y promoviendo la relajación.

¿REALMENTE SE APAGA EL CORTISOL EN MENOS DE UN MINUTO? Aquí es donde los científicos piden mantener los pies en la tierra. El cortisol es una hormona que no funciona como un interruptor de luz que se apaga en 40 segundos. Cuando pasas por un momento de alta tensión, los niveles de cortisol tardan un tiempo considerable en estabilizarse y metabolizarse en el cuerpo. Hacer este ejercicio de manera aislada no va a solucionar un problema de estrés crónico ni va a borrar tus preocupaciones financieras o laborales de un plumazo. Sin embargo, los expertos coinciden en que funciona excelente como una técnica de “reseteo” momentáneo. Al obligarte a sostener la postura y concentrarte en el estiramiento, interrumpes el ciclo de pensamientos ansiosos y relajas los músculos faciales que solemos tensar sin darnos cuenta.

CÓMO PONERLO A PRUEBA DE FORMA EFECTIVA Si quieres experimentar los beneficios de este truco en tu rutina diaria, hazlo bien. Busca un lugar tranquilo donde nadie te interrumpa (para evitar explicaciones incómodas), inhala profundamente por la nena y, al exhalar, abre la boca y saca la lengua hacia abajo lo más que puedas durante el tiempo sugerido. Combínalo con una respiración diafragmática para potenciar el efecto calmante. Es una herramienta rápida, gratuita y aprobada por la fisiología para darte un respiro en los días más pesados.

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