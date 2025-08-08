Un estudio preclínico muestra que una sola vacuna al nacer protege del VIH durante años

CALIFORNIA- Aprovechar esta etapa fundamental de la infancia podría modificar la batalla en contra de las infecciones pediátricas en regiones en donde existe un alto riesgo, precisa Tulane University.

Andrew Yawn explica en su artículo titulado “A single shot at birth may shield children from HIV for years, study finds”, publicado en el sitio web de Tulane University que esta nueva investigación “es uno de los primeros en demostrar que las primeras semanas de vida, cuando el sistema inmunitario es naturalmente más tolerante, podrían ser el momento óptimo para administrar terapias génicas que, de otro modo, serían rechazadas a edades más avanzadas”.

“Casi 300 niños se infectan con el VIH cada día”, enfatizó Amir Ardeshir, quien lideró la investigación unto con investigadores del Centro Nacional de Investigación de Primates de California y que es profesor asociado de microbiología e inmunología en el Centro Nacional de Investigación de Primates de Tulane.

Y añade que con “este enfoque podría ayudar a proteger a los recién nacidos en zonas de alto riesgo durante el período más vulnerable de sus vidas”.

Por lo que, prosigue Ardeshir, “este es un tratamiento único que se adapta al momento crítico en el que estas madres con VIH en zonas con recursos limitados tienen más probabilidades de consultar a un médico”.

En opinión de los autores con este estudio preclínico se logra demostrar que las primeras semanas de vida son fundamentales, por que es cuando el sistema inmunitario es más tolerante, podría considerarse como el momento óptimo para administrar terapias génicas, que es una técnica experimental cuyo propósito es corregir un gen que es defectuoso o reemplazarlo por otro sano.

En este sentido, estas terapias continúan los científicos, serían rechazadas en personas en edades más avanzadas.