Cacahuate: Historia, sabor y una receta para enamorar al paladar

Cacahuate: Historia, sabor y una receta para enamorar al paladar

por Amanda Covarrubias

Un recorrido por el origen del cacahuate, sus usos en la cocina mexicana, sus beneficios para la salud y una receta tradicional para disfrutar en casa.

Vida
/ 29 noviembre 2025
Esta gastrónoma-filósofa del sabor desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. El ingrediente de hoy: Cacahuate.

El cacahuate es originario de América del Sur y llegó a México en la época prehispánica, alrededor del año 300 d.C., gracias al intercambio cultural y comercial. Aunque no es nativo del territorio, fue domesticado y ampliamente utilizado en México, donde los españoles lo descubrieron en la Gran Tenochtitlán. Los mexicas lo llamaban tlalcacahuatl o “cacao de la tierra”.

$!El cacahuate es originario de América del Sur y llegó a México en la época prehispánica, alrededor del año 300 d.C.
El cacahuate es originario de América del Sur y llegó a México en la época prehispánica, alrededor del año 300 d.C. Foto: Freepik

Origen y llegada a México: El cacahuate procede de Sudamérica (actuales Brasil y Bolivia) y se propagó hacia el norte hasta llegar a Mesoamérica antes de la Conquista.

Adaptación y uso prehispánico: En México fue adoptado por diversas culturas, que lo incorporaron tostado, en sopas, guisos, salsas y dulces. La evidencia arqueológica de su uso en Tehuacán, Puebla, se remonta a miles de años.

Descubrimiento español: Los conquistadores españoles lo conocieron en los mercados de México-Tenochtitlán.

Expansión global: Desde México, los españoles lo llevaron a Europa y África, impulsando su cultivo y consumo a nivel mundial.

Usos y bondades del cacahuate

Consumo directo: Se disfruta tostado como botana.

Ingrediente en cocina: Es versátil y aparece en postres, platillos salados, sopas y ensaladas.

Productos derivados: Su aceite y mantequilla son base en repostería y múltiples preparaciones.

Salud cardiovascular: Contribuye a reducir el colesterol y previene la aterosclerosis gracias a sus grasas saludables, potasio y niacina.

Nutrición y energía: Rico en proteínas y grasas insaturadas, ideal para deportistas y para mantener saciedad.

Fortalecimiento óseo y muscular: Su contenido de magnesio, fósforo y potasio ayuda a la relajación muscular y combate la fatiga.

Sistema nervioso y cognitivo: Mejora la concentración por su aporte de vitaminas del grupo B y magnesio.

Control de peso: Su fibra y proteínas favorecen la saciedad.

Salud del embarazo: Su ácido fólico es esencial para el desarrollo fetal.

Diabetes: Su bajo índice glucémico lo vuelve adecuado para personas con esta condición.

$!Es versátil y aparece en postres, platillos salados, sopas y ensaladas.
Es versátil y aparece en postres, platillos salados, sopas y ensaladas. Foto: Freepik

Receta: Cacahuates garapiñados

Rinde: 12 porciones

- 500 g – cacahuate crudo (con cáscara roja)

- 500 g – azúcar

- ½ cucharadita – sal

- 1 taza – agua

Procedimiento

1. En una olla coloca los cacahuates, el azúcar, la sal y el agua. Cocina a fuego medio hasta que el líquido se reduzca casi por completo, moviendo ocasionalmente, hasta que los cacahuates se vean arenosos y el azúcar vuelva a convertirse en polvo (aprox. 12 minutos).

2. Baja la flama y continúa moviendo hasta que el azúcar empiece a derretirse nuevamente (aprox. 8 minutos).

3. Vacía sobre una charola con silicón o ligeramente engrasada y separa con una cuchara.

4. Cuando estén tibios, termina de separarlos con la mano.

Ojo: No permitas que el azúcar se caramelice por completo, o los cacahuates se pasarán de punto. El resultado ideal es parte opaco, parte brilloso.

Disfruten cocinando esta delicia como botana o acompañada de queso maduro en su próxima reunión.

Gracias por leer el sabor. ¿Y tú, con todo, Güerito?

TEMAS
Cocina
Gastronomía
Recetas
Localizaciones
México
Amanda Covarrubias

Chef y Grill Master, egresada de Cooking and Hospitality Institute Chicago. Capitana del Equipo Femenino de Parrilla de México “Las norteñas”, logrando triunfos a nivel nacional e internacional. Mezcallier, Mixóloga y apasionada de la filosofía. Resumiendo su experiencia, toda una gastrónoma en la extensión de la palabra.

