Cacahuate: Historia, sabor y una receta para enamorar al paladar

El cacahuate es originario de América del Sur y llegó a México en la época prehispánica, alrededor del año 300 d.C., gracias al intercambio cultural y comercial. Aunque no es nativo del territorio, fue domesticado y ampliamente utilizado en México , donde los españoles lo descubrieron en la Gran Tenochtitlán. Los mexicas lo llamaban tlalcacahuatl o “cacao de la tierra”.

Esta gastrónoma-filósofa del sabor desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. El ingrediente de hoy: Cacahuate.

Origen y llegada a México: El cacahuate procede de Sudamérica (actuales Brasil y Bolivia) y se propagó hacia el norte hasta llegar a Mesoamérica antes de la Conquista.

Adaptación y uso prehispánico: En México fue adoptado por diversas culturas, que lo incorporaron tostado, en sopas, guisos, salsas y dulces. La evidencia arqueológica de su uso en Tehuacán, Puebla, se remonta a miles de años.

Descubrimiento español: Los conquistadores españoles lo conocieron en los mercados de México-Tenochtitlán.

Expansión global: Desde México, los españoles lo llevaron a Europa y África, impulsando su cultivo y consumo a nivel mundial.

Usos y bondades del cacahuate

Consumo directo: Se disfruta tostado como botana.

Ingrediente en cocina: Es versátil y aparece en postres, platillos salados, sopas y ensaladas.

Productos derivados: Su aceite y mantequilla son base en repostería y múltiples preparaciones.

Salud cardiovascular: Contribuye a reducir el colesterol y previene la aterosclerosis gracias a sus grasas saludables, potasio y niacina.

Nutrición y energía: Rico en proteínas y grasas insaturadas, ideal para deportistas y para mantener saciedad.

Fortalecimiento óseo y muscular: Su contenido de magnesio, fósforo y potasio ayuda a la relajación muscular y combate la fatiga.

Sistema nervioso y cognitivo: Mejora la concentración por su aporte de vitaminas del grupo B y magnesio.

Control de peso: Su fibra y proteínas favorecen la saciedad.

Salud del embarazo: Su ácido fólico es esencial para el desarrollo fetal.

Diabetes: Su bajo índice glucémico lo vuelve adecuado para personas con esta condición.