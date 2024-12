$!¿Cómo impacta el consumo de alcohol en el cerebro? Riesgos según la edad y cómo prevenirlos

El consumo de alcohol es una práctica común en muchos países, incluido México, donde compartir una bebida en reuniones sociales forma parte de las tradiciones culturales. Sin embargo, especialistas en salud advierten que el consumo excesivo y prolongado de alcohol puede tener consecuencias graves, particularmente en el cerebro, y que estas se agravan con la edad.

EL ACOHOL Y SU IMPACTO EN EL CEREVRO A LO LARGO DE LA VIDA

De acuerdo con investigaciones médicas, el alcohol puede dañar el cerebro en cualquier etapa de la vida, pero su efecto es más pronunciado a medida que las personas envejecen. Según el neurólogo Richard Restak, autor del libro Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind, el abuso de alcohol afecta principalmente funciones cognitivas como la memoria, el juicio y el aprendizaje.

Restak enfatiza que el consumo prolongado de alcohol acelera la pérdida de neuronas, un proceso que se intensifica a partir de los 65 años. Aconseja reducir o eliminar el consumo de alcohol antes de los 70 años para prevenir un deterioro cerebral acelerado. Asimismo, destaca que los daños acumulativos en el cerebro pueden volverse irreversibles, aumentando el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como la demencia, que afecta predominantemente a personas mayores.