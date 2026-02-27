Cuello sin arrugas: guía natural para recuperar firmeza en casa

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/ 27 febrero 2026
    Cuello sin arrugas: guía natural para recuperar firmeza en casa
    Muchas personas invierten en cremas y tratamientos faciales, pero descuidan el cuello y el escote. Foto: Freepik.

Hidratación, colágeno y protección solar mejoran firmeza del cuello.

Con el paso del tiempo, la piel comienza a mostrar señales inevitables de envejecimiento. Disminuye la producción de colágeno, aparecen arrugas en el rostro y la firmeza ya no es la misma. Sin embargo, hay una zona que suele olvidarse en la rutina de cuidado: el cuello. Esta área es más delgada, delicada y está expuesta constantemente al sol, lo que favorece la aparición temprana de líneas y flacidez. La buena noticia es que existen formas naturales de suavizar las arrugas del cuello y mejorar su aspecto desde casa.

TE PUEDE INTERESAR: Científicas mexicanas de la UNAM revelan mutaciones del cáncer de piel

Por qué el cuello envejece más rápido

Muchas personas invierten en cremas y tratamientos faciales, pero descuidan el cuello y el escote. Este error puede acelerar los signos visibles de envejecimiento. La piel del cuello tiene menos glándulas sebáceas y menor grosor que otras zonas del cuerpo, lo que la hace más vulnerable.

Según especialistas en nutrición y salud cutánea, dos factores influyen de manera directa en la aparición de arrugas en el cuello: la disminución natural del colágeno con la edad y la exposición solar prolongada. La radiación ultravioleta rompe las fibras de colágeno y elastina, debilitando la estructura de la piel y favoreciendo la flacidez.

$!Con el paso del tiempo, la piel comienza a mostrar señales inevitables de envejecimiento.
Con el paso del tiempo, la piel comienza a mostrar señales inevitables de envejecimiento. Foto: Freepik.

Extiende tu rutina facial hasta el cuello

El primer paso para suavizar las arrugas del cuello es sencillo pero fundamental: aplicar los mismos cuidados que utilizas en el rostro. Esto incluye limpieza suave, hidratación diaria y, sobre todo, protector solar. La fotoprotección debe aplicarse todos los días, incluso cuando está nublado, ya que los rayos UV atraviesan las nubes y aceleran el envejecimiento cutáneo.

Mantener la piel hidratada mejora su elasticidad y apariencia. Una crema nutritiva aplicada con movimientos ascendentes ayuda a estimular la circulación y contribuye a una textura más firme y luminosa.

Grenetina y colágeno: aliados naturales

Si uno de los principales factores de las arrugas es la pérdida de firmeza, reforzar el colágeno puede ser una estrategia complementaria. La grenetina es un ingrediente rico en colágeno que puede incorporarse a la alimentación mediante recetas como caldos de huesos o postres caseros.

Además, también puede utilizarse como mascarilla casera para el cuello. Este remedio natural no elimina las arrugas por completo, pero puede ayudar a mejorar la apariencia temporal de la piel y aportar hidratación.

$!La piel del cuello tiene menos glándulas sebáceas y menor grosor que otras zonas del cuerpo.
La piel del cuello tiene menos glándulas sebáceas y menor grosor que otras zonas del cuerpo. Foto: Freepik.

Cómo preparar una mascarilla de grenetina en casa

- Mezcla dos cucharadas de grenetina en polvo con una taza de zumo de naranja.

- Deja reposar hasta que adquiera una textura uniforme.

- Aplica la mezcla sobre el cuello limpio y seco.

- Deja actuar durante 10 minutos.

- Retira con abundante agua tibia y seca suavemente.

- El zumo de naranja aporta vitamina C, un nutriente clave para la síntesis de colágeno y la protección antioxidante.

Prevención y constancia: la clave real

Es importante mantener expectativas realistas. Las cremas o mascarillas no eliminan completamente las arrugas profundas; los tratamientos estéticos especializados son los únicos que pueden lograr cambios estructurales más notorios. Sin embargo, la prevención es la herramienta más poderosa.

Proteger el cuello del sol, mantenerlo hidratado, seguir una alimentación equilibrada rica en antioxidantes y evitar el tabaco son hábitos que ayudan a preservar la firmeza de la piel.

Cuidar el cuello no requiere rutinas complejas ni productos costosos. Con constancia, protección solar diaria y apoyo nutricional adecuado, es posible mejorar su apariencia y retrasar la flacidez. La clave está en tratar esta zona con la misma atención que el rostro, porque la edad no solo se nota en la cara, también en el cuello.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Belleza
Bienestar
Cuerpo

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amor a la Patria

Amor a la Patria
true

La Ciudad de los Pulmones Oxidados
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿traicionados por su propia reforma? Competir no les garantizará una curul
Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión

Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión
Autoridades de Estados Unidos ofrecen recompensa por René y Alfonso Arzate-García, identificados como presuntos operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana

EU ofrece 10 millones de dólares por los hermanos Arzate-García, del líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana
El representativo de Raptors de Monterrey venció 21-14 a Jaguars Élite de Jacksonville en la final.

Estefanía Sena, de Saltillo, se corona campeona en Mundial U-13 de Flag Football en Orlando
Mercedes y otras grandes multinacionales, en particular los fabricantes de automóviles europeos, han estado defendiéndose de una oleada de cambios en el orden económico global, impulsada principalmente por el presidente chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump.

El líder de Alemania lanza una contundente advertencia a China sobre el comercio
El estado de ánimo nacional oscila entre la ansiedad, la resignación y la anticipación mientras el presidente Donald Trump considera si atacar o no a Irán.

Así se siente Israel ante otra posible guerra con Irán