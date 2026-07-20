El cuidado de nuestros ojos comienza en el plato

“La alimentación ayuda al cuidado de nuestra salud visual, ya que los nutrientes que consumimos influyen directamente en el buen funcionamiento de nuestros ojos y pueden ayudar a prevenir o retrasar la aparición de distintas afecciones oculares”, señala José Ramón García Baena, óptico-optometrista a cargo del Área de Producto y Servicios de Salud Visual de General Optica (GO). Para preservar una visión clara y saludable con el paso del tiempo y protegerla de los factores ambientales o de estilo de vida que la degradan, conviene llevar una dieta rica en antioxidantes (sustancias que protegen a las células del daño causado por unas moléculas inestables y nocivas denominadas ‘radicales libres’), según señala García Baena.

También necesitamos incluir en nuestra alimentación ácidos grasos omega 3, compuestos como la luteína y la zeaxantina, minerales como el zinc y vitaminas como la A, C, y E, apunta. Explica que “la vitamina A es esencial para la visión nocturna y la salud de la retina; la vitamina C protege los vasos sanguíneos oculares y ayuda a combatir el envejecimiento; y la vitamina E, un potente antioxidante que protege las células de los ojos”. Añade que “el mineral zinc y los compuestos pigmentarios luteína y zeaxantina son cruciales para filtrar la luz azul dañina y mantener la claridad visual, contribuyendo a reducir el riesgo de problemas oculares”. Los especialistas de GO (www.generaloptica.es) describen a continuación diez alimentos con un alto contenido de estos compuestos y algunas de sus características y efectos.

ZANAHORIAS Estas hortalizas aportan betacaroteno, un nutriente precursor de la vitamina A que contribuye a que los ojos funcionen correctamente, especialmente en condiciones de poca luz, y a preservar la salud de la retina, así como antioxidantes que protegen las células oculares frente al desgaste provocado por la exposición diaria a la luz y otros factores ambientales, según GO. GROSELLAS Además de ser una fuente importante de vitamina C y A y tener propiedades antiinflamatorias, estas bayas frutales con sabor agridulce contienen, en sus variedades negra como roja una gran cantidad de flavonoides y antocianinas, compuestos antioxidantes que ayudan a proteger los pequeños vasos sanguíneos que llegan a la retina y favorecen la salud visual, añaden los expertos.

ESPINACAS Esta verdura de hoja verde son una excelente fuente de luteína y zeaxantina, dos antioxidantes que se acumulan en los ojos y ayudan a filtrar la luz dañina que puede afectar la visión y a mantener la claridad y comodidad visuales. También aporta vitaminas A, C y E, que trabajan en equipo para proteger las células oculares y favorecer una buena salud ocular, según GO.

PESCADO AZUL La caballa, el salmón, las sardinas y otros pescados grasos aportan abundantes ácidos grasos omega-3, nutrientes que juegan un papel esencial en el mantenimiento de la salud ocular, así como vitaminas y minerales que contribuyen a la nutrición integral de los tejidos oculares, apoyando su buen funcionamiento, destacan los especialistas de General Optica.

FRUTOS SECOS Las almendras, nueces, avellanas, pistachos, castañas y anacardos contienen ácidos grasos omega-3, vitamina E y antioxidantes que ayudan a proteger las células oculares del daño oxidativo y el envejecimiento prematuro; y aportan los minerales zinc y selenio, que intervienen en la regeneración celular y en la transmisión de las señales visuales al cerebro, según esta misma fuente. AGUACATE Este alimento tiene un alto contenido en vitamina E y grasas monoinsaturadas, que contribuyen a proteger las células de los ojos frente al desgaste causado por factores externos, así como otros nutrientes, que al actuar como antioxidantes, favorecen el buen funcionamiento y la comodidad ocular, según explica a EFE el óptico-optometrista García Baena.

BRÓCOLI Esta variedad de col destaca por su elevado contenido en vitamina C, un antioxidante potente que ayuda a mantener la integridad de los tejidos y a promover la salud de los vasos sanguíneos en los ojos. Además, su aporte de luteína y zeaxantina, pigmentos de color amarillo, ayuda a proteger los ojos de la luz intensa, de acuerdo con los especialistas de GO. HUEVOS Este alimento contiene luteína y zeaxantina, dos carotenoides de acción antioxidante que se concentran en el ojo, ayudando a protegerlo de la luz excesiva y contribuyendo a mantener la calidad de la visión a lo largo del tiempo. Además, los huevos aportan zinc, un mineral que ayuda a mantener la vitalidad de las células en los ojos, según el equipo de especialista de GO. PIMIENTOS ROJOS Los expertos de General Óptica destacan que esta hortaliza es rica en vitaminas C (ayuda a mantener los ojos hidratados y favorece su protección natural frente a agentes externos) y A (esencial para el buen funcionamiento visual), además de contener antioxidantes que apoyan la protección de las células oculares y contribuyen a conservar la salud y confort visuales.

NARANJAS Esta fruta cítrica, ya sea fresca o en zumo natural, es conocida por su alta concentración de vitamina C, que ayuda a proteger las estructuras oculares y a mantener la hidratación natural de los ojos. Esta vitamina también actúa como un antioxidante que ayuda a cuidar la salud ocular, concluye General Optica. EFE Reportajes | Pablo Gutman

Temas

Bienestar Nutrición Salud

