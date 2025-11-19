El lado oculto del tráfico: cómo impacta tu salud sin que lo notes

Quedarte atorado en el tráfico dejó de ser solo una molestia diaria: hoy representa uno de los factores que más deterioran el bienestar físico y mental de miles de personas. Aunque parezca parte natural de la rutina urbana, los trayectos interminables generan cambios silenciosos en el cuerpo que, a largo plazo, pueden afectar tu salud emocional, cardiovascular y cognitiva.

Cuando pasas mucho tiempo en un embotellamiento, tu organismo libera cortisol, la hormona asociada al estrés. Este aumento ocurre porque el cerebro interpreta el tráfico como una situación de amenaza: ruido, prisas, contaminación y sensación de pérdida de control. Sin darte cuenta, tu cuerpo entra en un estado constante de alerta que puede provocar:

- Tensión muscular en cuello, hombros y espalda.

- Fatiga mental por la sobreestimulación visual y auditiva.

- Cambios en tu estado de ánimo, como irritabilidad o frustración.

Lo más preocupante es que estos efectos se acumulan. Si todos los días pasas más de 45 minutos en el tráfico, el impacto emocional puede convertirse en un problema crónico.