¿Entrenar de noche afecta tu descanso? La verdad detrás del ejercicio antes de dormir

Al hacer ejercicio, el organismo eleva su frecuencia cardiaca , temperatura corporal y niveles de adrenalina . Estos cambios pueden dificultar la relajación inmediata en algunas personas. No obstante, estudios recientes muestran que la actividad física realizada de forma moderada por la noche no afecta el ciclo de sueño e incluso puede favorecer un descanso más profundo. La clave está en evitar entrenamientos demasiado exigentes que estimulen en exceso al sistema nervioso.

Realizar actividad física por la noche es una práctica cada vez más común entre personas con horarios ajustados. Sin embargo, surge una duda frecuente: ¿es malo hacer ejercicio antes de dormir? Aunque muchos creen que ejercitarse tarde interfiere con el descanso, la realidad es más matizada y depende de la intensidad , el tipo de entrenamiento y la sensibilidad de cada persona .

Beneficios de entrenar antes de dormir

Para quienes no tienen disponibilidad durante el día, realizar ejercicio nocturno puede ser altamente funcional. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

1. Reducción del estrés acumulado después de la jornada laboral.

2. Sensación de relajación muscular tras rutinas suaves como estiramientos o yoga.

3. Mayor constancia, especialmente para quienes solo pueden entrenar al final del día.

Estas actividades desencadenan una liberación de hormonas que favorecen una transición más tranquila hacia el descanso.

¿Qué tipo de ejercicio sí conviene antes de dormir?

No todo el ejercicio nocturno es igual. Los expertos recomiendan priorizar actividades de baja a moderada intensidad, como:

- Caminatas suaves

- Yoga o estiramientos

- Entrenamientos ligeros de fuerza

- Pilates

Estas opciones ayudan al cuerpo a liberar tensión sin elevar demasiado el ritmo cardíaco, permitiendo que el organismo vuelva a un estado de calma en menos tiempo.

¿Cuándo podría ser contraproducente?

El ejercicio nocturno puede volverse negativo cuando incluye rutinas excesivamente intensas, como HIIT, sprints o entrenamiento cardiovascular prolongado justo antes de acostarse. Este tipo de actividad mantiene altos niveles de energía y retrasa la sensación de somnolencia. Si notas que te cuesta dormir después de entrenar, vale la pena ajustar el horario o reducir la intensidad.

Hacer ejercicio antes de dormir no es malo, siempre y cuando se realice de forma controlada y adecuada a tu cuerpo. Para la mayoría de las personas, entrenar por la noche puede ser una oportunidad para mantenerse activas sin comprometer su descanso. La clave está en escuchar las señales del organismo, elegir rutinas moderadas y dejar un margen de al menos 30 a 60 minutos antes de ir a la cama.

¿Es malo o no?

Si adaptas tu entrenamiento y optas por ejercicios que promuevan la calma, el ejercicio nocturno puede convertirse en un hábito saludable y perfectamente compatible con una buena noche de sueño.