Pujol y Quintonil entre los 50 mejores restaurantes del mundo, ¿qué los hace tan especiales?

En 2019, Pujol y Quintonil ya habían destacados en la exclusiva lista de The World’s 50 Best Restaurants (Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo), considerados los Premios Oscar de la gastronomía. Dos años y una pandemia después, ambos restaurantes mexicanos regresaron a la lista, e incluso con mejores posiciones, todo un triunfo y un reconocimiento para el talento y la gastronomía mexicana, sobre todo después de la dura crisis que provocó el COVID-19 y que afectó gravemente a la industria restaurantera.

La lista The World’s 50 Best Restaurants que es patrocinada por S. Pellegrino y Acqua Panna, también entregó premios especiales durante su ceremonia en Amberes, Bélgica. El restaurante chileno Boragó obtuvo el Sutentainable Restaurant Award, la chef Pía León fue nombrada como Best Female Chef 2021 (honor que recibió en 2019 la chef mexicana Daniela Soto-Innes), y Will Goldfarb de Room 4 Desserts de Indonesia obtuvo el reconocimiento al World´s Best Pastry Chef. Sin duda, es todo un honor el aparecer en esta lista, pero ¿qué hacen a Pujol y Quintonil todo un éxito entre los amantes de la gastronomía?