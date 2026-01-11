Las 5 frutas que impulsan el colágeno y mejoran la piel

El colágeno es una de las proteínas más importantes del cuerpo humano: aporta firmeza, elasticidad y resistencia a la piel. Con el paso del tiempo, su producción natural disminuye, lo que se traduce en arrugas, flacidez y pérdida de luminosidad. Aunque el colágeno como tal no se encuentra de forma directa en las frutas, sí existen frutas ricas en nutrientes que estimulan su producción, protegen las fibras existentes y retrasan su degradación. Integrarlas a la alimentación diaria puede marcar una diferencia visible en la salud de la piel. TE PUEDE INTERESAR: Diez consejos de nutrición para empezar el año comiendo mejor A continuación, te presentamos cinco frutas clave que destacan por su capacidad para apoyar la síntesis de colágeno y favorecer una piel más radiante. 1. Naranja: la aliada clásica del colágeno La naranja es una de las fuentes más conocidas de vitamina C, un nutriente esencial para la producción de colágeno. Esta vitamina participa directamente en el proceso que permite al cuerpo unir los aminoácidos necesarios para formar fibras de colágeno estables. Además, su poder antioxidante ayuda a combatir el daño causado por los radicales libres, uno de los principales responsables del envejecimiento prematuro de la piel. Consumir naranja de forma regular contribuye a una piel más firme, luminosa y uniforme, además de fortalecer el sistema inmunológico.

2. Fresa: pequeña, pero poderosa Las fresas no solo son bajas en calorías, también están cargadas de vitamina C y compuestos antioxidantes como las antocianinas. Estos elementos protegen el colágeno ya existente y reducen su degradación causada por la exposición solar y la contaminación ambiental. Otro beneficio de la fresa es su aporte de agua, que favorece la hidratación de la piel desde el interior, un factor clave para mantener su elasticidad y apariencia saludable. 3. Kiwi: estímulo intensivo para la piel El kiwi destaca por su alta concentración de vitamina C, incluso superior a la de muchos cítricos. También contiene vitamina E y polifenoles, que actúan como escudos frente al estrés oxidativo. Esta combinación convierte al kiwi en una fruta especialmente eficaz para estimular la síntesis de colágeno, mejorar la textura de la piel y apoyar su proceso natural de regeneración. Incorporarlo en el desayuno o como colación puede tener beneficios visibles a mediano plazo. 4. Papaya: renovación celular natural