México vs Portugal 2026: Fecha de venta de boletos y cómo comprarlos para el partido inaugural

La emoción por el esperado duelo México vs Portugal 2026 ya tomó fuerza en todo el país. Este encuentro no solo reunirá a dos selecciones de alto nivel, sino que marcará la reinauguración del renovado Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca. TE PUEDE INTERESAR: Ya viene el Sorteo del Mundial FIFA 2026... Fecha, hora, transmisión, bombos y todo lo que debes saber La posibilidad de que Cristiano Ronaldo participe en el evento ha elevado la expectativa al máximo, convirtiendo este partido en uno de los más deseados del próximo año. Aquí te contamos cuándo salen a la venta los boletos, cómo comprarlos, quiénes tendrán acceso a la preventa y qué se sabe hasta ahora sobre los precios y características del evento.

¿Cuándo será el partido México vs Portugal 2026? El encuentro está programado para el sábado 28 de marzo de 2026, en el Estadio Banorte. Este partido marcará la reapertura oficial del inmueble tras una remodelación profunda exigida por la FIFA, de cara a la Copa del Mundo 2026. Portugal será la selección invitada para este juego, una elección que aumenta la expectativa debido a la posibilidad de que Cristiano Ronaldo dispute su primer partido en territorio mexicano. ¿Cuándo salen a la venta los boletos? La venta de boletos para este encuentro estará dividida en dos etapas: Preventa para clientes Banorte La preventa exclusiva iniciará el miércoles 10 de diciembre de 2025, y estará disponible únicamente para tarjetahabientes Banorte, tanto en tarjetas de crédito como en algunos productos seleccionados del banco. Venta general Dos días después, se abrirá la venta para el público general, según información preliminar difundida por Claro Sports y medios especializados. Esta etapa dependerá del inventario remanente después de la preventa. ¿Cómo comprar boletos para México vs Portugal? Los boletos podrán adquirirse a través del sistema Ticketmaster, tanto en: - Página web oficial - Aplicación móvil Durante la preventa, el sistema dará prioridad a los clientes Banorte, quienes deberán ingresar los datos de su tarjeta para validar su acceso. Posteriormente, la plataforma abrirá el proceso para otros tarjetahabientes y compradores generales. Se recomienda: - Tener una cuenta creada en Ticketmaster con antelación- Contar con método de pago actualizado- Ingresar minutos antes de la venta para evitar saturación