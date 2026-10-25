Miedo recreativo: ¿por qué nos gusta asustarnos?

“La emoción más antigua e intensa de la humanidad es el miedo”, o eso decía el escritor estadounidense H.P. Lovecraft. Y es que, imaginen la escena: las luces parpadean de forma errática antes de apagarse por completo, en plena penumbra cruje una tabla del suelo, se escucha una respiración agitada y, de pronto, una sombra armada con un machete salta a la vista. La respuesta física es inmediata: los ojos se abren como platos, la piel se eriza y el corazón pasa de golpe de 70 a 140 pulsaciones por minuto. Pero, justo después del sobresalto y del grito inevitable, ocurre algo curioso: la sala del cine se llena de risas.

¿Qué nos empuja a pagar por sensaciones que, en un entorno salvaje, significarían un peligro de muerte? ¿Cómo consigue el cerebro convertir esa alarma corporal en pura euforia? Durante siglos, esta aparente contradicción desconcertó al pensamiento humano. Así, ya en 1777, el filósofo David Hume reflexionaba sobre lo que calificó como “un placer inexplicable que los espectadores extraen del terror, la tristeza y la ansiedad, pasiones que por definición resultan desagradables”, según recuerda la Sociedad Británica de Psicología. Hoy, la psicología y la neurociencia han resuelto el misterio: buscar sustos de forma voluntaria no tiene nada de anómalo. Se trata, en realidad, de un juego químico bien calibrado al que los expertos llaman “miedo recreativo”. LA CHISPA BIOLÓGICA DE LA AMÍGDALA Para entender por qué nos gusta pasar miedo, primero hay que ahondar dentro de la cabeza humana. Cuando los sentidos detectan una amenaza, la señal viaja directa a la amígdala cerebral, el centro que gestiona las emociones más básicas y que pone en marcha la conocida reacción de “lucha o huida” del sistema nervioso autónomo. Todo ocurre en milésimas de segundo. Las glándulas suprarrenales riegan el torrente sanguíneo con adrenalina (epinefrina) y noradrenalina. La respiración se agita para oxigenar los tejidos, los bronquios se ensanchan, la presión arterial se eleva, el hígado envía una dosis rápida de glucosa a los músculos y los vasos sanguíneos periféricos se estrechan para concentrar la sangre en los órganos vitales, desatando ese clásico escalofrío en la piel. Frente a un peligro real en la naturaleza, este despliegue físico resulta agotador y angustioso. Sin embargo, en la butaca de un cine, en una casa del terror o en lo alto de una montaña rusa, interviene un segundo equipo imprescindible: la corteza prefrontal y el hipocampo. Mientras la amígdala reacciona por puro instinto de supervivencia, estas áreas más racionales analizan el entorno en tiempo récord y mandan un mensaje de calma: “Es solo un truco, no corres peligro real”. Y es justo en ese espacio entre un cuerpo en máxima alerta y una mente que sabe que está a salvo donde el miedo se transforma en puro disfrute. UN CÓCTEL NEUROQUÍMICO Una vez que la mente confirma que no hay amenaza real, el cuerpo no apaga la maquinaria en seco. Al contrario: aprovecha ese despliegue de energía biológica para convertirlo en bienestar a través de tres sustancias fundamentales. Por una parte, la adrenalina y la noradrenalina funcionan como un interruptor de atención plena: apagan los agobios de la rutina diaria y fijan la mente en el presente inmediato. Al mismo tiempo entran en juego las endorfinas, liberadas por la hipófisis como analgésicos naturales ante la posibilidad de un golpe. Al comprobarse que no hay herida, estas moléculas estimulan los receptores opioides del cerebro, dejando una agradable sensación de alivio y calma muy similar al conocido “subidón del corredor”.

La pieza definitiva es la dopamina, vinculada a la recompensa. El sistema mesolímbico, capitaneado por el núcleo accumbens, la libera cada vez que sorteamos una dificultad. El simple hecho de salir ilesos de una ficción enciende este mecanismo de gratificación, premiándonos con una reconfortante sensación de triunfo. Sin embargo, no todos reaccionamos igual a este chute químico. Desde la Universidad de Vanderbilt, las investigaciones del neuropsicólogo David Zald revelaron que la clave está en los autorreceptores de dopamina, que actúan como frenos biológicos para regular este neurotransmisor en las sinapsis, según recogen los trabajos del Zald Affective Neuroscience Lab. Quienes tienen menos receptores de este tipo experimentan una oleada de dopamina mucho más potente ante estímulos intensos. El propio Zald lo resumió de forma gráfica: “Piense en la dopamina como gasolina... si combina eso con un cerebro equipado con una capacidad menor de pisar el freno de lo habitual, obtiene individuos que desafían los límites”. Por eso, mientras algunas personas buscan activamente la adrenalina del peligro simulado, aquellas con más frenos moleculares viven el sobresalto como una experiencia simplemente incómoda y abrumadora. EL ‘PUNTO ÓPTIMO’ DEL TERROR Aunque la tolerancia a los sustos varía en cada persona, el disfrute tampoco es ilimitado. En el Recreational Fear Lab de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), un centro de referencia enfocado en estudiar este tipo de ocio, los expertos comprobaron que el placer por el miedo responde a una gráfica muy clara: una curva con forma de “U invertida”. Para demostrarlo, los investigadores Marc Malmdorf Andersen y Mathias Clasen llevaron a cabo un trabajo de campo publicado en la revista Psychological Science. Monitorizaron a 110 personas dentro de la Dystopia Haunted House, una conocida atracción de la ciudad de Vejle. Mediante pulsómetros y cámaras de infrarrojos en las zonas clave del recorrido, midieron el nivel de angustia y de diversión de los visitantes. Los resultados confirmaron la existencia de una frontera muy clara: si el susto es flojo, aburre, pero si sobrepasa el límite, se convierte en un pánico real nada placentero. El propio investigador lo resume para la American Brain Foundation como “un punto exacto donde el contexto no es demasiado aterrador, pero tampoco demasiado insulso. Este punto óptimo parece ser donde se maximiza el disfrute”. Los datos del equipo danés indican además que el 55% de la población se confiesa aficionada a las historias de miedo. Lo llamativo es que, antes de entrar a una sala o ver una película, tanto los entusiastas como los más escépticos esperan pasar un nivel similar de terror. Sin embargo, los primeros anticipan cotas de diversión infinitamente mayores.

UN REINICIO PARA EL HUMOR Para comprobar cómo reacciona el cerebro al salir de una pesadilla controlada, la socióloga Margee Kerr y el neurocientífico Greg Siegle, de la Universidad de Pittsburgh, instalaron un laboratorio móvil de electroencefalografía (EEG) en ScareHouse, una conocida atracción de terror en Pensilvania. La prueba, analizada por la publicación científica BPS Research Digest, examinó la actividad neuronal y las emociones de los asistentes antes y después del recorrido. Los resultados del equipo de Pittsburgh fueron elocuentes: el 50% de los voluntarios aseguró sentirse notablemente mejor y con un ánimo mucho más optimista tras vivir la experiencia. Tal como expuso la doctora Margee Kerr en la revista Psychology Today, los beneficios psicológicos fueron todavía mayores entre aquellos que habían llegado a la atracción agotados, aburridos o con altos niveles de estrés. El análisis de las ondas cerebrales ofreció una explicación muy gráfica: tras el sobresalto, la reactividad neuronal ante tareas y tensiones cotidianas disminuía de forma generalizada. Para los autores del estudio, el terror voluntario actúa como una auténtica “recalibración” de las emociones. Así, el efecto de un buen sobresalto va mucho más allá del grito puntual: deja una huella reconfortante en el estado de ánimo. Y es que, después de haber sobrevivido a una amenaza, aunque sea ficticia, los pequeños agobios de la rutina pierden peso y la mente los gestiona con una calma renovada. PEGAMENTO SOCIAL Y GIMNASIO EMOCIONAL Desde la perspectiva evolutiva, esta afición por los sustos tiene una utilidad adaptativa de primer orden. En un ensayo publicado en la revista The Saturday Evening Post, el investigador Mathias Clasen afirma que: “cuando participamos en actividades de miedo recreativo, desde el juego del cucú hasta ver películas de terror, jugamos con el miedo, desafiamos nuestros límites y aprendemos sobre nuestras propias respuestas fisiológicas y psicológicas al estrés”. De este modo, “se puede pensar en el miedo recreativo como una especie de gimnasio mental donde uno se prepara para la realidad, o como una especie de inoculación contra el miedo”. Ese valor como escudo biológico se comprobó empíricamente durante la crisis del COVID-19. Los espectadores habituales de películas de terror demostraron una mayor resistencia psicológica y menor angustia frente a la incertidumbre del confinamiento que aquellos ajenos al género. El motivo: al haber ensayado tantas veces la modulación de su pulso y la gestión del estrés de forma voluntaria, contaban con mejores herramientas mentales para tolerar la tensión real. A este aprendizaje se suma un ingrediente colectivo ineludible: asustarse en compañía crea una fuerte sintonía con quienes tenemos al lado. Según un estudio difundido por Simply Psychology, la investigadora Jane K. Wiley destaca cómo el terror compartido funciona como un auténtico “pegamento social”.

Aferrarse al brazo de un amigo en el momento álgido y descargar la tensión en una carcajada conjunta crea un vínculo casi instantáneo y fortalece la confianza entre las personas. Por eso, cuando las luces del cine vuelven a encenderse o la vagoneta de la atracción llega a su parada final, la combinación de dopamina, adrenalina y endorfinas deja una certeza reconfortante en el organismo: por un instante el cuerpo creyó estar en peligro extremo, pero salimos de la experiencia intactos, sonrientes y sintiéndonos más vivos que nunca. EFE REPORTAJES | Nora Cifuentes