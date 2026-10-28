Mioesteatosis: la infiltración silenciosa de grasa en los músculos que amenaza la salud

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    Mioesteatosis: la infiltración silenciosa de grasa en los músculos que amenaza la salud
    El sedentarismo y la falta de ejercicio incrementan el riesgo de acumulación de grasa intramuscular, especialmente en adultos mayores. MAGNIFIC

Durante el Congreso Internacional de Nutrición de la UANE, la especialista Fernanda De la Peña advirtió sobre este padecimiento asintomático, sus riesgos de resistencia a la insulina y la importancia de la actividad física para prevenirlo

Durante el Congreso Internacional de Nutrición y Composición Corporal, organizado por la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), se contó con la presencia de la especialista en nutrición clínica Fernanda De la Peña, quien presentó su ponencia sobre “Mioesteatosis en nutrición clínica” el pasado 23 de octubre.

Aunque la mioesteatosis es poco conocida, la especialista comentó para VMás que desde hace años se ha escrito sobre ella, si bien cada vez se dispone de mayor evidencia. Para definir este concepto, la experta explicó que se trata de la acumulación de grasa dentro del músculo, la cual va a tener repercusiones en la salud de los pacientes, así como implicaciones en enfermedades cardiometabólicas y resistencia a la insulina.

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También señaló que en los últimos 10 años esta condición se ha estudiado en relación con medicamentos como el GLP-1, con el fin de analizar su abordaje terapéutico. Además, dentro de su exposición, abordó la creencia de que podría afectar más a las mujeres, aunque los hombres también presentan un alto riesgo de padecerlo.

LA CURIOSIDAD DE LA EXPERTA

Siendo una especialista muy joven, De la Peña explicó que todo comenzó a partir de su propia curiosidad, la cual la llevó a investigar sobre un tema que considera clave, pues es de conocimiento general que debemos cuidar el tejido muscular. “¿Qué hay dentro del músculo?”, fue la pregunta inicial de la investigadora.

Desde entonces surgió la necesidad de saber más. Así comenzó su revisión: primero en la literatura científica, donde se dio cuenta de que existía la grasa intramuscular, un tema poco difundido pese a sus posibles efectos en la salud.

$!Fernanda De la Peña durante su ponencia “Mioesteatosis en nutrición clínica” en el Congreso Internacional de la UANE.
Fernanda De la Peña durante su ponencia “Mioesteatosis en nutrición clínica” en el Congreso Internacional de la UANE. FRANCISCO MUÑIZ

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Actualmente, aún se desconoce cuál es la población con mayor riesgo y los síntomas que se pueden presentar, pero lo que sí se sabe es que los adultos mayores son los más propensos a desarrollarla.

“No hay síntomas, lamentablemente”, expresó la nutrióloga.

Respecto a las medidas preventivas, se enfatizó que uno de los factores de mayor impacto es el sedentarismo.

Al ser una condición silenciosa —como muchas otras enfermedades—, una de las soluciones que brinda Fernanda de la Peña es realizar ejercicio, mantenernos activos y someterse a chequeos médicos periódicos.

“Cualquier condición se puede prevenir con actividad física, alimentación saludable y buenos hábitos de sueño. Siempre hay que postular la prevención y no actuar ya cuando se presente alguna complicación”, recomendó la especialista.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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