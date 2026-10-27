Más allá de las aulas: El llamado de la Dra. Nidia Rodríguez a la nueva generación de nutriólogos

La doctora Nidia Rodríguez fue una de las invitadas más esperadas del Congreso Internacional de Nutrición y Composición Corporal 2026, que se llevó a cabo el pasado viernes 23 de octubre, en punto de las 11:00 horas en el Auditorio de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE). Según testimonios de los organizadores, este encuentro se ha realizado desde los inicios de la carrera de nutrición, organizado tradicionalmente por alumnos del último semestre. Los invitados para esta edición fueron seleccionados por su incansable trayectoria en la materia.

En su participación, la doctora Rodríguez habló sobre el tema ‘Composición corporal para atletas’ y aprovechó el tiempo para aclarar dudas de la audiencia, manteniendo una estrecha interacción con su público. Dentro de los mensajes que brindó la especialista, hizo una invitación a la comunidad estudiantil a explorar y explotar los conocimientos más allá de lo que se enseña en lo académico. “Tenemos esa responsabilidad de pasar ese conocimiento, creo que como nutriólogos tenemos que crear esa conciencia”, expresó la especialista. TIPOS DE ENTRENAMIENTO En una breve entrevista con VMás, Nidia Rodríguez habló sobre la importancia de aprender a diferenciar entre la actividad física y el entrenamiento, ya que eso forma parte de una confusión en la que las personas se autodenominan atletas de forma errónea. La nutrióloga comentó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los principales factores diferenciadores entre estas dos actividades radica en el tiempo invertido. En el caso del ejercicio, se realizan alrededor de 150 minutos de movimiento a la semana, entre caminar, subir escaleras o bailar. En cambio, un entrenamiento es más estructurado, por lo que requiere una preparación que a su vez ocupa mayor inversión de tiempo y esfuerzo. Dentro de este punto, conviene definir que un atleta de alto rendimiento es quien compite a nivel regional o nacional, contando con un entrenador personal y un equipo, y siendo parte de la federación o alguna organización.

Por eso es importante conocer esta distinción para no autodenominarnos así y entrenar de manera equivocada. LA MUJER EN EL ATLETISMO Los análisis recientes de cuerpos femeninos dentro del atletismo arrojaron resultados que concluyen que solo el 7% corresponden a población femenina y el 93% son de cuerpos masculinos. En tema de hidratación, otra de las especialidades de la doctora, hay que estandarizar la fase del ciclo menstrual, buscando participantes que tengan la misma duración de su periodo y, aunque es más elaborado, dichas investigaciones se pueden realizar. “Creo que algo que se ha abierto es la conciencia de que necesitamos más investigación con mujeres, necesitamos más recomendaciones para ellas, las mujeres no son hombres chiquitos”, expresó Nidia Rodríguez. Por este motivo recalca que el cuerpo de la atleta es diferente, pese a que en la actualidad hay más apertura para aceptar que aún queda mucho trabajo por hacer, no solo con la deportista sino con las mujeres en general. ACTIVIDAD FÍSICA PARA NUESTRO BIENESTAR Con una actividad física constante, como una caminata de 7 mil pasos al día, se reduce el riesgo de una enfermedad cardiovascular, diabetes y accidentes cerebrovasculares. En cuanto a la formación de músculo, que puede derivar en un envejecimiento saludable, no es necesario tener que pagar grandes cantidades de dinero, sino que solo se necesitan dos botellas de agua para realizar el ejercicio en casa.

LA MEJOR SALUD ES INFORMARNOS Nidia Rodríguez recomienda mantenerse informados y no quedarse solo con lo que se enseña, sino cuestionar e investigar todo ya que, con la era de redes sociales, contamos con un bombardeo de información. El consejo de la especialista es recurrir a profesionales con título y cédula, lo cual nos dará más confianza al contactar a alguno. “Mi recomendación es consultar artículos, revistas y cuestionarnos lo que encontramos en internet, y verificar que sea de nutriólogos con título y cédula profesional”, comentó Nidia.

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