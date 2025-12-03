¿Pueden los fármacos como Ozempic tratar el trastorno por atracón?

Por: Dani Blum

Las personas que toman fármacos como Ozempic dicen que su apetito se evapora. Los “pensamientos recurrentes sobre comida” en sus cabezas —preguntarse qué comerán a continuación y cuándo— desaparecen.

Ahora, los científicos están estudiando si esos potentes efectos podrían traducirse en un tratamiento para el trastorno por atracón, el trastorno alimentario más frecuente en Estados Unidos.

El trastorno por atracón atrapa a las personas en un ciclo angustioso: ingieren una gran cantidad de comida en poco tiempo, más allá del punto en que se sienten saciados y, a veces, hasta que sienten dolor. Se sienten culpables y avergonzados. Entonces vuelven a darse un atracón. Los científicos no están del todo seguros de las causas de este trastorno, pero una teoría es que los atracones son un comportamiento compulsivo en el que intervienen los mismos circuitos cerebrales que nos ayudan a crear hábitos y contribuyen a la adicción.

Medicamentos como el Ozempic —desarrollado originalmente para tratar la diabetes y ahora ampliamente utilizado para perder peso— pueden transformar la respuesta del cerebro ante la comida. Por eso los investigadores creen que estos fármacos son tan prometedores para tratar el trastorno por atracón, dijo Trevor Steward, investigador de la Universidad de Melbourne que dirige uno de los primeros estudios para probar los fármacos en personas con este trastorno. La esperanza es que la nueva generación de fármacos pueda dar a las personas un nuevo control sobre el impulso de darse atracones.

Hasta ahora, las evidencias de que estos fármacos pueden ayudar a combatir el trastorno por atracón son en gran medida anecdóticas. Pero ya hay pacientes que toman los medicamentos con este fin, y algunos afirman que funcionan.

“Faltaba algo en mi cerebro, y ahora está arreglado”, dijo Joanie Smith, de 66 años, quien toma Ozempic desde 2022. Probó Jenny Craig, WeightWatchers, incluso hipnosis, pero nada ayudó completamente con sus atracones hasta que tomó el medicamento.

Pero a algunos médicos les preocupa que los fármacos para perder peso puedan ir demasiado lejos y lleven a los pacientes a restringir su alimentación hasta un punto peligroso. Además, advierten, el trastorno por atracón es una enfermedad compleja, a menudo relacionada con traumas o pautas de dietas intensivas. Extinguir el hambre por sí sola puede no ser suficiente para tratarlo de verdad.

‘Como si mi trastorno alimentario desapareciera’

Shebani Sethi, directora del programa de Psiquiatría Metabólica de Stanford, utiliza una serie de herramientas para tratar el trastorno por atracón. Entre ellas, el estimulante Vyvanse, el único fármaco autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para este trastorno, y medicamentos contra la obesidad como Contrave y Qsymia, que actúan en parte reduciendo el apetito, aunque no de forma tan potente como los nuevos fármacos para adelgazar.

Sethi también trabaja con los pacientes para elaborar planes de comidas que los mantengan saciados a lo largo del día. Y a menudo utiliza técnicas de terapia cognitiva y dialéctica conductual para ayudar a quien se da atracones a entender cuándo tiene hambre y cuándo está saciado.

En los últimos años, también ha empezado a recetar medicamentos como Ozempic a algunos pacientes con obesidad y trastorno por atracón. Estos medicamentos no suelen ser el primer tratamiento que ella prueba, ya que pueden ser caros y a veces tienen efectos secundarios difíciles. Pero cuando la gente opta por ellos, parecen funcionar muy bien. “Los pacientes dicen que pueden empezar a pensar en otras cosas aparte de la comida”, dijo.

Heather Loeb, de 40 años, quien vive en Corpus Christi, Texas, ya había probado el Vyvanse y la terapia para aliviar el trastorno por atracón con el que ha luchado desde el instituto. Pero cuando su psiquiatra le recetó Zepbound hace unos seis meses, “fue como si mi trastorno alimentario desapareciera”, dijo.

“Ya no llego a casa, me meto en la despensa y me como todo lo que hay”, añade.

Uno de los pocos estudios que se han realizado sobre el trastorno por atracón y estos medicamentos analizó a 48 pacientes con esta afección que fueron tratados en una clínica de medicina de la obesidad. Quienes tomaban semaglutida, la sustancia que contiene Ozempic, vieron cómo sus puntuaciones en las pruebas de evaluación de la gravedad del trastorno descendían mucho más que las personas que tomaban otros medicamentos contra la obesidad o Vyvanse.

“El hecho de que funcionara mejor que el tratamiento estándar nos pareció sorprendente, por decirlo suavemente”, dijo W. Kyle Simmons, profesor de Farmacología y Fisiología de la Universidad Estatal de Oklahoma y autor del estudio.

Una “curita” para un problema mayor

Según dijo Kimberly Dennis, psiquiatra que forma parte del consejo asesor clínico de la Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios, los fármacos para adelgazar podrían “devolver el freno” a las personas con trastorno por atracón, permitiéndoles dejar de comer en exceso. Pero, añadió, “hay que asegurarse de que el freno no esté puesto todo el tiempo”.

Dennis dijo que ha visto a algunos pacientes con trastornos alimentarios desnutrirse por consumir muy poca comida mientras toman fármacos como Ozempic.

Aaron Keshen, quien ayuda a dirigir un programa de tratamiento de trastornos alimentarios en Nueva Escocia, dijo que le preocupa que los medicamentos puedan alterar las señales del hambre hasta el punto de que las personas no tengan apetito en absoluto. Esto puede ser especialmente problemático para las personas con trastorno por atracón, ya que intentan sintonizar con sus propias señales de hambre. En lugar de aprender a dejar de comer cuando están saciados, los pacientes que toman estos fármacos apenas comen, cambiando un tipo de trastorno alimentario por otro.

Tanto él como otros expertos dijeron que cualquier paciente que tome fármacos para adelgazar debe someterse a un examen de detección de trastornos alimentarios, para que los médicos puedan advertir a las personas con esta afección sobre los riesgos y asegurarse de que reciben una atención más completa.

La recuperación tiene muchos más matices que la mera reducción de la frecuencia de los atracones, dijo Rachel Goode, investigadora de trastornos alimentarios de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Muy a menudo, las personas se dan atracones por el deseo de evitar sentimientos negativos.

“¿Qué pasa con todos esos problemas emocionales y psicológicos subyacentes, el trauma, las habilidades de afrontamiento, las cosas que a menudo están provocando estos trastornos de la alimentación y que todavía necesitan apoyo?”, dijo.

Para Loeb, los atracones eran un descanso momentáneo de la tensión del trabajo o de ser madre. Algunos días, se ponía enferma en el trabajo, cogía un surtido de aperitivos y entradas de Olive Garden y los ponía en la mesa delante del televisor “como si fuera un picnic”, dijo.

“No estaba sentada con mis sentimientos”, dijo. “Me los tragaba”.

Usando Zepbound, rara vez tiene hambre. Pero sigue sintiéndose abrumada. A las pocas semanas de tomar el fármaco, reunió un montón de Doritos y aperitivos de fruta, con la esperanza de encontrar esa liberación. Solo probó unos pocos bocados antes de sentir repulsión. La comida había sido una vía de escape. Pero ahora tiene que buscar otras formas de reproducir ese alivio.

Sarah House, una joven de 27 años de Seattle, también está acostumbrada a recurrir a la comida cuando está estresada. El año pasado, cuando empezó a tomar el adelgazante Wegovy, se sorprendió de lo rápido que “desaparecieron por completo las ganas de comer”, incluso en los frenéticos primeros días de cuidado de un nuevo cachorro.

Pero al cabo de seis meses, Wegovy ya no estaba disponible. A menudo, los pacientes tienen que dejar de tomar medicamentos para adelgazar por falta de existencias o por problemas con el seguro.

House empezó a tomar Vyvanse, que le ayuda, pero sin Wegovy a veces sigue teniendo atracones. Tiene la sensación de que su cerebro vuelve al piloto automático cuando está ocupada o agobiada. Solo piensa en comer más.

“Estos medicamentos son una curita”, dijo Dennis. “Si quitas la curita, el sangrado vuelve a empezar”.