Sabores de vigilia: Tradición y creatividad en la gastronomía de Cuaresma

Rebeca Gallardo
Rebeca Gallardo

Platillos sin carne que celebran tradición, fe y creatividad culinaria.

Vida
/ 22 febrero 2026
La gastronomía en Cuaresma es una de las expresiones más ricas y simbólicas de la cocina mexicana y latinoamericana. Durante este periodo litúrgico de 40 días, muchas familias reducen o eliminan el consumo de carne roja, especialmente los viernes, y recurren a ingredientes como pescados, mariscos, legumbres, verduras y granos. Más que una restricción, esta temporada se ha convertido en una oportunidad para reinventar recetas tradicionales y rescatar sabores profundamente arraigados en la memoria colectiva.

La llamada comida de vigilia tiene raíces religiosas, pero también históricas y culturales. En México, por ejemplo, la influencia indígena y española dio origen a una cocina diversa donde el pescado seco, el bacalao, las tortitas de camarón y los guisos con nopales ocupan un lugar protagónico. Además, ingredientes como el chile, el jitomate, la papa y las lentejas se integran en preparaciones que mantienen el equilibrio nutricional sin sacrificar sabor.

Uno de los aspectos más interesantes de la gastronomía en Cuaresma es su capacidad de adaptación. En la actualidad, muchas personas optan por versiones más ligeras o contemporáneas de los platillos clásicos, incorporando técnicas modernas o sustituciones saludables. La base, sin embargo, sigue siendo la misma: preparaciones sencillas, rendidoras y pensadas para compartirse en familia.

$!La gastronomía en Cuaresma es una de las expresiones más ricas y simbólicas de la cocina mexicana y latinoamericana.
La gastronomía en Cuaresma es una de las expresiones más ricas y simbólicas de la cocina mexicana y latinoamericana. Foto: Freepik.

Ingredientes clave de la temporada

Durante la Cuaresma, algunos ingredientes se vuelven protagonistas en los mercados:

- Pescados blancos y azules como tilapia, huachinango o sardina

- Mariscos frescos y secos

- Legumbres como lentejas y garbanzos

- Verduras de temporada

- Quesos frescos y huevo

Estos alimentos no solo cumplen con la tradición de evitar la carne roja, sino que también aportan proteínas, fibra y grasas saludables necesarias para una dieta equilibrada.

Tres recetas cortas para disfrutar en Cuaresma

1. Tortitas de camarón con nopales: Mezcla camarón seco molido con huevo batido hasta esponjar. Forma pequeñas tortitas y fríelas ligeramente. Aparte, cocina nopales en tiras con jitomate, cebolla y chile. Incorpora las tortitas y deja hervir unos minutos. Es un platillo clásico, económico y lleno de sabor.

2. Lentejas guisadas tradicionales: Sofríe cebolla, ajo y jitomate picado. Añade lentejas previamente cocidas, zanahoria en cubos y una hoja de laurel. Cocina a fuego medio hasta que espese ligeramente. Puedes agregar un toque de comino o chile seco para intensificar el sabor. Es nutritivo y fácil de preparar.

3. Filete de pescado al ajo y limón: Sazona filetes de pescado blanco con sal y pimienta. Cocina en sartén con un poco de aceite de oliva y ajo picado. Al final, añade jugo de limón fresco y perejil. Sirve con arroz blanco o ensalada. Es una opción ligera y rápida para cualquier viernes de vigilia.

$!La llamada comida de vigilia tiene raíces religiosas, pero también históricas y culturales.
La llamada comida de vigilia tiene raíces religiosas, pero también históricas y culturales. Foto: Freepik.

Más allá de la tradición religiosa

Aunque la Cuaresma tiene un origen espiritual, su gastronomía ha trascendido lo religioso y se ha integrado en la cultura popular. Incluso quienes no siguen la tradición adoptan estos platillos por sus beneficios nutricionales y su variedad de sabores. Además, el aumento en el consumo de pescado y vegetales promueve una alimentación más equilibrada durante estas semanas.

En términos culinarios, la temporada también impulsa la creatividad. Restaurantes y cocineros reinventan clásicos, incorporan ingredientes locales y presentan propuestas innovadoras que respetan la esencia de la vigilia sin perder modernidad.

La gastronomía en Cuaresma demuestra que las limitaciones pueden convertirse en inspiración. A través de recetas sencillas y sabores tradicionales, esta temporada invita a redescubrir la riqueza de la cocina sin carne roja y a valorar la herencia cultural que se transmite generación tras generación en cada mesa.

