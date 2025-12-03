Salario Mínimo 2025: Cuánto ganarás al mes a partir de enero 2026

El salario mínimo en México para 2026 experimentará un incremento significativo que impactará directamente el ingreso de millones de trabajadores. Tras el anuncio oficial realizado el miércoles 3 de diciembre en “La Mañanera del Pueblo”, el Gobierno Federal confirmó dos cambios históricos: la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo por arriba de la inflación. TE PUEDE INTERESAR: ¡Aumenta el Salario Mínimo!... a partir de 2026 será de 9 mil 582 y en la frontera de 13 mil 408 pesos Estas medidas, aprobadas por consenso entre gobierno, sector empresarial y sector obrero, marcan una nueva etapa en la política salarial del país. A continuación, te explicamos cuánto ganarás al mes en 2026, cómo queda el salario mínimo por regiones y qué representa este aumento en términos de poder adquisitivo.

El aumento salarial 2026 será superior a la inflación De acuerdo con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, el incremento salarial para el próximo año se diseñó para superar la inflación y preservar el poder de compra de los trabajadores. Este acuerdo, aprobado por unanimidad, establece los nuevos salarios mínimos vigentes a partir del 1 de enero de 2026. El objetivo es continuar con la recuperación económica que México ha experimentado desde 2018, garantizando mejores condiciones laborales y un ingreso más digno para las familias. ¿Cuánto subirán los salarios en 2026? Salario mínimo general 2026 Para la mayor parte del país, el salario mínimo tendrá un incremento del 13%, pasando de 278.80 pesos diarios en 2025 a 315.04 pesos diarios en 2026. Esto equivale a: - Salario diario: 315.04 pesos - Salario mensual aproximado: 9,582.47 pesos Este aumento beneficia tanto al salario mínimo general como a los salarios mínimos profesionales, consolidando una mejora amplia en distintos sectores laborales. Zona Libre de la Frontera Norte En esta región, donde los salarios ya se encuentran por encima del promedio nacional, el aumento será del 5 %. El salario diario subirá de 419.88 pesos (2025) a 440.87 pesos (2026). Esto representa: - Salario diario: 440.87 pesos - Salario mensual aproximado: 13,409.80 pesos Esta zona se mantiene como la de mayor remuneración del país, superando incluso los máximos históricos registrados en décadas anteriores.

Recuperación histórica del poder adquisitivo