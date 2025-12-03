Salario Mínimo 2025: Cuánto ganarás al mes a partir de enero 2026

Vida
/ 3 diciembre 2025
    Salario Mínimo 2025: Cuánto ganarás al mes a partir de enero 2026
    El salario mínimo en México para 2026 experimentará un incremento significativo. Foto: Rebeca Gallardo

El aumento del salario mínimo 2026 representa un avance significativo en el bienestar económico de las familias mexicanas.

El salario mínimo en México para 2026 experimentará un incremento significativo que impactará directamente el ingreso de millones de trabajadores. Tras el anuncio oficial realizado el miércoles 3 de diciembre en “La Mañanera del Pueblo”, el Gobierno Federal confirmó dos cambios históricos: la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo por arriba de la inflación.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Aumenta el Salario Mínimo!... a partir de 2026 será de 9 mil 582 y en la frontera de 13 mil 408 pesos

Estas medidas, aprobadas por consenso entre gobierno, sector empresarial y sector obrero, marcan una nueva etapa en la política salarial del país. A continuación, te explicamos cuánto ganarás al mes en 2026, cómo queda el salario mínimo por regiones y qué representa este aumento en términos de poder adquisitivo.

$!Para la mayor parte del país, el salario mínimo tendrá un incremento del 13%.
Para la mayor parte del país, el salario mínimo tendrá un incremento del 13%. Foto: Freepik

El aumento salarial 2026 será superior a la inflación

De acuerdo con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, el incremento salarial para el próximo año se diseñó para superar la inflación y preservar el poder de compra de los trabajadores. Este acuerdo, aprobado por unanimidad, establece los nuevos salarios mínimos vigentes a partir del 1 de enero de 2026.

El objetivo es continuar con la recuperación económica que México ha experimentado desde 2018, garantizando mejores condiciones laborales y un ingreso más digno para las familias.

¿Cuánto subirán los salarios en 2026?

Salario mínimo general 2026

Para la mayor parte del país, el salario mínimo tendrá un incremento del 13%, pasando de 278.80 pesos diarios en 2025 a 315.04 pesos diarios en 2026.

Esto equivale a:

- Salario diario: 315.04 pesos

- Salario mensual aproximado: 9,582.47 pesos

Este aumento beneficia tanto al salario mínimo general como a los salarios mínimos profesionales, consolidando una mejora amplia en distintos sectores laborales.

Zona Libre de la Frontera Norte

En esta región, donde los salarios ya se encuentran por encima del promedio nacional, el aumento será del 5 %. El salario diario subirá de 419.88 pesos (2025) a 440.87 pesos (2026).

Esto representa:

- Salario diario: 440.87 pesos

- Salario mensual aproximado: 13,409.80 pesos

Esta zona se mantiene como la de mayor remuneración del país, superando incluso los máximos históricos registrados en décadas anteriores.

$!Este aumento beneficia tanto al salario mínimo general como a los salarios mínimos profesionales.
Este aumento beneficia tanto al salario mínimo general como a los salarios mínimos profesionales. Foto: Cuartoscuro

Recuperación histórica del poder adquisitivo

Con el aumento confirmado, se estima que el salario mínimo mexicano habrá recuperado un 154.2 % de su poder adquisitivo desde 2018, un nivel que no se veía desde 1980.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto se mantiene por encima del récord histórico alcanzado en 1976, lo que demuestra la magnitud del crecimiento en esa región.

¿Qué cubre ahora el salario mínimo?

El secretario del Trabajo anunció que, con el incremento de 2026, el salario mínimo general podrá cubrir el equivalente a dos canastas básicas, un objetivo que durante años fue considerado inalcanzable y que hoy se convierte en un hecho para millones de trabajadores.

En resumen..

El aumento del salario mínimo 2026 representa un avance significativo en el bienestar económico de las familias mexicanas. Con incrementos superiores a la inflación, una recuperación histórica del poder de compra y una mejora tangible en el ingreso mensual, el próximo año marcará un punto de partida para la economía laboral del país.

Temas


Salario Mínimo
Dinero
trabajadores

Localizaciones


México

true

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ampliación de la carretera a Derramadero es una de las obras viales clave para la Región Sureste de la entidad.

Saltillo: Estiman entregar carretera a Derramadero en junio de 2026
En los últimos años, los centros de rehabilitación han proliferado en Coahuila, principalmente en las ciudades más pobladas.

Coahuila: Censo y vigilancia sanitaria ‘recortan’ de 450 a 250 los anexos en el Estado
Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal
true

POLITICÓN: Así operó Roberto Sandoval el acaparamiento y venta de certificados de agua en Coahuila
AMLO: Un pretexto rumbo al 2027

AMLO: Un pretexto rumbo al 2027
true

Seguridad Pública Coahuila: Modelo punitivo y preventivo
true

Dice la Presidenta que la economía va ‘muy bien’... pero las cifras oficiales tienen otros datos
true

Los socios mexicanos de Nicolás Maduro