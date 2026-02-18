$!¿Vale la pena operarse para ser más alto? Esto debes saber

La cirugía de aumento de estatura, también conocida como alargamiento cosmético de extremidades, ha dejado de ser un procedimiento casi desconocido para convertirse en un tema recurrente en redes sociales y foros médicos. Promete añadir varios centímetros a la altura de una persona adulta, pero el camino hacia ese resultado implica fracturas controladas, meses de recuperación y riesgos que no deben minimizarse. TE PUEDE INTERESAR: ¿Son seguros los suplementos? Lo que dicen los médicos El procedimiento tiene origen en técnicas desarrolladas hace décadas para corregir deformidades óseas o discrepancias en la longitud de las piernas. Hoy, algunos cirujanos lo ofrecen a pacientes sanos que desean ser más altos por razones estéticas o emocionales. La intervención consiste en fracturar los huesos largos (generalmente los fémures) e insertar dispositivos internos que separan lentamente los extremos óseos. El hueso nuevo se forma en el espacio creado, permitiendo ganar entre cinco y ocho centímetros en varios meses. Aunque la tecnología ha avanzado, la cirugía sigue siendo compleja. Los pacientes deben evitar apoyar peso durante semanas, someterse a fisioterapia intensiva y acudir a controles frecuentes. El dolor postoperatorio puede ser considerable, especialmente cuando comienza la fase de alargamiento progresivo, que suele realizarse milímetro a milímetro cada día mediante sistemas magnéticos.

Los riesgos no son menores. Entre las complicaciones posibles se incluyen infecciones, mala consolidación del hueso, discrepancias en la longitud final, daño nervioso, rigidez muscular y embolias grasas. Algunos pacientes pueden quedar con secuelas permanentes como entumecimiento o dolor crónico. Además, no existe un protocolo clínico estándar ampliamente adoptado ni guías oficiales específicas de grandes asociaciones ortopédicas para su uso cosmético. El costo es otro factor determinante. En Estados Unidos, el procedimiento puede oscilar entre 70.000 y 150.000 dólares, lo que lleva a algunas personas a buscar clínicas en el extranjero donde los precios son más bajos. Sin embargo, expertos en salud han advertido sobre los riesgos de viajar a otros países sin conocer bien la calidad del seguimiento médico y las posibles complicaciones posteriores. El debate alrededor de esta cirugía va más allá del quirófano. La estatura es un atributo que se define en gran medida en la adolescencia, y múltiples estudios han asociado mayor altura con percepciones positivas en ámbitos laborales y sociales. En la era de las aplicaciones de citas y las redes sociales, donde la imagen ocupa un lugar central, la presión puede intensificarse, especialmente entre hombres que se perciben por debajo del promedio. Psicólogos clínicos señalan que el malestar relacionado con la estatura puede ser profundo y persistente. Algunas personas lo describen como una incomodidad constante que afecta su autoestima. En estos casos, la evaluación psicológica es fundamental antes de considerar una intervención quirúrgica. La cirugía no suele recomendarse para quienes padecen trastorno dismórfico corporal, una condición que requiere abordaje terapéutico especializado.