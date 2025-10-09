A punto de concluir protocolo de videovigilancia en escuelas de Coahuila

Coahuila
/ 9 octubre 2025
    A punto de concluir protocolo de videovigilancia en escuelas de Coahuila
    El secretario indicó que actualmente, la dependencia se encuentra en la etapa de afinar el protocolo de seguridad. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

La Secretaría de Educación está actualmente en la fase final de la elaboración de un protocolo y lineamientos para la utilización de cámaras de vigilancia dentro de los planteles educativos

El Secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, indicó que aún no cuentan con fecha para la implementación de cámaras en las escuelas.

Al ser cuestionado sobre el motivo de la instalación de cámaras comentó que no se debe a un problema de inseguridad, sino de prevención para fortalecer el ámbito escolar.

TE PUEDE INTERESAR: Riña entre jovencitas afuera de secundaria de Ramos Arizpe genera intervención policial

PROTOCOLO

El Secretario de Educación indicó que el objetivo central de contar con cámaras de vigilancia es ayudar a prevenir situaciones que pongan en riesgo la sana convivencia dentro de los planteles educativos.

Además de la prevención de riesgos a la convivencia, se espera que bajo esta lógica también se obtengan otros beneficios, como prevenir otro tipo de delitos (robos) dentro de las instalaciones.

Aunque se ha señalado que la necesidad de estas medidas surge de una labor de prevención ante situaciones como los numerosos robos que ocurren, principalmente durante los periodos vacacionales, la Secretaría se mostró contenta de que este tipo de medidas puedan fortalecer el ámbito escolar.

El secretario indicó que actualmente, la dependencia se encuentra en la etapa de afinar el protocolo y está concluyendo el proceso de revisión de los foros de consulta digital.

Estos foros abarcan varios documentos normativos de la Secretaría, entre los cuales se incluye el protocolo de utilización de cámaras de vigilancia.

“De momento, los lineamientos y el protocolo están en revisión. Una vez que se cierre la fase de los foros de consulta, se procederá a la integración de toda la información. Se espera que en breve se pueda compartir el resultado final del protocolo”, dijo.

Respecto a la fecha de instalación, el secretario aclaró que el plan de implementación, así como la decisión de realizar la instalación durante este año o hasta 2026, no depende de él, sino de la culminación del protocolo y su aprobación.

Temas


Derechos De Los Niños
Educación
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Sedu Coahuila

true

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
No se vislumbra un panorama claro sobre un posible acuerdo para reactivar al gobierno.

Inicia Casa Blanca despidos masivos tras cierre de gobierno en EU

Los manifestantes tomaron el cruce de Hidalgo con la calle Juárez en la Zona Centro de la ciudad.

Toman padres de familia vialidad en Saltillo por posible cierre de kínder
A los personas les encantan los lácteos.

5 mitos sobre los lácteos que indignan a los expertos
Inseguridad, al acecho

Inseguridad, al acecho
true

Gana Nobel de La Paz, activista venezolana, María Corina Machado
La comunidad científica advierte que una tormenta solar extrema podría causar apagones masivos, fallas en satélites y colapsos de comunicación a nivel mundial.

Tormenta Solar Extrema... ¿Está el mundo preparado para resistirla?
El asesor de Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al Comité Noruego del Nobel de anteponer “la política a la paz” por no entregárselo al mandatario norteamericano.

Acusa el asesor de Trump al Comité Noruego de anteponer ‘la política a la paz’ por no otorgarle el premio al mandatario estadounidense
true

¿Y el amparo?: ¡Kaputt (roto, acabado, destruido o inservible)!