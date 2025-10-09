A punto de concluir protocolo de videovigilancia en escuelas de Coahuila

El Secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, indicó que aún no cuentan con fecha para la implementación de cámaras en las escuelas.

Al ser cuestionado sobre el motivo de la instalación de cámaras comentó que no se debe a un problema de inseguridad, sino de prevención para fortalecer el ámbito escolar.

PROTOCOLO

El Secretario de Educación indicó que el objetivo central de contar con cámaras de vigilancia es ayudar a prevenir situaciones que pongan en riesgo la sana convivencia dentro de los planteles educativos.

Además de la prevención de riesgos a la convivencia, se espera que bajo esta lógica también se obtengan otros beneficios, como prevenir otro tipo de delitos (robos) dentro de las instalaciones.

Aunque se ha señalado que la necesidad de estas medidas surge de una labor de prevención ante situaciones como los numerosos robos que ocurren, principalmente durante los periodos vacacionales, la Secretaría se mostró contenta de que este tipo de medidas puedan fortalecer el ámbito escolar.

El secretario indicó que actualmente, la dependencia se encuentra en la etapa de afinar el protocolo y está concluyendo el proceso de revisión de los foros de consulta digital.

Estos foros abarcan varios documentos normativos de la Secretaría, entre los cuales se incluye el protocolo de utilización de cámaras de vigilancia.

“De momento, los lineamientos y el protocolo están en revisión. Una vez que se cierre la fase de los foros de consulta, se procederá a la integración de toda la información. Se espera que en breve se pueda compartir el resultado final del protocolo”, dijo.

Respecto a la fecha de instalación, el secretario aclaró que el plan de implementación, así como la decisión de realizar la instalación durante este año o hasta 2026, no depende de él, sino de la culminación del protocolo y su aprobación.