Proyecta Sección 5 del SNTE construir clínica en Ciudad Acuña

Con la gestión de 2 nuevas clínicas, la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fortalecerá la atención médica de más de 20 mil trabajadores de la educación en Coahuila.

El dirigente sindical de la Sección 5, Everardo Padrón, informó que se realizan gestiones a nivel nacional con el respaldo del líder del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, para concretar la creación de una clínica en el municipio de Acuña que atienda a los trabajadores de la educación en el norte de la entidad.

Explicó que recientemente sostuvieron una reunión en el municipio fronterizo con el Presidente Municipal para avanzar en el proyecto, principalmente en la obtención del terreno donde se construiría la unidad médica.

“El lunes pasado estuvimos en Ciudad Acuña con el presidente municipal Emilio de Hoyos, porque estamos haciendo la gestión y tenemos muy buena disposición para la donación de un terreno. Se requiere un terreno de cerca de 10 mil metros para la creación de la clínica. El presupuesto ya está asignado”, señaló.

Padrón indicó que el proyecto contempla trasladar y ampliar los servicios de la actual clínica que opera en esa ciudad, la cual cuenta con infraestructura limitada y alrededor de 12 plazas médicas, sin quirófano ni otros servicios especializados.

Actualmente, los trabajadores de la educación que requieren atención especializada deben trasladarse a la ciudad de Piedras Negras, por lo que la ampliación de servicios en Ciudad Acuña busca reducir estos traslados, así como crear más de 42 plazas. El dirigente estimó que alrededor de 20 mil derechohabientes se beneficiarían con la nueva clínica.

Añadió que en los próximos días sostendrán una reunión en la Ciudad de México con el equipo técnico y el área de previsión y asistencia social para definir las especificaciones del proyecto.

“Se va a concretar, lo tenemos como un hecho y hemos realizado varias acciones”, afirmó.

Padrón también informó que en la Región Centro del Estado está por inaugurarse la clínica de San Buenaventura, obra que comenzó a construirse hace algunos meses y que se prevé su probable inauguración para el próximo abril.

Señaló que este proyecto había sido anunciado en administraciones anteriores sin concretarse, pero ahora se encuentra próximo a concluir.

“Esta clínica tenía décadas que se había estado poniendo la primera piedra, se pusieron como tres primeras piedras, pero ahí quedaban. Ahora no, ahora vamos a avanzar hasta su inauguración que está ya muy cercana”, concluyó.