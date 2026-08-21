Ante aranceles chinos a la nuez, productores de Coahuila van por nuevos mercados

Ante los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de China a la nuez mexicana, grandes compradores y exportadores deberán buscar alternativas en mercados como Estados Unidos y Europa para colocar el producto que deje de enviarse a territorio asiático. El empresario nogalero de Saltillo Gerardo Garza Melo explicó que los productores del campo generalmente no exportan de forma directa, sino que venden sus cosechas a comercializadores que cuentan con la logística, permisos y sistemas de refrigeración necesarios para acceder a otros países.

Detalló que el mercado asiático busca principalmente nueces de tamaño grande, conocidas como jumbo, con un rendimiento de entre 90 y 120 piezas por kilogramo. En el norte de Coahuila se producen en menor volumen, a diferencia de Sonora, principal productor nacional de nuez con las características requeridas por el mercado chino. “Al encarecer el acceso al mercado chino, un menor volumen de producción de México se va a ir a China. Entonces esa producción se va a quedar en México y puede desplomar el precio a los productores mexicanos”, afirmó. Garza Melo detalló que la Región Sureste de Coahuila produce una nuez más pequeña, de aproximadamente 145 piezas por kilogramo, pero destacó como ventaja “una calidad muy superior en el color de la almendra, el sabor, mayor aceite y cáscara suave”. Sin embargo, advirtió que la dificultad para exportar grandes volúmenes procedentes de entidades como Sonora podría provocar que ese producto se comercialice dentro del país, aumentando la oferta y ejerciendo presión a la baja sobre los precios. “Al invadir el mercado nacional con nuez que no se pudo exportar a China, obviamente le pega al productor de Coahuila de las diferentes regiones, porque va a haber más oferta y por el principio de la economía el precio baja”, expuso. Sobre las posibles pérdidas o afectaciones económicas para los agricultores coahuilenses, consideró que todavía es temprano para determinar cifras, pues la cosecha apenas comenzará a moverse a finales de agosto en municipios como Parras de la Fuente.

“Es muy difícil decir cuánto va a afectar. Primero hay que concluir el ciclo, que ahorita es la época más complicada en plagas, requerimiento de agua, fertilizaciones y control de hongos e insectos”, comentó. Recordó que en zonas como Parras de la Fuente los precios comienzan a moverse a finales de agosto con las variedades criolla y Fructuoso, para después continuar, entre finales de septiembre y octubre, con la salida al mercado de la producción de Chihuahua y otras regiones. ENFRENTAN ENCARECIMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS El empresario agregó que el sector agrícola mexicano enfrenta un panorama complejo no solo por las fluctuaciones comerciales, sino también por el incremento constante en los costos de producción y fertilizantes. Puso como ejemplo el precio del nitrógeno y la urea, insumos fundamentales para el desarrollo de los nogales, que, según señaló, registraron incrementos significativos durante el último año. “El año pasado una tonelada de urea valía, cerrando números, 10 mil pesos y este año anduvo en 18 o 19 mil pesos. Es un reto muy fuerte para los productores nacionales en todos los rubros de la agricultura”, concluyó. PROTEGE CHINA A PRODUCTORES LOCALES De acuerdo con información publicada por El Financiero, el gobierno de China anunció la aplicación de impuestos de entre 17.8 y 51 por ciento a la nuez proveniente de México, bajo el argumento de que las importaciones realizadas durante el año pasado afectaron a su industria local.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró en conferencia que la medida no constituye una represalia contra México por los aranceles impuestos previamente a productos asiáticos y señaló que la Secretaría de Economía mantiene comunicación con sus homólogos chinos. “No, tiene que ver con otro tema. Está la Secretaría de Economía en comunicación con sus homólogos de China a través de la embajada en México, y con los productores”, afirmó la mandataria. Garza Melo refirió que China implementó plantaciones masivas de nogal desde hace más de dos décadas, por lo que consideró que estas medidas buscan proteger a sus productores y favorecer que el mercado interno consuma primero la cosecha nacional. “Lo que ellos quieren es que el productor de China no quede en desventaja con la calidad y los precios de acá, para que los compradores chinos primero busquen adquirir las nueces que se producen en sus regiones”, explicó.

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