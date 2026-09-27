Pide TEPJF al INE freno a selección anticipada de ‘corcholatas’ en Morena

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe resolver a fondo sobre la selección anticipada de las “corcholatas” de Morena, planteó Reyes Rodríguez, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Lo anterior, al responder a una queja presentada el 28 de agosto pasado por Movimiento Ciudadano (MC) contra el proceso morenista, luego de que anunció a los designados como “Coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” en los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa. MC denunció a Morena por posicionamiento anticipado de diversos perfiles para las gubernaturas que se disputarán en 2027, bajo la apariencia de actividades vinculadas con un proceso interno de selección.

Sin embargo, el 7 de septiembre, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral determinó que el INE carece de competencia para conocer los hechos denunciados, toda vez que las conductas “inciden en la esfera de competencia de los Organismos Públicos Locales Electorales de los estados”. Con ello, el INE se negó a iniciar un proceso contra Morena por la elección de las llamadas “corcholatas”, que en el futuro, cuando sean los tiempos legales, serán postulados como las y los candidatos a las gubernaturas. Además, la Unidad Técnica se negó a intervenir con el argumento de que los hechos denunciados no guardan relación con algún proceso electoral federal y que las conductas podrían incidir exclusivamente en los procesos electorales locales de las entidades involucradas. En su negativa, también consideró que no se estaba ante una conducta de carácter nacional. Al presentar una impugnación, MC acusó que el INE determinó indebidamente la competencia de las autoridades electorales locales.

Movimiento Ciudadano argumentó que las designaciones fueron organizadas por órganos nacionales de Morena y que, algunas, se realizaron de manera conjunta y en la Ciudad de México. Por ello, advierte que no se trata únicamente de actos vinculados con cada entidad federativa, sino de decisiones partidistas adoptadas a nivel nacional y ejecutadas mediante distintas manifestaciones locales. Al analizar el caso, el Magistrado Rodríguez dio la razón a MC. “Esta Sala Superior considera que el acuerdo impugnado debe revocarse porque resulta fundado el planteamiento relativo a que la responsable (INE) realizó una indebida valoración de los hechos denunciados para determinar su incompetencia”, propone en su proyecto sobre el caso, aunque falta que la mayoría de los Magistrados, cercanos a Morena, voten a favor de que el INE acepte la denuncia de MC e inicie el proceso de investigación. Rodríguez reconoce que las designaciones se enmarcan en un mismo proceso interno, desarrollado conforme a criterios generales aprobados por el Consejo Nacional de Morena.

Además, que en su organización intervinieron órganos nacionales del partido y algunas de las designaciones se realizaron de manera conjunta en la Ciudad de México. “En consecuencia, corresponde al INE conocer integralmente de los hechos denunciados. Lo anterior sin prejuzgar sobre la existencia de la sistematicidad alegada, sobre la naturaleza jurídica de las Coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, ni sobre la actualización de los actos anticipados de precampaña o campaña denunciados. “Esas cuestiones deberán determinarse, en su caso, durante la sustanciación y resolución del procedimiento correspondiente”, plantea el proyecto que aún debe ser discutido por el Pleno.

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