Coahuila: reducción laboral en pausa, acaba entre discurso político y simulación legislativa

La discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas volvió a quedar en el aire, luego de que la iniciativa no ingresara al Congreso el pasado 20 de noviembre como se había anticipado.

Para el Frente Yo x las 40 horas Coahuila, este nuevo retraso abre la posibilidad de que el tema vuelva a aplazarse, incluso hasta 2026, en un proceso que consideran desordenado y marcado por la simulación.

A nivel nacional, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum podría enviar la propuesta antes del 15 de diciembre. No obstante, reconoció que su discusión podría posponerse hasta febrero de 2026 debido a que la reforma requiere cambios constitucionales.

Azael Charles, integrante del frente, alertó que si la iniciativa llega al cierre del actual periodo legislativo, podría quedar rezagada ante la prioridad que ha tomado la Ley de Aguas Nacionales y la presión de la Suprema Corte sobre ese tema.