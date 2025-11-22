Coahuila: reducción laboral en pausa, acaba entre discurso político y simulación legislativa

Activistas advierten que el retraso podría extenderse hasta 2026, mientras señalan exclusión y simulación en el proceso legislativo

La discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas volvió a quedar en el aire, luego de que la iniciativa no ingresara al Congreso el pasado 20 de noviembre como se había anticipado.

Para el Frente Yo x las 40 horas Coahuila, este nuevo retraso abre la posibilidad de que el tema vuelva a aplazarse, incluso hasta 2026, en un proceso que consideran desordenado y marcado por la simulación.

A nivel nacional, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum podría enviar la propuesta antes del 15 de diciembre. No obstante, reconoció que su discusión podría posponerse hasta febrero de 2026 debido a que la reforma requiere cambios constitucionales.

Azael Charles, integrante del frente, alertó que si la iniciativa llega al cierre del actual periodo legislativo, podría quedar rezagada ante la prioridad que ha tomado la Ley de Aguas Nacionales y la presión de la Suprema Corte sobre ese tema.

$!Integrantes del frente Yo x las 40 horas insisten en que la clase trabajadora ha sido marginada del debate.
Integrantes del frente Yo x las 40 horas insisten en que la clase trabajadora ha sido marginada del debate. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Recordó que el patrón de retrasos ha ocurrido repetidamente en los últimos años, con anuncios que después se desvanecen. “Ya lo vendieron como un regalo de Navidad en años anteriores, y tampoco pasó”, señaló.

Desde su perspectiva, el proceso ha estado marcado por la exclusión de la clase trabajadora, sobre todo en los foros organizados por el Gobierno Federal. Aunque se presentaron como espacios tripartitos, refirió que terminaron dominados por empresarios y actores políticos alineados.

Ante ello, el frente organizó un contraforo en julio pasado, pero ningún representante empresarial, sindical ni de autoridades laborales asistió. “Solo respondimos las personas trabajadoras”, expuso Charles.

El sector empresarial ha advertido que la reducción de la jornada generaría incrementos de entre 20 y 25 por ciento en los costos operativos, según la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA).

Por ello piden que cualquier reforma sea gradual y con periodos de adaptación. Sin embargo, el frente sostiene que existen ejemplos que contradicen estos argumentos, como el de un microempresario saltillense que redujo la jornada a 42 horas sin afectar productividad ni ingresos. “Si una microempresa puede hacerlo, ¿cómo es que las grandes no?”, reclamó Charles.

El activista también acusó el uso político del tema como una bandera electoral que, de no concretarse, podría volverse contraproducente para quienes lo promueven.

Más allá del debate técnico, enfatizó la dimensión humana del derecho a una jornada más corta: trabajadores que temen exigir mejores condiciones por miedo a despidos en medio de recortes relacionados con factores económicos externos.

“No pedimos un privilegio, sino dignidad y respeto al tiempo de vida de las personas”, concluyó.

