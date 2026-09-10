Coahuila: Tras caer amparo ‘amañado’, ratifican negativa para que Tania Flores lleve proceso en libertad

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: Tras caer amparo ‘amañado’, ratifican negativa para que Tania Flores lleve proceso en libertad
    Previo a la ratificación de un tribunal coahuilense, un juzgado en Hidalgo había buscado otorgar un amparo amañado a la exalcaldesa de Múzquiz. Especial

La exalcaldesa de Múzquiz continuará bajo prisión preventiva, enfrentando el proceso penal por delitos de corrupción

Luego de que quedó sin efecto el amparo promovido en Hidalgo que buscaba modificar la situación jurídica de Tania Flores Guerra, un juez de control en Saltillo negó nuevamente la solicitud de la exalcaldesa de Múzquiz para enfrentar en libertad el proceso penal que se sigue en su contra por presuntos delitos de corrupción.

La determinación se tomó este miércoles durante una audiencia de control de garantías, en la que la defensa de Flores Guerra solicitó modificar la medida cautelar impuesta dentro de la causa penal 1119/2025, relacionada con el delito de ejercicio abusivo de funciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-cae-amparo-amanado-de-tania-flores-investigan-actuacion-de-funcionarios-en-hidalgo-EF23370567

El juez consideró que no existían elementos suficientes para sustituir la prisión preventiva, por lo que la exalcaldesa deberá continuar recluida en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo mientras se desarrolla el proceso, salvo que una autoridad competente determine lo contrario.

La resolución ocurre después de que un recurso de amparo tramitado ante un juzgado federal en Hidalgo, que pretendía provocar una revisión de la medida cautelar en Coahuila, quedó sin efecto.

Dicho amparo generó cuestionamientos debido a que los hechos por los que Flores Guerra enfrenta procesos ocurrieron en Coahuila. Además, se detectaron inconsistencias en la información presentada ante el juzgado, entre ellas un supuesto traslado de la exalcaldesa a Pachuca que, de acuerdo con fuentes consultadas, nunca ocurrió, pues permanece recluida en Saltillo.

$!Tania Flores Guerra enfrenta al menos 11 carpetas de investigación por el manejo en su administración en Múzquiz.
Tania Flores Guerra enfrenta al menos 11 carpetas de investigación por el manejo en su administración en Múzquiz. Especial

También quedaron bajo revisión posibles irregularidades en documentos y firmas utilizados durante la tramitación del recurso. La actuación de funcionarios del órgano jurisdiccional federal que intervino en el caso es investigada ante señalamientos sobre posibles anomalías en la recepción y trámite de determinados amparos.

El entonces titular del juzgado, Fredy Francisco Aguilar Pérez, fue removido en medio de señalamientos por presuntos actos de corrupción. Posteriormente también fueron separados de sus funciones Carlos Alberto Ávalos Cervantes, secretario en funciones de juez, e Iván Francisco Hernández Peralta, secretario del juzgado, entre otros funcionarios.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-amparo-a-tania-flores-provoca-la-caida-de-dos-jueces-en-hidalgo-DG23344214

Entre las conductas bajo revisión se encuentran la posible recepción dirigida de amparos, movimientos de expedientes entre mesas y la tramitación de asuntos durante guardias sin una aparente situación de urgencia.

El recurso relacionado con Flores Guerra habría formado parte de los asuntos cuya tramitación fue revisada. Hasta ahora, sin embargo, el amparo no produjo ningún cambio en su situación jurídica y la exalcaldesa permanece en prisión preventiva.

La defensa también solicitó el martes que el juez de control se declarara incompetente para conocer el caso, bajo el argumento de que los hechos investigados involucrarían recursos federales y, por tanto, quedarían fuera de la competencia de la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila.

Esta petición también fue rechazada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/afirma-gobernador-desde-torreon-cero-impunidad-en-caso-de-exalcaldesa-tania-flores-HG22177505

Flores Guerra enfrenta alrededor de 11 carpetas de investigación relacionadas con su administración municipal y se encuentra vinculada a proceso en dos causas. Además, existen observaciones de instancias estatales y federales de fiscalización por aproximadamente 250 millones de pesos, cuya responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes.

Con la nueva resolución, la exalcaldesa continuará su proceso bajo prisión preventiva y deberá permanecer en el penal femenil de Saltillo mientras avanzan las investigaciones y etapas procesales correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Anticorrupción
Justicia
A20

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Poder Judicial

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional

Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional
La salutogénesis, concepto desarrollado por Aaron Antonovsky en los años 70, se enfoca en generar condiciones favorables para la salud y el bienestar integral.

Ciudades que sanan. El diseño desde la salutogénesis urbana.
true

Prevén que AHMSA pase a propiedad del gobierno federal
Emma requiere muchas cosas, pero un tanque de gas le ayudaría para dejar de utilizar leña al preparar sus alimentos.

Falleció su hija y abuelita de Saltillo se quedó sola con sus nietos; piden ayuda para mejorar su situación
Este caso se suma a otro robo registrado recientemente en la Zona Centro, donde fueron sustraídos casi 30 mil pesos de una camioneta Dodge Ram.

Roban dinero de camionetas estacionadas en el Centro de Saltillo; suman dos casos y casi 50 mil pesos sustraídos
De las pirámides mayas de Mayapán a la Plaza de Armas de Saltillo: la Final de la Copa del Mundo ha convertido la historia en parte del escenario.

Mayapán, París, el Zócalo y ahora Saltillo: las sedes de la Final de Tiro con Arco
La ceremonia religiosa comenzó a las 13:00 horas en la Catedral de Oslo y estuvo encabezada por el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, con la participación de la obispa de Oslo, Sunniva Gylver.

Noruega despide al rey Harald V en un funeral de Estado marcado por la emoción y la presencia de la realeza europea y dignatarios
En respuesta, un portavoz del Pentágono declaró que un dron submarino había sufrido una avería hacía más de un día.

Irán afirma haber capturado un dron submarino estadounidense en el estrecho de Ormuz