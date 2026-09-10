Coahuila: Tras caer amparo ‘amañado’, ratifican negativa para que Tania Flores lleve proceso en libertad

Luego de que quedó sin efecto el amparo promovido en Hidalgo que buscaba modificar la situación jurídica de Tania Flores Guerra, un juez de control en Saltillo negó nuevamente la solicitud de la exalcaldesa de Múzquiz para enfrentar en libertad el proceso penal que se sigue en su contra por presuntos delitos de corrupción. La determinación se tomó este miércoles durante una audiencia de control de garantías, en la que la defensa de Flores Guerra solicitó modificar la medida cautelar impuesta dentro de la causa penal 1119/2025, relacionada con el delito de ejercicio abusivo de funciones.

El juez consideró que no existían elementos suficientes para sustituir la prisión preventiva, por lo que la exalcaldesa deberá continuar recluida en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo mientras se desarrolla el proceso, salvo que una autoridad competente determine lo contrario. La resolución ocurre después de que un recurso de amparo tramitado ante un juzgado federal en Hidalgo, que pretendía provocar una revisión de la medida cautelar en Coahuila, quedó sin efecto. Dicho amparo generó cuestionamientos debido a que los hechos por los que Flores Guerra enfrenta procesos ocurrieron en Coahuila. Además, se detectaron inconsistencias en la información presentada ante el juzgado, entre ellas un supuesto traslado de la exalcaldesa a Pachuca que, de acuerdo con fuentes consultadas, nunca ocurrió, pues permanece recluida en Saltillo.

También quedaron bajo revisión posibles irregularidades en documentos y firmas utilizados durante la tramitación del recurso. La actuación de funcionarios del órgano jurisdiccional federal que intervino en el caso es investigada ante señalamientos sobre posibles anomalías en la recepción y trámite de determinados amparos. El entonces titular del juzgado, Fredy Francisco Aguilar Pérez, fue removido en medio de señalamientos por presuntos actos de corrupción. Posteriormente también fueron separados de sus funciones Carlos Alberto Ávalos Cervantes, secretario en funciones de juez, e Iván Francisco Hernández Peralta, secretario del juzgado, entre otros funcionarios.

Entre las conductas bajo revisión se encuentran la posible recepción dirigida de amparos, movimientos de expedientes entre mesas y la tramitación de asuntos durante guardias sin una aparente situación de urgencia. El recurso relacionado con Flores Guerra habría formado parte de los asuntos cuya tramitación fue revisada. Hasta ahora, sin embargo, el amparo no produjo ningún cambio en su situación jurídica y la exalcaldesa permanece en prisión preventiva.

La defensa también solicitó el martes que el juez de control se declarara incompetente para conocer el caso, bajo el argumento de que los hechos investigados involucrarían recursos federales y, por tanto, quedarían fuera de la competencia de la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila. Esta petición también fue rechazada.

Flores Guerra enfrenta alrededor de 11 carpetas de investigación relacionadas con su administración municipal y se encuentra vinculada a proceso en dos causas. Además, existen observaciones de instancias estatales y federales de fiscalización por aproximadamente 250 millones de pesos, cuya responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes. Con la nueva resolución, la exalcaldesa continuará su proceso bajo prisión preventiva y deberá permanecer en el penal femenil de Saltillo mientras avanzan las investigaciones y etapas procesales correspondientes.