De sedentario a atleta... gracias al programa ‘Pierde kilos, gana vida’ del IMSS Coahuila

Javier relató que en enero de este año tuvo que recurrir al servicio de Urgencias debido a un descontrol en sus niveles de presión arterial. En ese momento, llevaba una vida sedentaria y una alimentación alta en carbohidratos, azúcares, y harinas.

TORREÓN, COAH.- Javier, un derechohabiente de 27 años del ejido La Joya de Torreón, ha logrado un cambio significativo en su vida y salud gracias al programa “ Pierde kilos, gana vida” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Coahuila. A través de la asesoría del departamento de Nutrición en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 93, Javier no solo mejoró sus hábitos alimenticios, sino que también consiguió controlar la hipertensión con la que fue diagnosticado a los 15 años.

Como parte del seguimiento a su crisis hipertensiva, Javier fue invitado a integrarse al programa “Pierde kilos, gana vida” en febrero, por recomendación de su médico familiar. Cuando inició, pesaba 93 kilos. El programa consiste en sesiones NutrIMSS impartidas cada mes, junto con la consulta con el médico familiar, que brindan consejería personalizada y un régimen de alimentación enfocado en la prevención y control de enfermedades.

La licenciada Lizeth Paola Canive Orozco, encargada del módulo de Nutrición en la UMF No. 93, destacó la disciplina de Javier, señalando que bajó entre 3, 4 y 5 kilos cada mes, convirtiéndose en uno de los pacientes “más bien portados”. Actualmente, Javier pesa poco más de 72 kilos.

El paciente, que trabaja como vigilante de seguridad, compartió que el cambio físico ha mejorado su calidad de vida: anteriormente se cansaba rápido, no quería salir y constantemente dormitaba en el trabajo. Ahora, prefiere estar activo, hace ejercicio por la mañana y en la tarde, y su presión arterial está controlada. “Ahorita ya no tengo nada sobre la presión, me estoy controlando mucho. He venido a citas con la doctora y la presión sale muy bien”, afirmó.

La mejora de Javier no se limita al control de su enfermedad; su condición física ha experimentado una notable transformación. Empezó a caminar, luego a correr, y a ir al gimnasio.

Javier compartió con emoción que el ejercicio lo “enamoró”. Ha participado en carreras pedestres de 5 kilómetros y actualmente en medios maratones. Su nueva meta es participar en un maratón en la Ciudad de México.

Además de lo físico, este nuevo estilo de vida lo ha beneficiado en lo emocional, pues ha disminuido sus preocupaciones al enfocar sus energías en el ejercicio y la alimentación, superando el comer excesivamente debido al estrés.

Javier, quien aún acude al servicio de Nutrición con la meta de alcanzar su peso ideal de 65 kilos y aumentar masa muscular , hizo un llamado a la población a aprovechar los servicios del IMSS: “si cuentan con el IMSS hay que acercarse con el nutriólogo, también hay que hacer ejercicio... trato de impulsar a más gente para que no lleguen muy tarde como yo”.

La nutrióloga Lizeth Paola Canive Orozco insistió en hacer conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos sanos, destacando que el caso de Javier es un claro ejemplo de los beneficios del programa “Pierde kilos, gana vida”, el cual tiene inscripciones a principios de enero y julio para pacientes con enfermedades como diabetes, hipertensión, sobrepeso u obesidad.