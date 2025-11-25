‘Ha sido un éxito’: Citlalli Hernández celebra entrega masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres

Noticias
/ 25 noviembre 2025
    ‘Ha sido un éxito’: Citlalli Hernández celebra entrega masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres
    Hernández señaló que la difusión de la cartilla ha contado con apoyo de diversas dependencias del gobierno federal. /FOTO: ESPECIAL

Destacan que se ha convertido en una herramienta pedagógica clave y anunció trabajo conjunto con plataformas digitales para combatir la violencia en línea

CDMX.- La titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández, afirmó que la distribución de la Cartilla de Derechos de las Mujeres “ha sido un éxito”, al informar que se han entregado 25 millones de ejemplares en todo el país. El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Hernández señaló que la difusión de la cartilla ha contado con apoyo de diversas dependencias del gobierno federal y destacó que su alcance se ha multiplicado a través de estrategias innovadoras. Entre ellas, mencionó la incorporación de un código QR en los boletos de la Lotería Nacional, lo que permitirá cerrar el año con cerca de 130 millones de boletos que facilitan la descarga del documento.

TE PUEDE INTERESAR: Sujeto irrumpe en la pista del Aeropuerto de Guadalajara y ocasiona retrasos en vuelos

“La cartilla es una herramienta pedagógica que fortalece a las mujeres en sus certezas de que tienen derechos”, explicó. La funcionaria indicó que el objetivo es que más mujeres cuenten con información clara y accesible sobre servicios, rutas de atención y mecanismos de defensa ante situaciones de violencia.

Hernández detalló que la cartilla forma parte de una estrategia más amplia que busca promover la prevención, la información y el acompañamiento institucional. Subrayó que la entrega masiva contribuye a reducir brechas de conocimiento y a fortalecer la capacidad de respuesta de las mujeres frente a agresiones.

TE PUEDE INTERESAR: Alistan iniciativas para mayores tipos penales contra abuso sexual

La titular de la Secretaría de Mujeres también resaltó que se mantienen trabajos con plataformas digitales para atender la creciente violencia en línea de la que son víctimas miles de mujeres. Señaló que estas acciones buscan establecer protocolos, herramientas de denuncia y medidas de protección en entornos digitales.

El gobierno federal reiteró que continuará el despliegue de campañas y materiales informativos para promover los derechos de las mujeres y reforzar las medidas de prevención de la violencia en todas sus modalidades. Con información de El Universal

Temas


Mujeres

Localizaciones


CDMX

Personajes


Citlalli Hernández
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Secretaría De Las Mujeres

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Se llevaron a cabo los honores correspondientes a una visita de Estado, incluidos los protocolos diplomáticos y la interpretación de los himnos nacionales.

Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional
Ayyselet Gutiérrez, sobreviviente de feminicidio en Ciudad de México. Mujeres víctimas de un intento de feminicidio tienen que sobrevivir a un sistema que les obstaculiza la justicia, las revictimiza e intenta acallarlas.

Víctimas de un intento de feminicidio en México tienen una doble lucha, sobrevivir y alcanzar justicia
El presidente ruso Vladimir Putin realiza una visita a un puesto de mando del grupo Oeste del Ejército ruso en un lugar no revelado.

Como sea, Putin gana: acepta un acuerdo de paz que favorece a Rusia o sigue la lucha
Datos oficiales indican que el 70.1% de las mexicanas de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia.

México presenta estrategia para combatir violencia sexual y digital
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, anunció ayer que la reforma en materia de agua tendrá ajustes.

Ante lluvia de quejas ajustarán Ley de Aguas

El Tren Navideño de CPKC cruzará México este 2025 con un espectáculo de luces, música y tradición. Monterrey, San Luis Potosí, Acámbaro y Comonfort están en la ruta confirmada.

Tren navideño de Kansas City llegará a México; pasará por estos estados
Los Cuartos de Final del Apertura 2025 comienzan con un calendario ajustado por motivos de seguridad y tres series programadas para miércoles y sábado.

Toluca vs Juárez, Tigres vs Xolos y América vs Rayados: así arrancan los Cuartos de Final del Apertura 2025
Su legado no solo se encuentra en los personajes a los que dio vida, sino también en la huella personal y profesional.

De qué murió Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez