‘Ha sido un éxito’: Citlalli Hernández celebra entrega masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres

CDMX.- La titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández, afirmó que la distribución de la Cartilla de Derechos de las Mujeres “ha sido un éxito”, al informar que se han entregado 25 millones de ejemplares en todo el país. El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Hernández señaló que la difusión de la cartilla ha contado con apoyo de diversas dependencias del gobierno federal y destacó que su alcance se ha multiplicado a través de estrategias innovadoras. Entre ellas, mencionó la incorporación de un código QR en los boletos de la Lotería Nacional, lo que permitirá cerrar el año con cerca de 130 millones de boletos que facilitan la descarga del documento.

“La cartilla es una herramienta pedagógica que fortalece a las mujeres en sus certezas de que tienen derechos”, explicó. La funcionaria indicó que el objetivo es que más mujeres cuenten con información clara y accesible sobre servicios, rutas de atención y mecanismos de defensa ante situaciones de violencia.

Hernández detalló que la cartilla forma parte de una estrategia más amplia que busca promover la prevención, la información y el acompañamiento institucional. Subrayó que la entrega masiva contribuye a reducir brechas de conocimiento y a fortalecer la capacidad de respuesta de las mujeres frente a agresiones.

La titular de la Secretaría de Mujeres también resaltó que se mantienen trabajos con plataformas digitales para atender la creciente violencia en línea de la que son víctimas miles de mujeres. Señaló que estas acciones buscan establecer protocolos, herramientas de denuncia y medidas de protección en entornos digitales.

El gobierno federal reiteró que continuará el despliegue de campañas y materiales informativos para promover los derechos de las mujeres y reforzar las medidas de prevención de la violencia en todas sus modalidades. Con información de El Universal