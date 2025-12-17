Detecta IMSS Coahuila problemas de salud en menores con programa ‘Vive saludable, vive feliz’
Evalúa a 112 mil 497 estudiantes de primero a sexto grado de Primaria, encontrando fallas en higiene dental y en salud visual
Como parte de la estrategia interinstitucional “Vive saludable, vive feliz”, implementada durante el presente año por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud (SS) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), miles de niñas y niños de escuelas primarias en Coahuila fueron beneficiados con valoraciones integrales de salud, orientadas a la detección oportuna de padecimientos que pudieran afectar su desarrollo y desempeño escolar.
A través de esta campaña, el IMSS Coahuila evaluó a un total de 112 mil 497 estudiantes de primero a sexto grado de Primaria, quienes fueron revisados en aspectos clave como salud visual, salud bucal, peso y talla, además de recibir información preventiva y orientación sobre el autocuidado de la salud.
El enfermero en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), licenciado Jesús Armando Seca Rivas, explicó que el objetivo central de la estrategia es identificar de manera temprana a las y los menores que requieren atención integral, a fin de prevenir o atender oportunamente condiciones de salud que podrían interferir en su proceso educativo.
Detalló que el programa se desarrolló a partir de cuatro ejes fundamentales: el tamizaje de peso y talla; la evaluación de salud visual y bucal; la integración de un expediente clínico al que tienen acceso madres, padres y tutores; así como el seguimiento y la vinculación de los casos detectados con el Centro de Salud o la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente.
En ese sentido, el personal del IMSS exhortó a madres y padres de familia a acudir a las UMF con los reportes generados durante las evaluaciones, y a aprovechar el periodo vacacional para brindar a las y los menores un seguimiento más detallado de las acciones y recomendaciones emitidas por las brigadas de salud.
Dentro del componente de salud bucal, se logró identificar la presencia de caries y otros problemas dentales en alumnos de nivel primaria, lo que permitió implementar acciones inmediatas como capacitación en técnicas adecuadas de cepillado, entrega de cepillos dentales y aplicación de barniz de flúor.
En materia de salud visual, las evaluaciones permitieron detectar a niñas y niños fuera de los rangos normales. Gracias a un convenio con empresas del sector, se facilitó el acceso a lentes de graduación gratuitos, contribuyendo así a la economía de las familias y al mejor desempeño académico de los estudiantes.
Finalmente, el licenciado Seca Rivas subrayó que la edad escolar es una etapa clave para la adquisición de hábitos saludables, por lo que destacó la relevancia de dar continuidad a este tipo de acciones, las cuales se mantendrán durante el próximo ciclo escolar. Asimismo, reiteró el llamado a madres, padres y tutores a atender las recomendaciones emitidas y a reforzar la prevención de padecimientos que puedan afectar el desarrollo integral de niñas y niños.