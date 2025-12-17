Detecta IMSS Coahuila problemas de salud en menores con programa ‘Vive saludable, vive feliz’

Coahuila
/ 17 diciembre 2025
    Detecta IMSS Coahuila problemas de salud en menores con programa ‘Vive saludable, vive feliz’
    Personal del IMSS realizó valoraciones de salud visual, bucal, peso y talla a estudiantes de primaria en Coahuila. FOTO: CORTESÍA

Evalúa a 112 mil 497 estudiantes de primero a sexto grado de Primaria, encontrando fallas en higiene dental y en salud visual

Como parte de la estrategia interinstitucional “Vive saludable, vive feliz”, implementada durante el presente año por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud (SS) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), miles de niñas y niños de escuelas primarias en Coahuila fueron beneficiados con valoraciones integrales de salud, orientadas a la detección oportuna de padecimientos que pudieran afectar su desarrollo y desempeño escolar.

A través de esta campaña, el IMSS Coahuila evaluó a un total de 112 mil 497 estudiantes de primero a sexto grado de Primaria, quienes fueron revisados en aspectos clave como salud visual, salud bucal, peso y talla, además de recibir información preventiva y orientación sobre el autocuidado de la salud.

TE PUEDE INTERESAR: Anexo al sur de Saltillo donde murió joven continúa en operaciones

El enfermero en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), licenciado Jesús Armando Seca Rivas, explicó que el objetivo central de la estrategia es identificar de manera temprana a las y los menores que requieren atención integral, a fin de prevenir o atender oportunamente condiciones de salud que podrían interferir en su proceso educativo.

$!La campaña “Vive saludable, vive feliz” permitió detectar de manera oportuna padecimientos que podrían afectar el rendimiento escolar.
La campaña “Vive saludable, vive feliz” permitió detectar de manera oportuna padecimientos que podrían afectar el rendimiento escolar. FOTO: CORTESÍA

Detalló que el programa se desarrolló a partir de cuatro ejes fundamentales: el tamizaje de peso y talla; la evaluación de salud visual y bucal; la integración de un expediente clínico al que tienen acceso madres, padres y tutores; así como el seguimiento y la vinculación de los casos detectados con el Centro de Salud o la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente.

En ese sentido, el personal del IMSS exhortó a madres y padres de familia a acudir a las UMF con los reportes generados durante las evaluaciones, y a aprovechar el periodo vacacional para brindar a las y los menores un seguimiento más detallado de las acciones y recomendaciones emitidas por las brigadas de salud.

Dentro del componente de salud bucal, se logró identificar la presencia de caries y otros problemas dentales en alumnos de nivel primaria, lo que permitió implementar acciones inmediatas como capacitación en técnicas adecuadas de cepillado, entrega de cepillos dentales y aplicación de barniz de flúor.

$!Niñas y niños recibieron orientación sobre el autocuidado de la salud y hábitos saludables desde edad temprana.
Niñas y niños recibieron orientación sobre el autocuidado de la salud y hábitos saludables desde edad temprana. FOTO: CORTESÍA

En materia de salud visual, las evaluaciones permitieron detectar a niñas y niños fuera de los rangos normales. Gracias a un convenio con empresas del sector, se facilitó el acceso a lentes de graduación gratuitos, contribuyendo así a la economía de las familias y al mejor desempeño académico de los estudiantes.

Finalmente, el licenciado Seca Rivas subrayó que la edad escolar es una etapa clave para la adquisición de hábitos saludables, por lo que destacó la relevancia de dar continuidad a este tipo de acciones, las cuales se mantendrán durante el próximo ciclo escolar. Asimismo, reiteró el llamado a madres, padres y tutores a atender las recomendaciones emitidas y a reforzar la prevención de padecimientos que puedan afectar el desarrollo integral de niñas y niños.

Temas


Educación
Salud
Escuelas

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El país se está transformado

El país se está transformado

true

Sheinbaum: Viva la autodeterminación, pero que sea de izquierda
true

Huyamos de la intolerancia y la ignorancia
Además de vivienda, el empresario participó en la construcción de naves industriales y edificios emblemáticos.

Reconocen legado de Sergio Verduzco en la historia de la construcción en Saltillo
Luisa Alcalde consideró que es importante la unión que se tiene con el Partido del Trabajo.

Morena irá en alianza con PT en elecciones de Coahuila: Luisa María Alcalde desde Saltillo
Cita. El cantante veracruzano se presentará en el Auditorio del Parque Las Maravillas, uno de los recintos más importantes para conciertos en la ciudad.

¡Se adelantó Santa Claus! Confirma El Malilla regreso a Saltillo con concierto en marzo de 2026
La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha mientras el presidente Donald Trump se reúne con el primer ministro de Israel, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 4 de febrero de 2025, en Washington.

Susie Wiles, mano derecha de Trump, revela cómo es trabajar en la Casa Blanca
Un soldado camina por el cementerio de Lisove en Kiev, Ucrania, el 4 de diciembre de 2025. El plan estadounidense-europeo para proteger a Ucrania de futuros ataques rusos una vez finalizada la guerra actual exige un ejército ucraniano más robusto, el despliegue de fuerzas europeas en el país para disuadir otra invasión y un mayor uso de la inteligencia estadounidense, según funcionarios familiarizados con los borradores de dos documentos de seguridad que detallan la propuesta.

Europa y EE. UU. dicen avanzar en un plan para blindar a Ucrania