Detecta IMSS Coahuila problemas de salud en menores con programa ‘Vive saludable, vive feliz’

Como parte de la estrategia interinstitucional “Vive saludable, vive feliz”, implementada durante el presente año por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud (SS) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), miles de niñas y niños de escuelas primarias en Coahuila fueron beneficiados con valoraciones integrales de salud, orientadas a la detección oportuna de padecimientos que pudieran afectar su desarrollo y desempeño escolar.

A través de esta campaña, el IMSS Coahuila evaluó a un total de 112 mil 497 estudiantes de primero a sexto grado de Primaria, quienes fueron revisados en aspectos clave como salud visual, salud bucal, peso y talla, además de recibir información preventiva y orientación sobre el autocuidado de la salud.

El enfermero en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), licenciado Jesús Armando Seca Rivas, explicó que el objetivo central de la estrategia es identificar de manera temprana a las y los menores que requieren atención integral, a fin de prevenir o atender oportunamente condiciones de salud que podrían interferir en su proceso educativo.