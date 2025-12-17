Diputada por Coahuila impulsa iniciativa para garantizar paridad de género en el Congreso de la Unión

Con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva en el ejercicio del poder legislativo, la diputada federal por Coahuila, Verónica Martínez García presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, orientada a garantizar la paridad de género en la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La propuesta parte del principio de que la igualdad no debe limitarse a la ocupación numérica de espacios, sino traducirse en una participación real y efectiva de las mujeres en la definición de prioridades y ejes rectores que guían la conducción del país. En ese sentido, la legisladora subrayó la necesidad de que la toma de decisiones refleje de manera equilibrada los intereses y perspectivas de mujeres y hombres.

Como parte de la iniciativa, se plantea también la incorporación de lenguaje inclusivo en el texto normativo, en concordancia con lo establecido en los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforzando así el espíritu de igualdad y no discriminación que sustenta la reforma.

Martínez García explicó que, durante el proceso de designación de las y los integrantes de la Comisión Permanente, los grupos parlamentarios deberán garantizar la paridad de género en los espacios que les correspondan dentro del Pleno. Además, se propone que tanto la persona titular como su suplente pertenezcan al mismo género, como una medida adicional para asegurar una representación equitativa.

La legisladora destacó que esta iniciativa busca dar continuidad al proceso de institucionalización de la paridad de género en el ejercicio del poder público. Si bien este principio ya rige la integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, consideró indispensable extenderlo a la Comisión Permanente, órgano que representa al Congreso de la Unión durante los periodos de receso.

Actualmente, la Comisión Permanente está integrada por 37 legisladores —19 diputadas y diputados, y 18 senadoras y senadores— designados en la última sesión de cada periodo ordinario. No obstante, la normatividad vigente no establece la obligación de garantizar la paridad de género en su conformación, lo que deja abierta la posibilidad de desequilibrios en la representación.

En su argumentación, la diputada recordó que, históricamente, las mujeres han enfrentado exclusión y limitaciones en su desarrollo, siendo relegadas al ámbito doméstico o privado. Con el paso del tiempo, señaló, esta realidad ha comenzado a transformarse gracias al reconocimiento progresivo de sus derechos y a su incorporación activa en los ámbitos laboral, económico, académico y político.

En el terreno político, subrayó que la participación femenina ha crecido de manera significativa a partir de reformas que obligan a los partidos políticos a postular un mayor número de candidaturas encabezadas por mujeres, contribuyendo así a la construcción de un sistema democrático más representativo e incluyente.