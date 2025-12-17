Diputada por Coahuila impulsa iniciativa para garantizar paridad de género en el Congreso de la Unión

Coahuila
/ 17 diciembre 2025
    Diputada por Coahuila impulsa iniciativa para garantizar paridad de género en el Congreso de la Unión
    La diputada federal Verónica Martínez García durante la presentación de su iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. FOTO: CORTESÍA

Verónica Martínez propone reformar la Ley Orgánica para que la integración de la Comisión Permanente incorpore lenguaje inclusivo y consolide la participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones legislativas

Con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva en el ejercicio del poder legislativo, la diputada federal por Coahuila, Verónica Martínez García presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, orientada a garantizar la paridad de género en la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La propuesta parte del principio de que la igualdad no debe limitarse a la ocupación numérica de espacios, sino traducirse en una participación real y efectiva de las mujeres en la definición de prioridades y ejes rectores que guían la conducción del país. En ese sentido, la legisladora subrayó la necesidad de que la toma de decisiones refleje de manera equilibrada los intereses y perspectivas de mujeres y hombres.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quiénes son los legisladores de Coahuila que más gastan en publicidad digital?

Como parte de la iniciativa, se plantea también la incorporación de lenguaje inclusivo en el texto normativo, en concordancia con lo establecido en los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforzando así el espíritu de igualdad y no discriminación que sustenta la reforma.

Martínez García explicó que, durante el proceso de designación de las y los integrantes de la Comisión Permanente, los grupos parlamentarios deberán garantizar la paridad de género en los espacios que les correspondan dentro del Pleno. Además, se propone que tanto la persona titular como su suplente pertenezcan al mismo género, como una medida adicional para asegurar una representación equitativa.

La legisladora destacó que esta iniciativa busca dar continuidad al proceso de institucionalización de la paridad de género en el ejercicio del poder público. Si bien este principio ya rige la integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, consideró indispensable extenderlo a la Comisión Permanente, órgano que representa al Congreso de la Unión durante los periodos de receso.

Actualmente, la Comisión Permanente está integrada por 37 legisladores —19 diputadas y diputados, y 18 senadoras y senadores— designados en la última sesión de cada periodo ordinario. No obstante, la normatividad vigente no establece la obligación de garantizar la paridad de género en su conformación, lo que deja abierta la posibilidad de desequilibrios en la representación.

En su argumentación, la diputada recordó que, históricamente, las mujeres han enfrentado exclusión y limitaciones en su desarrollo, siendo relegadas al ámbito doméstico o privado. Con el paso del tiempo, señaló, esta realidad ha comenzado a transformarse gracias al reconocimiento progresivo de sus derechos y a su incorporación activa en los ámbitos laboral, económico, académico y político.

En el terreno político, subrayó que la participación femenina ha crecido de manera significativa a partir de reformas que obligan a los partidos políticos a postular un mayor número de candidaturas encabezadas por mujeres, contribuyendo así a la construcción de un sistema democrático más representativo e incluyente.

Temas


Diputados Federales
Equidad De Genero
política

Localizaciones


Coahuila

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El país se está transformado

El país se está transformado

Autoridades estatales confirmaron que Édgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, utilizó la estructura de la Catem para cometer extorsiones en contra de empresarios, comerciantes y trabajadores.

Narcocorrido expone nexo de ‘El Limones’ y ‘El Muñeco’ con la Catem de Pedro Haces

Además de vivienda, el empresario participó en la construcción de naves industriales y edificios emblemáticos.

Reconocen legado de Sergio Verduzco en la historia de la construcción en Saltillo
Empresarios consideran que la central eólica aumentará la competitividad y el atractivo industrial de la región.

Saltillo: Proyectan central eólica en Derramadero; Canacintra la ve como factor de competitividad regional
Jiménez Salinas anunció que en próximos días se homologará en el estado la Ley de Extorsión.

No hay nada ni nadie por encima de la ley en Coahuila: Manolo Jiménez
true

¿Podrá la 4T contra el crimen organizado?
true

POLITICÓN: Mientras la 4T protege a Pedro Haces, los nexos de ‘El Limones’ alcanzan a Shamir Fernández en Coahuila
La multimillonaria línea de metro Metro C se ha estado construyendo durante dos décadas, pero se ha visto frenada por retrasos burocráticos y de financiación.

Roma inaugura impresionante estación de metro en el Coliseo