En mayo se agregarán la tercera y cuata ruta alimentadora del transporte urbano de Saltillo

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Coahuila
/ 11 abril 2026
    En mayo se agregarán la tercera y cuata ruta alimentadora del transporte urbano de Saltillo
    La ruta RS-714 conectará sectores clave al oriente y poniente de la ciudad. CORTESÍA

Este lunes inicia el recorrido de una nueva ruta que unirá a las colonias Saltillo 2000 y Nuevo Mirasierra

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que a partir del lunes 20 de abril entrará en operación la ruta RS-714, la primera alimentadora del sistema de transporte público, la cual conectará el sector de Nuevo Mirasierra con Saltillo 2000.

El Edil destacó que esta nueva ruta forma parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad en la ciudad y acercar el servicio a más colonias.

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“Con esta ruta alimentadora damos un paso firme en la modernización del transporte público; queremos que más familias tengan acceso a un servicio más eficiente, ordenado y accesible”, señaló.

Adelantó que durante mayo se pondrán en marcha dos rutas adicionales: una de poniente a oriente y otra de sur a norte, con lo que se ampliará la cobertura.

“Antes del 25 de mayo estaremos operando estas tres rutas alimentadoras que fortalecerán la conectividad en distintos sectores”, agregó.

RECORRIDO, TARIFAS Y HORARIOS DEL NUEVO SERVICIO

El Alcalde subrayó que se mantendrán las tarifas actuales: 15 pesos general sin tarjeta; mientras que con la tarjeta “Aquí vamos” el costo será de 13 pesos general, 8 pesos para estudiantes, 6 pesos adultos mayores y sin costo para personas con discapacidad.

De acuerdo con el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, la ruta RS-714 iniciará su recorrido en Prolongación Otilio González y bulevar Mirasierra, avanzará por Colosio y posteriormente por Eulalio Gutiérrez, conectando con vialidades como Moctezuma, Pedro Figueroa, Jesús de Valle y José Sarmiento.

El trayecto continuará hacia Humberto Hinojosa, Isidro López y el periférico Luis Echeverría, para dirigirse al bulevar Javier García Villarreal y concluir en el bulevar Museo del Desierto.

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En su recorrido de retorno, partirá del bulevar Museo del Desierto y seguirá por Javier García Villarreal, periférico Luis Echeverría, Isidro López y Humberto Hinojosa, para incorporarse nuevamente a José Sarmiento y continuar por Ignacio González, Román Cepeda, Pedro Figueroa, Moctezuma y Eulalio Gutiérrez.

Posteriormente, avanzará por Colosio hacia el bulevar Mirasierra, continuará por calles del sector y retomará esta vialidad para concluir en Prolongación Otilio González.

Los horarios de operación serán de lunes a viernes de 05:30 a 21:30 horas; sábados de 06:30 a 21:30 horas; y domingos y días inhábiles de 07:30 a 20:30 horas.

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