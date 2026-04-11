En mayo se agregarán la tercera y cuata ruta alimentadora del transporte urbano de Saltillo

El Edil destacó que esta nueva ruta forma parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad en la ciudad y acercar el servicio a más colonias.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, informó que a partir del lunes 20 de abril entrará en operación la ruta RS-714, la primera alimentadora del sistema de transporte público, la cual conectará el sector de Nuevo Mirasierra con Saltillo 2000.

“Con esta ruta alimentadora damos un paso firme en la modernización del transporte público; queremos que más familias tengan acceso a un servicio más eficiente, ordenado y accesible”, señaló.

Adelantó que durante mayo se pondrán en marcha dos rutas adicionales: una de poniente a oriente y otra de sur a norte, con lo que se ampliará la cobertura.

“Antes del 25 de mayo estaremos operando estas tres rutas alimentadoras que fortalecerán la conectividad en distintos sectores”, agregó.

RECORRIDO, TARIFAS Y HORARIOS DEL NUEVO SERVICIO

El Alcalde subrayó que se mantendrán las tarifas actuales: 15 pesos general sin tarjeta; mientras que con la tarjeta “Aquí vamos” el costo será de 13 pesos general, 8 pesos para estudiantes, 6 pesos adultos mayores y sin costo para personas con discapacidad.

De acuerdo con el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, la ruta RS-714 iniciará su recorrido en Prolongación Otilio González y bulevar Mirasierra, avanzará por Colosio y posteriormente por Eulalio Gutiérrez, conectando con vialidades como Moctezuma, Pedro Figueroa, Jesús de Valle y José Sarmiento.

El trayecto continuará hacia Humberto Hinojosa, Isidro López y el periférico Luis Echeverría, para dirigirse al bulevar Javier García Villarreal y concluir en el bulevar Museo del Desierto.