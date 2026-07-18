Freightliner recorta 45% su producción en Coahuila por menor demanda en EU

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    Freightliner recorta 45% su producción en Coahuila por menor demanda en EU
    La planta de Freightliner en Coahuila opera con una reducción de 45 por ciento en su producción debido a la menor demanda de vehículos pesados en Estados Unidos. ESPECIAL

El Estado apuesta por nuevas inversiones en tecnología y semiconductores para amortiguar el impacto sobre el empleo

La planta de Freightliner instalada en Coahuila redujo en 45 por ciento su producción debido a la desaceleración en la demanda de vehículos pesados en Estados Unidos, informó el secretario de Economía, Luis Olivares, quien advirtió que este escenario podría prolongarse durante varios meses e incluso hasta un año y medio.

El funcionario explicó que el ajuste obedece a la disminución en el consumo del mercado estadounidense, principal destino de las unidades fabricadas en la entidad.

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“Creemos que son ciclos. La desaceleración de la economía y del consumo en Estados Unidos tiene que pasar y esperamos que sea en el corto plazo. También afecta al Gobierno de Estados Unidos, por lo que seguramente estarán buscando estrategias para revertir esta situación lo antes posible”, señaló.

Pese al descenso en la producción, Olivares aseguró que hasta ahora ninguna empresa ha reportado cierres de operaciones o recortes adicionales.

“Todas las semanas las empresas nos envían un reporte de sus operaciones y, al día de hoy, no tenemos nada reportado. De presentarse alguna situación, estaremos atentos”, afirmó.

Añadió que la cadena de suministro instalada en Coahuila tiene una menor dependencia de las armadoras japonesas, por lo que el impacto en ese segmento ha sido limitado. Asimismo, indicó que la estrategia de promoción económica continúa enfocada en las armadoras establecidas en el estado y en fabricantes coreanos con operaciones tanto en México como en Estados Unidos.

Olivares destacó que la fabricación en Norteamérica de nuevos modelos de origen chino también abrirá oportunidades para algunas plantas de la entidad, debido a que se trata de vehículos de alto volumen y con fuerte demanda en el mercado nacional, lo que permitirá reducir la exposición a la volatilidad de otros mercados.

APUESTAN POR INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGÍA

Frente al entorno de desaceleración en el sector automotriz, el Gobierno de Coahuila impulsa una estrategia de diversificación industrial para atraer inversiones de mayor valor agregado y ampliar las opciones laborales.

El Secretario de Economía informó que el Estado trabaja en un diagnóstico para fortalecer las condiciones necesarias que permitan captar proyectos vinculados con centros de datos, tecnología y la industria de semiconductores.

Como primera etapa, explicó, se busca incorporar a Coahuila al proceso conocido como ATP (ensamble, pruebas y empaque), considerado el punto de entrada para desarrollar posteriormente procesos de manufactura con mayor especialización.

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La meta, dijo, es consolidar esa fase en menos de un año. Incluso, comentó que especialistas de una universidad que participa en el análisis concluyeron que la entidad cuenta con una infraestructura más sólida de lo esperado para recibir este tipo de inversiones.

“Realizaron un análisis de las industrias instaladas en Coahuila y se llevaron la sorpresa de que el Estado está muy fortalecido en infraestructura. Solo tendremos que realizar algunos ajustes para estar en condiciones de recibir empresas del sector en el menor tiempo posible”, expresó.

Olivares confió en que esta estrategia permita mantener a Coahuila como uno de los principales polos de desarrollo económico del país, aun en un contexto de desaceleración de la industria automotriz.

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