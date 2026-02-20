Imparte UAdeC Laguna curso socioemocional a estudiantes del sector salud

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de dotar al estudiantado de herramientas para comprender, expresar y regular de manera adecuada los fenómenos emocionales en la práctica clínica, la Universidad Autónoma de Coahuila puso en marcha el curso “Desarrollo de habilidades socioemocionales para alumnado de servicio social sector salud” en la Unidad Laguna. La iniciativa busca promover un entorno profesional basado en el respeto, la salud integral y la eficacia clínica, particularmente en una etapa formativa que implica altos niveles de responsabilidad y presión: el servicio social. TE PUEDE INTERESAR: Impulsa UAdeC ciencia y sustentabilidad en el Tercer Simposio sobre especies de zonas áridas La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Odontología Unidad Laguna, con la presencia del secretario general de la Coordinación Unidad Laguna, José Ángel Pineda Castro; el director de la Facultad, Enrique Palomares; la psicóloga del Programa de Asesoría Psicológica, Etzané Méndez Navarrete; el coordinador del Departamento de Servicio Social de la UL, Jesús Saucedo Orona; el secretario académico, Ricardo Nevárez, y comunidad estudiantil.

SALUD MENTAL, EJE PRIORITARIO EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA En su mensaje, José Ángel Pineda destacó que, como parte de las propuestas planteadas durante el reciente proceso de elección, el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, ha establecido la atención a la salud mental como uno de los ejes prioritarios de su administración. Subrayó que diversas problemáticas relacionadas con el bienestar psicológico se han identificado en distintas escuelas y facultades, particularmente en aquellas vinculadas al área de la salud, como Medicina, Enfermería y Odontología, donde el servicio social representa uno de los periodos de mayor exigencia académica y emocional. En ese contexto, explicó que el curso —que se impartirá durante seis jueves consecutivos— responde a la necesidad de acompañar al alumnado en el desarrollo de competencias que les permitan afrontar escenarios clínicos complejos sin comprometer su estabilidad emocional ni la calidad de la atención brindada. TE PUEDE INTERESAR: Matamoros: Denuncian agresiones contra interna en centro de adictos La Unidad Laguna ha sido pionera en la implementación de estrategias de acompañamiento psicológico, reconociendo que quienes se forman en el área de la salud enfrentan estigmas de deshumanización en la relación médico-paciente y contextos de alta presión que pueden detonar estrés, ansiedad y agotamiento.