Imparte UAdeC Laguna curso socioemocional a estudiantes del sector salud

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 20 febrero 2026
    Imparte UAdeC Laguna curso socioemocional a estudiantes del sector salud
    Autoridades universitarias inauguraron el curso en el auditorio de la Facultad de Odontología Unidad Laguna. CORTESÍA

Durante seis semanas, alumnado de servicio social fortalecerá competencias emocionales para enfrentar contextos clínicos de alta exigencia

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de dotar al estudiantado de herramientas para comprender, expresar y regular de manera adecuada los fenómenos emocionales en la práctica clínica, la Universidad Autónoma de Coahuila puso en marcha el curso “Desarrollo de habilidades socioemocionales para alumnado de servicio social sector salud” en la Unidad Laguna.

La iniciativa busca promover un entorno profesional basado en el respeto, la salud integral y la eficacia clínica, particularmente en una etapa formativa que implica altos niveles de responsabilidad y presión: el servicio social.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsa UAdeC ciencia y sustentabilidad en el Tercer Simposio sobre especies de zonas áridas

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Odontología Unidad Laguna, con la presencia del secretario general de la Coordinación Unidad Laguna, José Ángel Pineda Castro; el director de la Facultad, Enrique Palomares; la psicóloga del Programa de Asesoría Psicológica, Etzané Méndez Navarrete; el coordinador del Departamento de Servicio Social de la UL, Jesús Saucedo Orona; el secretario académico, Ricardo Nevárez, y comunidad estudiantil.

$!El programa busca fortalecer la regulación emocional y la humanización en la práctica clínica del alumnado de servicio social.
El programa busca fortalecer la regulación emocional y la humanización en la práctica clínica del alumnado de servicio social. CORTESÍA

SALUD MENTAL, EJE PRIORITARIO EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA

En su mensaje, José Ángel Pineda destacó que, como parte de las propuestas planteadas durante el reciente proceso de elección, el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, ha establecido la atención a la salud mental como uno de los ejes prioritarios de su administración.

Subrayó que diversas problemáticas relacionadas con el bienestar psicológico se han identificado en distintas escuelas y facultades, particularmente en aquellas vinculadas al área de la salud, como Medicina, Enfermería y Odontología, donde el servicio social representa uno de los periodos de mayor exigencia académica y emocional.

En ese contexto, explicó que el curso —que se impartirá durante seis jueves consecutivos— responde a la necesidad de acompañar al alumnado en el desarrollo de competencias que les permitan afrontar escenarios clínicos complejos sin comprometer su estabilidad emocional ni la calidad de la atención brindada.

TE PUEDE INTERESAR: Matamoros: Denuncian agresiones contra interna en centro de adictos

La Unidad Laguna ha sido pionera en la implementación de estrategias de acompañamiento psicológico, reconociendo que quienes se forman en el área de la salud enfrentan estigmas de deshumanización en la relación médico-paciente y contextos de alta presión que pueden detonar estrés, ansiedad y agotamiento.

$!El curso será impartido durante seis jueves consecutivos.
El curso será impartido durante seis jueves consecutivos. CORTESÍA

EQUILIBRIO ENTRE CIENCIA Y HUMANIZACIÓN

El curso contempla contenidos orientados a fortalecer la conciencia emocional y el tamizaje, la regulación emocional bajo el enfoque “Volver a pensar”, la comunicación asertiva y la empatía, el abordaje y prevención de conflictos, la gestión del estrés y el autocuidado, así como la motivación para el cambio y la humanización en la atención.

Con esta estrategia, la Universidad apuesta por consolidar un perfil profesional integral, en el que el dominio del conocimiento científico se articule con la gestión adecuada de las emociones, favoreciendo una atención segura, digna y compasiva en los distintos espacios del sector salud.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cursos
Salud Mental
estudiantes

Localizaciones


Torreon, Coahuila

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Suma de cruces y pesos

Suma de cruces y pesos
true

Lobatos: Amor a las cumbres
true

POLITICÓN: ¿Cuántos ya cayeron? Municipio de Saltillo enciende alerta por estafa con falsas multas vía SMS
Se sospecha que los reptiles fueron abandonados en el cuerpo de agua de manera ilegal.

Capturan primer cocodrilo en presa Palo Blanco; mantienen operativos de búsqueda en Ramos Arizpe
Con 6 votos a favor y 3 en contra la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales del mandatario estadounidense, Donald Trump, asestándole una gran derrota a su agenda económica.

Tumba la Corte Suprema de EU los aranceles de Trump con lo que sacude su agenda económica

La rama femenil y varonil tendrá horarios distintos durante la jornada de evaluación.

UAdeC realizará Try Out de voleibol de playa para estudiantes este 20 de febrero
true

Trump está recaudando miles de millones de dólares en dinero público. Eso no es bueno
true

La disrupción de la IA que estábamos esperando ha llegado