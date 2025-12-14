IMSS Coahuila otorga subsidios por incapacidad para proteger el ingreso de los trabajadores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila brinda a sus asegurados subsidios por incapacidad derivados de enfermedad general, riesgo de trabajo o maternidad, con el objetivo de compensar la pérdida de ingresos y garantizar la seguridad financiera de los trabajadores durante su periodo de recuperación.

Melissa Valdez Carrizales, encargada de la oficina de Subsidios en la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales (JSSTPEYS) del IMSS en la entidad, explicó que estos apoyos forman parte de las prestaciones económicas a las que tienen derecho los trabajadores inscritos en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social, es decir, quienes laboran en empresas afiliadas al Instituto.

Detalló que el pago del subsidio se realiza de manera directa a la cuenta bancaria del asegurado, por lo que es indispensable que ésta se encuentre previamente registrada ante el IMSS, a fin de facilitar el cobro en caso de una eventual incapacidad.

Para realizar el registro, los interesados deben acudir de manera presencial a la ventanilla de Prestaciones Económicas de su Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, y presentar en original y copia: un documento oficial con el Número de Seguridad Social (NSS); estado de cuenta bancario no mayor a tres meses donde aparezca el nombre del banco, del asegurado y la CLABE interbancaria; credencial para votar vigente por ambos lados; CURP; correo electrónico y número telefónico.

Valdez Carrizales subrayó que el trámite debe realizarlo personalmente el asegurado y recomendó no esperar a encontrarse enfermo o en reposo para llevarlo a cabo, sino hacerlo con oportunidad, de manera que, al requerir el subsidio, el depósito se realice de forma inmediata en su cuenta bancaria.

Entre las ventajas del registro bancario destacó la posibilidad de disponer del recurso en cualquier momento a través de cajeros automáticos, sin necesidad de hacer filas en ventanillas bancarias, como ocurría con el método tradicional, el cual debía realizarse de manera presencial y antes de 30 días.

La funcionaria explicó que los subsidios se otorgan bajo las siguientes modalidades: por enfermedad general, el pago inicia a partir del cuarto día de incapacidad y corresponde al 60 por ciento del salario; por riesgo de trabajo, en casos de accidentes o enfermedades derivadas de la actividad laboral, previa valoración del Médico de Salud en el Trabajo; y por maternidad, que consiste en un solo pago correspondiente a 84 días, con base en el salario vigente al momento de la certificación del derecho por parte del IMSS.

Finalmente, hizo un llamado a los asegurados del Régimen Obligatorio a tomar en cuenta esta información y realizar el registro de su cuenta bancaria de manera anticipada, para evitar contratiempos que puedan afectar su economía y bienestar en caso de requerir una incapacidad.