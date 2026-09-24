INE ratifica y designa nuevas consejerías para Coahuila

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    INE ratifica y designa nuevas consejerías para Coahuila
    El órgano electoral aprobó los nombramientos para los próximos periodos comiciales en Coahuila. WEB

Tres fórmulas continuarán en el Consejo Local y otras tres fueron designadas para participar en los procesos electorales federales de 2026-2027 y 2029-2030

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la designación y ratificación de las y los consejeros electorales que integrarán el Consejo Local de Coahuila para el Proceso Electoral Federal 2026-2027 y, en el caso de las nuevas incorporaciones, también para el periodo 2029-2030.

Para la integración del Consejo Local, el INE ratificó a tres fórmulas que participaron en el proceso electoral anterior y designó otras tres nuevas.

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En las fórmulas ratificadas continuarán Migdy Yosdel García Vargas, como propietaria, y Martha Mayela Sierra Cerda, como suplente; Manuel Jiménez Herrera y José Ramírez Mijares, como suplente; además de Ramón Tolentino Quilantán y Marco Antonio Zamarripa González.

Las nuevas designaciones corresponden a Edith García Canales, como propietaria, y Diana Liset Martínez Ríos, como suplente; María Georgina Aguirre Rodríguez, como propietaria, y Karla Patricia Valdés García, como suplente; así como Juan Carlos Cisneros Ruiz, como propietario, y Carlos Benito Arriaga Aguilar, como suplente.

Para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad de género, el instituto modificó el orden de prelación en la integración, garantizando que las tres primeras posiciones del Consejo Local correspondan a mujeres.

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Las personas designadas por primera vez como propietarias ejercerán el cargo durante al menos dos procesos electorales federales ordinarios consecutivos: 2026-2027 y 2029-2030. En tanto, para las consejerías ratificadas, la encomienda concluirá en el periodo 2026-2027 al alcanzar el límite legal de tres procesos.

PREPARAN INTEGRACIÓN DE CONSEJOS DISTRITALES

Las consejerías también conservarán sus atribuciones en caso de que se celebren elecciones extraordinarias o ejercicios de participación ciudadana. Entre sus primeras responsabilidades estará la designación, en noviembre, de las y los integrantes de los Consejos Distritales en la entidad.

Asimismo, durante la contienda el Consejo Local tendrá la responsabilidad de recepcionar las solicitudes para acreditación de observadores electorales, registrar las candidaturas al Senado de la República por mayoría relativa y efectuar el cómputo total de dicha elección.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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