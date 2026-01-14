Inflación exprimen el bolsillo en La Laguna: precios ubicaron a Torreón en top 10 en 2025

La inflación continuó siendo uno de los principales factores de presión económica para los hogares mexicanos durante 2025. A nivel nacional, el Banco de México estimó variaciones anuales que oscilaron entre 3.51% y 4.42%, con un promedio cercano al 3.8%, manteniéndose de forma constante por encima del umbral del 3% a lo largo del año.

En la Región Lagunera, el comportamiento inflacionario mostró un vaivén marcado, de acuerdo con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi, analizados por el Observatorio de La Laguna. En enero de 2025 la inflación se ubicó en 4%, y aunque se mantuvo en ese rango, en febrero alcanzó un pico de 4.34%, lo que colocó a Torreón dentro del top 10 de las ciudades con mayor inflación en el País.

TE PUEDE INTERESAR: Recorte de 109 mdp al IEC impactará en participación ciudadana, y no en partidos

Durante el primer trimestre del año, el INPC reportó que los precios de la canasta básica aumentaron 4.5% en la zona metropolitana de La Laguna. En marzo, la inflación de este conjunto de productos superó el 5%, impulsada principalmente por el rubro de servicios, que registró un incremento de 7.1%, seguido por ropa y calzado con 5.7%.

Otros componentes también mostraron alzas relevantes en Torreón: salud y cuidado personal aumentó 5.6%; educación y esparcimiento, 4.9%; transporte, 4.5%; y alimentos, bebidas y tabaco —donde se incluye la canasta básica— se incrementaron en el mismo porcentaje. Todos estos rubros se ubicaron por encima de la inflación nacional.

En los primeros meses del año, los mayores incrementos se observaron en productos de consumo cotidiano. El huevo encabezó la lista con un alza de 35.1%, seguido por la sandía con 32.3%, el plátano con 28.6% y el aguacate con 23.5%. En proteínas de origen animal, el pollo subió 18% y la carne de cerdo 14%, mientras que la leche pasteurizada registró un aumento de 8.3%.

Para el segundo trimestre, La Laguna volvió a destacar por el encarecimiento de los servicios, con una inflación de 6.7%. Le siguieron educación y esparcimiento con 5.4%, salud y cuidado personal con 4.9%, y alimentos, bebidas y tabaco con 4.1%. En contraste, se reportaron incrementos moderados en transporte (1.7%), ropa y calzado (2.2%) y muebles (2.5%).

A lo largo del segundo semestre de 2025, Torreón apareció en diversos reportes mensuales del INPC como una de las ciudades con mayores variaciones inflacionarias, tanto al alza como a la baja. En septiembre, por ejemplo, registró un aumento de 0.54%, por debajo de la media nacional, mientras que en mayo se reportó una disminución de -0.77%.

Canasta básica en La LagunaDe acuerdo con información del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI Laguna), la canasta básica en la zona metropolitana de La Laguna alcanzó los 7 mil 510 pesos al cierre de octubre de 2025, lo que representa un incremento de 2 mil 800 pesos respecto a 2019, cuando su costo era de 4 mil 411 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Canasta alimentaria tuvo un aumento anual de 4.4% en el ámbito urbano, por arriba del INPC: Inegi

En un periodo de seis años, el costo de la canasta básica —que incluye también artículos de aseo— acumuló un aumento del 60%, equivalente a un promedio anual cercano al 10%, con un impacto significativo derivado de la inflación registrada durante la pandemia.

Entre 2019 y 2020, el incremento fue de alrededor de 300 pesos; sin embargo, a partir de 2021 la tendencia fue de aumentos superiores a los 500 pesos anuales. El mayor salto se registró entre 2021 y 2022, cuando el costo pasó de 5 mil 597 a 6 mil 346 pesos, un aumento de 746 pesos. Posteriormente, en 2023 la canasta básica subió a 6 mil 504 pesos, en 2024 alcanzó los 7 mil 91 y finalmente cerró octubre de 2025 en 7 mil 510 pesos.

Este comportamiento refleja un entorno inflacionario que continúa impactando de manera directa el poder adquisitivo de las familias laguneras, particularmente en los rubros esenciales para la vida cotidiana. (Con información de medios).